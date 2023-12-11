Закусочный рулет из сельди с плавленым сыром

Так уж сложилось в нашем доме, что селедка — далеко не праздничное блюдо. Подаю ее на закуску буквально через день: в виде форшмака, салата к жареному картофелю или просто так нарезаю кусочками. Вы же знаете, какой вкусной может быть эта рыба, посыпанная луком и политая подсолнечным маслом. Деликатес! Почти такой же, как закусочный рулет из сельди к праздникам.

Именно это блюдо заставило меня пересмотреть свои представления о селедке как о будничной закуске. Стоит лишь по-особенному приготовить этот продукт, и он снова приобретает новизну у меня на глазах и на языке. Читайте рецепт без промедления!

Как приготовить закусочный рулет из сельди и чем его начинить

Прежде чем приступить к готовке, вы должны понимать, что набор продуктов для начинки у каждой хозяйки может меняться. Причем существенно. В данном рецепте неизменным остается лишь комбинация сливочного сыра с плавленым сырком. Это основа, в которую по вкусу можно добавить зелень или паприку.

Ингредиенты

Сливочный сыр140 г Плавленый сыр90 г Филе сельди400 г Огурцы соленые90 г Болгарский перец40 г Яйцо2 шт. Зеленый лук30 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Подготовьте 4 филе соленой сельди. Положите их на доску, выстеленную пищевой пленкой, и накройте такой же пленкой. Отбейте рыбу до достаточно тонкого состояния, стараясь при этом не продырявить насквозь. Уберите верхнюю пленку. Приготовьте начинку. Заранее отварите вкрутую яйца. Остудите их и натрите на крупной терке. Нарежьте мелким кубиком огурец (можно как свежий, так и соленый). На крупной терке натрите слегка подмороженный плавленый сыр. Можно использовать с вкусовыми добавками. Зеленый лук измельчите, а перец нарежьте мелким кубиком.Все подготовленные для начинки ингредиенты смешайте в глубокой миске. К ним добавьте сливочный сыр. Попробуйте начинку на вкус, добавьте по желанию соль и перец. Но помните, что рыба тоже будет соленой.Выложите на отбитое филе половину начинки, распределяя ровным слоем. Сверните филе плотным рулетом, закрепите пленку по бокам. Хорошо прокатайте рулет по столу руками, придавая ему максимально ровную форму. Повторите действие с оставшимися филе сельди. Далее уберите рулеты в холодильник или морозилку на несколько часов. Я обычно ставлю в холодильник на всю ночь.

Праздничная закуска к новогоднему столу готова! Идея для подачи: вырежьте с помощью формочек круглые лепешки из ржаного хлеба и расположите на них ломтики рулета. Украсьте такие канапе зернами французской горчицы. Вот и всё, ждите аплодисментов!