ГлавнаяРецептыГости оближут тарелки: как правильно приготовить креветки на сковороде Гости оближут тарелки: как правильно приготовить креветки на сковороде На чтение: 1 минута Жареные креветки станут настоящим украшением праздничного стола. Однако их можно приготовить и на каждый день, чтобы порадовать своих родных. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ По этому рецепту креветки получатся идеальными. Так вы их точно не пересушите. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Как жарить креветки Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 граммов размороженных креветок; – 1 столовая ложка масла; – 2 столовые ложки соевого соуса; – 2 зубчика чеснока; – соль, перец, специи по вкусу. Креветки готовятся очень просто / Фото Unsplash Приготовление: На разогретую сковороду положите масло, чтобы оно растопилось. Далее высыпьте замороженные креветки и добавьте соевый соус. Накройте крышкой и готовьте 20 минут. В конце добавьте 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Дайте блюду еще покипеть 5 – 10 минут и подавайте. Понравился рецепт? узнайте, как приготовить вкуснейший суп с морепродуктами. Поделитесь с друзьями