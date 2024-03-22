Вак-бэлиш — татарская выпечка из пресного теста, которая выглядит словно горшочек с начинкой. В качестве наполнения для такого блюда используют жирное мясо. Также к нему добавляют картошку, полусырой рис либо пшено. Наша редакция же расскажет, как готовить вак-бэлиш с мясом и картофелем.

У вас получатся хрустящие пирожочки с большим количеством ароматной начинки внутри. Главное — правильно их сформуйте. Для этого придайте тесту форму горшочка. Делайте это аккуратно, чтобы у вас вверху изделий образовалось небольшое отверстие.

Как правильно и вкусно испечь вак-бэлиш с мясом и картошкой

Секрет сочной начинки состоит в одном хитром трюке. Во время выпекания вам необходимо подливать к ней или мясной бульон, или воду. Как раз для этой цели и делается отверстие в верхней части пирожков.

Ингредиенты

Пшеничная мука450 г Сливочное масло150 г Сметана200 г Яйцо1 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Сахар1 ч. л. Говядина500 г Вода50 мл Соль1,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Кориандр по вкусу Лук1 шт. Яичный желток1 шт.

Приготовление

Готовим тесто. В большую емкость вливаем 100 г растопленного сливочного масла. Вбиваем к нему яйцо. Добавляем сметану жирностью 15 %. Хорошенько перемешиваем всё, используя ручной венчик.Просеиваем пшеничную муку с разрыхлителем в сметанно-яичную смесь. Всыпаем 1 ч. л. соли и сахар. Тщательно перемешиваем все ингредиенты ложкой. Потом замешиваем руками однородное тесто. Берем полиэтиленовый пакет. Помещаем в него тесто. Отправляем его на 30 минут в холодильник.Подготавливаем начинку. Хорошенько промываем говядину и обсушиваем ее. Мелко нарезаем мясо. Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его мелким кубиком. Очищаем луковицу. Нарезаем ее кубиком небольшого размера. В глубокой емкости соединяем говядину с картошкой и репчатым луком. Всыпаем соль, черный молотый перец и кориандр.Вливаем к соединенным ингредиентам 20 мл холодной воды. Перемешиваем всё до получения максимально однородной массы.Достаем тесто из холодильника. Разделяем его на кусочки одинакового размера. Формируем из них шарики, каждый из которых раскатываем в тонкую лепешку. Ее толщина должна быть не больше 4 мм.В центр заготовки выкладываем мясную начинку. Приподнимаем края теста и защипываем их по кругу. Формируем таким образом мешочек с отверстием в верхней части.Застилаем противень пекарской бумагой. Выкладываем на него заготовки. Смазываем их взбитым желтком, используя кулинарную кисточку. Выкладываем в отверстие каждого пирожка по 1 ч. л. сливочного масла. Разогреваем духовой шкаф до 200 градусов. Отправляем противень с заготовками в духовку на 40 минут. За это время трижды вливаем через отверстие в верхней части пирожков по 2 ч. л. воды.

Подавать такую выпечку советуем с томатным соусом. Для этого ошпариваем крупный помидор кипятком. Аккуратно снимаем с него кожицу. Пропускаем мякоть через мясорубку. Разогреваем сковороду с 1 ст. л. масла. Тушим на ней томатное пюре. Добавляем соль и перец по вкусу. Измельчаем 1 зуб. чеснока. Добавляем его и 1 ч. л. горчицы. Натираем на средней терке 2 соленых огурчика. Добавляем их к соусу. Хорошенько перемешиваем. Томатный соус к румяным пирожкам готов! Кстати, в предыдущем материале мы делились рецептом татарских беккенов в духовке. Это дрожжевые пирожки с рисом и тыквой, которые удивят вас своим сказочным вкусом.