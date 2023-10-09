Портал про города-курорты | Perekop

Все сложила и забыла. Вот, как нужно готовить курочку: рецепт, который всегда выручает

На чтение: 2 минуты
Все сложила и забыла. Вот, как нужно готовить курочку: рецепт, который всегда выручает

Как часто вы после работы вынуждены долгое время готовить ужин для всей семьи? Если подобные ситуации в вашей семье являются нормой, то нужно срочно искать выход из этого замкнутого круга. Постоянная готовка — это болезнь современного общества.

Многие кулинары запечатывают себя в постоянной нужде готовить однообразные и долгие блюда на ужин или обед. При этом в мире есть большое количество простых и быстрых рецептов для ужина. Достаточно лишь слегка углубиться в изучение подобных рецептов.

Расскажем, как быстро запечь курицу с овощами.

Ингредиенты для запеченных куриных бедер:

  • куриные бёдра — кг;
  • лук репчатый — шт.;
  • морковь — шт.;
  • перец сладкий — шт.;
  • капуста белокочанная — 400 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • перец молотый — ⅓ ч.л.;
  • паприка копченая — ½ ч.л.;
  • приправа для курицы — ½ ч.л.;
  • прованские травы — ½ ч.л.;
  • масло растительное — 2 ст.л.

Приготовление запеченных куриных бедер:

К очищенным куриным бедрам высыпаем приправу для курицы, соль, перец молотый, паприку копченую. Смазываем бедра растительным маслом, втираем специи в волокна.

Все сложила и забыла. Вот, как нужно готовить курочку: рецепт, который всегда выручает

Шинкуем мелко капусту, нарезаем небольшими кубиками репчатый лук. Очищаем от внутренностей перец и нарезаем крупными ломтиками.

Нарезаем тонкими пластинами зубчики чеснока. Натираем на крупной терке морковь, смешиваем с капустой, перцем, луком и чесноком. Посыпаем овощи солью и прованскими травами, перемешиваем.

Все сложила и забыла. Вот, как нужно готовить курочку: рецепт, который всегда выручает

Кладем овощную массу в пакет для запекания, распределяем по дну. На овощную подушку выкладываем маринованные куриные бедра. Закрываем плотно пакет шпагатом, делаем проколы.

Все сложила и забыла. Вот, как нужно готовить курочку: рецепт, который всегда выручает

Запекаем бедра с овощами в духовке при 190 градусах около часа.

Все сложила и забыла. Вот, как нужно готовить курочку: рецепт, который всегда выручает

В результате мы имеем не только вкусное мясо, но и овощной гарнир.

Все сложила и забыла. Вот, как нужно готовить курочку: рецепт, который всегда выручает

Блюдо готовится быстро, можно сделать заготовку в пакете заранее.

Что будем искать? Например,Человек