Гости оближут тарелки: как правильно приготовить креветки на сковороде

Жареные креветки станут настоящим украшением праздничного стола. Однако их можно приготовить и на каждый день, чтобы порадовать своих родных.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

По этому рецепту креветки получатся идеальными. Так вы их точно не пересушите.

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Как жарить креветки

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов размороженных креветок;

– 1 столовая ложка масла;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, перец, специи по вкусу.

Креветки готовятся очень просто / Фото Unsplash

Приготовление:

На разогретую сковороду положите масло, чтобы оно растопилось. Далее высыпьте замороженные креветки и добавьте соевый соус. Накройте крышкой и готовьте 20 минут. В конце добавьте 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Дайте блюду еще покипеть 5 – 10 минут и подавайте.

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