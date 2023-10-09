Все сложила и забыла. Вот, как нужно готовить курочку: рецепт, который всегда выручает

Как часто вы после работы вынуждены долгое время готовить ужин для всей семьи? Если подобные ситуации в вашей семье являются нормой, то нужно срочно искать выход из этого замкнутого круга. Постоянная готовка — это болезнь современного общества.
Многие кулинары запечатывают себя в постоянной нужде готовить однообразные и долгие блюда на ужин или обед. При этом в мире есть большое количество простых и быстрых рецептов для ужина. Достаточно лишь слегка углубиться в изучение подобных рецептов.
Расскажем, как быстро запечь курицу с овощами.
Ингредиенты для запеченных куриных бедер:
- куриные бёдра — кг;
- лук репчатый — шт.;
- морковь — шт.;
- перец сладкий — шт.;
- капуста белокочанная — 400 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- перец молотый — ⅓ ч.л.;
- паприка копченая — ½ ч.л.;
- приправа для курицы — ½ ч.л.;
- прованские травы — ½ ч.л.;
- масло растительное — 2 ст.л.
Приготовление запеченных куриных бедер:
К очищенным куриным бедрам высыпаем приправу для курицы, соль, перец молотый, паприку копченую. Смазываем бедра растительным маслом, втираем специи в волокна.
Шинкуем мелко капусту, нарезаем небольшими кубиками репчатый лук. Очищаем от внутренностей перец и нарезаем крупными ломтиками.
Нарезаем тонкими пластинами зубчики чеснока. Натираем на крупной терке морковь, смешиваем с капустой, перцем, луком и чесноком. Посыпаем овощи солью и прованскими травами, перемешиваем.
Кладем овощную массу в пакет для запекания, распределяем по дну. На овощную подушку выкладываем маринованные куриные бедра. Закрываем плотно пакет шпагатом, делаем проколы.
Запекаем бедра с овощами в духовке при 190 градусах около часа.
В результате мы имеем не только вкусное мясо, но и овощной гарнир.
Блюдо готовится быстро, можно сделать заготовку в пакете заранее.