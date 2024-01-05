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Рецепт: Рыбные фрикадельки — домашние, варианты приготовления

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Рецепт: Рыбные фрикадельки — домашние, варианты приготовления

Ингредиенты:
пангасиус — 500 грамм;
псиллиум — 1-2 ст.л.;
соль и специи — по вкусу;
свекла отварная — по желанию;
морская капуста — по желанию
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Сегодня пишу свой вариант приготовления рыбных фрикаделек. О пользе рыбы говорить не нужно, главное чтоб было вкусно …

Для приготовления фрикаделек использую филе любой рыбы, которую согласны есть домашние, сегодня пангасиус.

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

Филе рыбы промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Следом в работу вступает мясорубка, которая за секунды превращает филе в фарш.

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

Добавляем в фарш соль, любимые специи

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

и столовую ложку псиллиума

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

или две …

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

Ложкой тщательно перемешиваем рыбную массу.

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

Далее нужно делать фрикадельки, можно руками, но нет, не мой вариант. Использую силиконовые формочки для конфет, ранее писала рецепт ягодного мармелада и можно было видеть эти формочки на моей кухне. Ссылку на рецепт оставляю Вишнёвый мармелад на агар-агаре .
Итак силиконовые формочки, две чайные ложки и начинаем наполнять ячейки и в морозилку.

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

В итоге во такие рыбные фрикадельки получаются, все одного размера.

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

Вариантов приготовления и использования этих рыбных фрикаделек множество. Лично мною любимый быстрый вариант. Это отварить эти фрикадельки, как пельмешки, вкусно с лавровым листом, перчиком

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

И любимая комбинация в тарелке:

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

отварная свекла, натертая на терке и морская капуста.

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

Рекомендую, попробуйте, это вкусно.

Рецепт: Рыбные фрикадельки - домашние, варианты приготовления

Остальное в тарелке по желанию, как и соль в свёклу …
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

* время указано из расчёта только на варку фрикаделек, заготовка в морозилку бережёт время.

Время приготовления: 15 мин.

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