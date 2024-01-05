Суп харчо: советский рецепт

Мой отец любит вспоминать свое студенчество. Большую часть этого времени он прожил в общежитии, деля комнату с двумя такими же, как он их называл, сорвиголовами. Еды, которую передавали им родители, хватало ненадолго, поэтому чаще всего парни питались в столовой. Из всех блюд, которые там подавали, настоящим сокровищем был суп харчо. Но свою порцию еще нужно было завоевать!

Оказывается, хоть из всего столовского меню этот суп и был самым дорогим, в то же время его разбирали первым. Всё благодаря насыщенному вкусу, густой консистенции и впечатляющему разнообразию ингредиентов, как для блюда того времени.

Как приготовить суп харчо как в советской столовой

Даже сейчас папа иногда просит маму приготовить именно тот харчо. Не по оригинальному рецепту, а по упрощенному — как в советской столовой. Как хорошо, что рецепт сохранился!

Ингредиенты

Свинина260 г Картофель120 г Рис50 г Лук1 шт. Томатная паста40 г Подсолнечное масло30 г Сахар1 щеп. Кинза20 г Чеснок2 зуб. Соль по вкусу Хмели-сунели по вкусу Перец чили по вкусу Помидор2 шт.

Приготовление

Свинину отваривайте в течение 1,5 часов. Далее достаньте готовое мясо из бульона и немного охладите. Нарежьте картошку кубиками и вместе с рисом добавьте в мясной бульон. Варите в течение 20 минут. Лук нарежьте кубиками и поджарьте на подсолнечном масле до золотистой корочки. Помидоры натрите на грубой терке так, чтобы в руках осталась только кожура. Добавьте в сковороду томатную пасту и перемешайте. Добавьте в сковороду сахар. Тушите всё пару минут. Кинзу грубо порубите и отправьте в сковороду. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Тоже добавьте в сковороду. Всё перемешайте. Готовую зажарку пересыпьте в бульон. Отварную свинину нарежьте кубиком и добавьте в бульон. Добавьте специи, посолите по вкусу. Дайте супу прокипеть в течение 7 минут на медленном огне.

Вот теперь самый дорогой суп из советской столовой готов. Конечно, чтобы соблюсти грузинскую традицию, вы можете добавить в него рубленый чили и измельченные грецкие орешки. Но, как вспоминает отец, ни того, ни другого в харчо из столовой ни было. А каким вы помните этот суп из детства или юности?