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Беру кефир, майонез и 15 минут. Простые, но очень вкусные пирожки с нежной начинкой

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Беру кефир, майонез и 15 минут. Простые, но очень вкусные пирожки с нежной начинкой

Пироги являются традиционным блюдом у славянских народов. Трудно представить время, когда пироги не готовились. Как правило, даже в самые голодные годы крестьяне находили из чего печь пироги. В тесто добавляли разные виды муки, начинку делали из корешков и капусты. При этом семья всегда была накормлена, так как любые пироги были и остаются сытным блюдом.

Постепенно концепция приготовления пирогов менялась, появлялись новые рецепты. Однако, выпечка неизменно всегда оставалась на столах людей. В разных уголках страны пекли пироги неодинаково. Где-то с картофелем, где-то с мясом, где-то с грибами.

Приготовим вместе простые пирожки с курицей и грибами.

Ингредиенты для пирогов с курицей и грибами:

  • Кефир — 300 мл;
  • Сахар — 1 ст.л.;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Растительное масло — 20 г;
  • Мука — 500 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • Куриные бедра — 400 г;
  • Шампиньоны — 200 г;
  • Лук — 2 шт.;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Сливки — 2 ст.л.;
  • Сметана — 1 ст.л.;
  • Соль — ½ ч.л.

Приготовление пирогов с курицей и грибами:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло, взбиваем компоненты венчиком. Высыпаем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и мягкое тесто 8 минут.

Оставляем тесто на 30 минут под полотенцем. В это время для начинки мелко нарезаем лук, шампиньоны и мясо. В сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем сперва лук, затем грибы.

Добавляем к луку и грибам мясо, обжариваем. Солим начинку и перчим, добавляем муку, смешиваем компоненты. Кладем в начинку сливки и сметану, перемешиваем.

Беру кефир, майонез и 15 минут. Простые, но очень вкусные пирожки с нежной начинкой

Обминаем тесто, делим на 14 равных частей, формируем колобки.

Беру кефир, майонез и 15 минут. Простые, но очень вкусные пирожки с нежной начинкой

Раскатываем каждый колобок в толстую лепешку, куда выкладываем по ложке начинки.

Запечатываем тесто внутри будто в мешочке, подкатываем каждый пирожок и слегка приминаем.

Беру кефир, майонез и 15 минут. Простые, но очень вкусные пирожки с нежной начинкой

В сковороде разогреваем около 300 мл растительного масла, обжариваем в масле пирожки с обеих сторон.

Беру кефир, майонез и 15 минут. Простые, но очень вкусные пирожки с нежной начинкой

Изначально кладем пирожки швами вниз.

Беру кефир, майонез и 15 минут. Простые, но очень вкусные пирожки с нежной начинкой

В итоге мы имеем вкусные жареные пирожки с нежной начинкой. Это хороший способ разнообразить свои навыки в готовке пирожков.

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