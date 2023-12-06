Маринуя сельдь в домашних условиях, можно добавить то количество специй, которое вам по душе. Благодаря этому получится в меру соленая и ароматная рыбка, в качестве которой вы уверены. Маринованная селедка с луком и лимоном по-галицки заставит вас забыть о магазинном продукте в пресетах.

Что же вам нужно взять для приготовления очень пряной рыбы? Во-первых, используйте соевый соус и горчицу (дижонскую или обычную). Они добавят пикантность сельди. Во-вторых, возьмите мёд. Этот ингредиент придаст нужную сладость маринаду. В-третьих, не забудьте о важнейшем продукте — лимоне. С ним блюдо будет восхитительно вкусным.

Как готовится маринованная селедка с луком и лимоном

Способ нарезки рыбы вы можете выбрать любой. Рекомендуем вам разделать селедку на филе. А затем уже нарезать его на порционные кусочки. Также можете очистить сельдь от внутренностей, удалить голову, хвост и плавники. А потом нарежьте ее на крупные кусочки, напоминающие стейки.

Ингредиенты

Сельдь2 шт. Лимон1 шт. Лук1 шт. Соевый соус1 ст. л. Подсолнечное масло180 г Мёд1 ч. л. Черный перец (молотый)0,5 ч. л. Дижонская горчица1 ч. л.

Приготовление

Очищаем селедку от внутренностей. Делаем надрез по хребту и снимаем кожу. Отделяем филе от кости. Вынимаем оставшиеся косточки руками или щипцами. Нарезаем филе на порционные кусочки. Очищаем луковицу. Нарезаем ее полукольцами. Тщательно промываем лимон. Разделяем его пополам. Одну часть фрукта нарезаем полукольцами. Готовим маринад. В небольшую миску вливаем соевый соус и подсолнечное масло. Добавляем черный молотый перец, горчицу в зёрнах и жидкий мёд.Выдавливаем сок из половины лимона. Вливаем его к соединенным ингредиентам. Тщательно всё перемешиваем до однородности. В миску складываем слоями сельдь, репчатый лук и дольки лимона, чередуя их. Заливаем всё маринадом. Накрываем миску пищевой пленкой. Убираем в холодильник на 1,5–2 дня.

Важно отметить, что не только селедка хорошенько промаринуется, но и репчатый лук. Потому обязательно подавайте рыбу с этим овощем и дольками лимона. Также можете украсить маринованную селедку свежим укропом. Сохраните этот рецепт, чтобы баловать родных изумительно вкусной рыбкой и в будние, и по случаю праздника.