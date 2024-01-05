Рецепт: Рыбные фрикадельки — домашние, варианты приготовления

Ингредиенты:

пангасиус — 500 грамм;

псиллиум — 1-2 ст.л.;

соль и специи — по вкусу;

свекла отварная — по желанию;

морская капуста — по желанию

Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Сегодня пишу свой вариант приготовления рыбных фрикаделек. О пользе рыбы говорить не нужно, главное чтоб было вкусно …

Для приготовления фрикаделек использую филе любой рыбы, которую согласны есть домашние, сегодня пангасиус.

Филе рыбы промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Следом в работу вступает мясорубка, которая за секунды превращает филе в фарш.

Добавляем в фарш соль, любимые специи

и столовую ложку псиллиума

или две …

Ложкой тщательно перемешиваем рыбную массу.

Далее нужно делать фрикадельки, можно руками, но нет, не мой вариант. Использую силиконовые формочки для конфет, ранее писала рецепт ягодного мармелада и можно было видеть эти формочки на моей кухне. Ссылку на рецепт оставляю Вишнёвый мармелад на агар-агаре .

Итак силиконовые формочки, две чайные ложки и начинаем наполнять ячейки и в морозилку.

В итоге во такие рыбные фрикадельки получаются, все одного размера.

Вариантов приготовления и использования этих рыбных фрикаделек множество. Лично мною любимый быстрый вариант. Это отварить эти фрикадельки, как пельмешки, вкусно с лавровым листом, перчиком

И любимая комбинация в тарелке:

отварная свекла, натертая на терке и морская капуста.

Рекомендую, попробуйте, это вкусно.

Остальное в тарелке по желанию, как и соль в свёклу …

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

* время указано из расчёта только на варку фрикаделек, заготовка в морозилку бережёт время.

Время приготовления: 15 мин.