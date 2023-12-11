Беру картошку и готовлю вкусную закуску на большую компанию. Бюджетно и вкусно

Картофель стал для людей важной частью рациона. Сейчас трудно представить, чтобы не было гарнира в виде картофельного пюре. Этот овощ плотно стал ассоциироваться с чипсами, с жареной пищей, с гарнирами. Однако, любовь к картофелю зарождалась веками. Изначально данный овощ не употребляли в пищу. Дело в том, что от него можно было отравиться.

В XVI веке, когда впервые европейцы узнали о картофеле, этот овощ считался декоративным растением. После того как человечество попробовало листья картофеля, многие отказались от его употребления.

Лишь спустя века начали изучать картофель и добавлять во множество блюд. Приготовим, например, картофельную закуску.

Ингредиенты для картофельной закуски:

картофель — 2 шт.;

соль — 2 щепотки;

паприка — 1/2 ч.л.;

черный перец;

кукурузный крахмал — 2 ст.л.;

яйцо — шт.;

сыр — 1 ст.л.;

итальянские травы;

панировочные сухари.

Приготовление картофельной закуски:

Отвариваем до готовности очищенный картофель, заранее нарезанный кубиками. Измельчаем картофель до состояния пюре, смешиваем с солью, паприкой, черным перцем, итальянскими травами и крахмалом.

Шинкуем мелко по вкусу укроп, высыпаем к картофельной массе. Замешиваем картофельный колобок и делим на 4 части.

Раскатываем каждую часть в колбаску, слегка сплющиваем их вилкой.

Делим колбаски на несколько частей.

Натираем в миску с панировочными сухарями сыр, отдельно разбиваем и взбиваем яйцо.

Окунаем каждый картофельный кусочек в яичную смесь, а затем в сухари с сыром. На растительном масле в сковороде обжариваем картофельные кусочки в панировке до золотистой корочки.

Получаются незамысловатые кусочки картофельного пюре в кляре.

Это самый бюджетный вид закуски из картошки.