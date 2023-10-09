Все сложила и забыла. Вот, как нужно готовить курочку: рецепт, который всегда выручает

Как часто вы после работы вынуждены долгое время готовить ужин для всей семьи? Если подобные ситуации в вашей семье являются нормой, то нужно срочно искать выход из этого замкнутого круга. Постоянная готовка — это болезнь современного общества.

Многие кулинары запечатывают себя в постоянной нужде готовить однообразные и долгие блюда на ужин или обед. При этом в мире есть большое количество простых и быстрых рецептов для ужина. Достаточно лишь слегка углубиться в изучение подобных рецептов.

Расскажем, как быстро запечь курицу с овощами.

Ингредиенты для запеченных куриных бедер:

куриные бёдра — кг;

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.;

перец сладкий — шт.;

капуста белокочанная — 400 г;

чеснок — 4 зубчика;

перец молотый — ⅓ ч.л.;

паприка копченая — ½ ч.л.;

приправа для курицы — ½ ч.л.;

прованские травы — ½ ч.л.;

масло растительное — 2 ст.л.

Приготовление запеченных куриных бедер:

К очищенным куриным бедрам высыпаем приправу для курицы, соль, перец молотый, паприку копченую. Смазываем бедра растительным маслом, втираем специи в волокна.

Шинкуем мелко капусту, нарезаем небольшими кубиками репчатый лук. Очищаем от внутренностей перец и нарезаем крупными ломтиками.

Нарезаем тонкими пластинами зубчики чеснока. Натираем на крупной терке морковь, смешиваем с капустой, перцем, луком и чесноком. Посыпаем овощи солью и прованскими травами, перемешиваем.

Кладем овощную массу в пакет для запекания, распределяем по дну. На овощную подушку выкладываем маринованные куриные бедра. Закрываем плотно пакет шпагатом, делаем проколы.

Запекаем бедра с овощами в духовке при 190 градусах около часа.

В результате мы имеем не только вкусное мясо, но и овощной гарнир.

Блюдо готовится быстро, можно сделать заготовку в пакете заранее.