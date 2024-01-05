Беру кефир, майонез и 15 минут. Простые, но очень вкусные пирожки с нежной начинкой

Пироги являются традиционным блюдом у славянских народов. Трудно представить время, когда пироги не готовились. Как правило, даже в самые голодные годы крестьяне находили из чего печь пироги. В тесто добавляли разные виды муки, начинку делали из корешков и капусты. При этом семья всегда была накормлена, так как любые пироги были и остаются сытным блюдом.
Постепенно концепция приготовления пирогов менялась, появлялись новые рецепты. Однако, выпечка неизменно всегда оставалась на столах людей. В разных уголках страны пекли пироги неодинаково. Где-то с картофелем, где-то с мясом, где-то с грибами.
Приготовим вместе простые пирожки с курицей и грибами.
Ингредиенты для пирогов с курицей и грибами:
- Кефир — 300 мл;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Растительное масло — 20 г;
- Мука — 500 г;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- Куриные бедра — 400 г;
- Шампиньоны — 200 г;
- Лук — 2 шт.;
- Сливочное масло — 50 г;
- Сливки — 2 ст.л.;
- Сметана — 1 ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление пирогов с курицей и грибами:
В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло, взбиваем компоненты венчиком. Высыпаем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и мягкое тесто 8 минут.
Оставляем тесто на 30 минут под полотенцем. В это время для начинки мелко нарезаем лук, шампиньоны и мясо. В сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем сперва лук, затем грибы.
Добавляем к луку и грибам мясо, обжариваем. Солим начинку и перчим, добавляем муку, смешиваем компоненты. Кладем в начинку сливки и сметану, перемешиваем.
Обминаем тесто, делим на 14 равных частей, формируем колобки.
Раскатываем каждый колобок в толстую лепешку, куда выкладываем по ложке начинки.
Запечатываем тесто внутри будто в мешочке, подкатываем каждый пирожок и слегка приминаем.
В сковороде разогреваем около 300 мл растительного масла, обжариваем в масле пирожки с обеих сторон.
Изначально кладем пирожки швами вниз.
В итоге мы имеем вкусные жареные пирожки с нежной начинкой. Это хороший способ разнообразить свои навыки в готовке пирожков.