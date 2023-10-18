Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить помидоры с перцем через мясорубку на зиму. Болгарский перец лучше использовать красного цвета, а помидоры мясистых и ароматных сортов с толстой кожурой. По желанию можно добавить острый молотый перец и сушеные итальянские травы. Получается ароматное овощное пюре с ярким насыщенным вкусом. Его можно использовать для приготовления овощных рагу, соусов для пасты или пиццы.
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Помидор Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 1,5 Килограмма
- Перец болагрский 500 Грамм
- Лук репчатый 350 Грамм
- Соль По вкусу
- Сахар 1 Ст. ложка
- Уксус 9% 10 Миллилитров
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
20 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Помидоры с перцем через мясорубку на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, обсушите. Удалите плодоножки и порежьте на 4-6 частей. Болгарские перцы разрежьте на ломтики среднего размера, семена и хвостик удалите. Репчатый лук нарежьте на крупные кубики.
Измельчите подготовленные овощи через мясорубку.
Получившуюся массу перелейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте соль и сахар, доведите до кипения и варите на среднем огне около 40 минут. В конце добавьте укус.
Перелейте горячее пюре в чистую стерилизованную банку. Герметично закройте крышкой и переверните банку вверх дном. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Помидоры с перцем готовы.