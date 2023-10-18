Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить помидоры с перцем через мясорубку на зиму. Болгарский перец лучше использовать красного цвета, а помидоры мясистых и ароматных сортов с толстой кожурой. По желанию можно добавить острый молотый перец и сушеные итальянские травы. Получается ароматное овощное пюре с ярким насыщенным вкусом. Его можно использовать для приготовления овощных рагу, соусов для пасты или пиццы.

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Помидор Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 1,5 Килограмма

Перец болагрский 500 Грамм

Лук репчатый 350 Грамм

Соль По вкусу

Сахар 1 Ст. ложка

Уксус 9% 10 Миллилитров

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

20 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Помидоры с перцем через мясорубку на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, обсушите. Удалите плодоножки и порежьте на 4-6 частей. Болгарские перцы разрежьте на ломтики среднего размера, семена и хвостик удалите. Репчатый лук нарежьте на крупные кубики.

Измельчите подготовленные овощи через мясорубку.

Получившуюся массу перелейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте соль и сахар, доведите до кипения и варите на среднем огне около 40 минут. В конце добавьте укус.

Перелейте горячее пюре в чистую стерилизованную банку. Герметично закройте крышкой и переверните банку вверх дном. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Помидоры с перцем готовы.