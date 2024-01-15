Рецепт: Ленивый торт — «Панчо» с консервированной грушей

Ингредиенты:

коржи бисквитные — 3 шт. в одной упаковке;

сметана — 800 гр;

сахарная пудра — по вкусу;

плоды груши консервиррованные — 1 банка;

шоколад темный — 1 плитка

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Прошли длительные праздничные каникулы. И когда вся семья в сборе за праздничным столом, все время приходилось не только готовить, но и делать разные сладости.

Нашла рецепт ленивого торта «Панчо». Но не с ананасами, а консервированной грушей. Такой вот вариант.

Купила упаковку коржей.

Два коржа порезала на мелкие кусочки, а третий оставила целый.

В глубоком салатнике дно выложила пленкой.

В другую чашу выложила сметану.

Добавила сахарную пудру.

Тщательно перемешала. В полученный крем опустила нарезанные кубики.

Выложила слой из кусочков с кремом.

Нарезала консервированную грушу.

Выложила слой груш на слой бисквитных кубиков.

Затем снова эти слои повторяются.

Когда нарезанные слои и фрукты выложила, закрыла содержимое целым слоем и накрыла плёнкой.

Поставила в холодильник для пропитки на ночь. На следующее утро, достала пропитанный торт, выложила на тарелку. Сняла салатник и пленку с торта.

Промазала сметанным кремом. Полила растопленным шоколадом.

Для этого плитку шоколада поместила в пакетик и растопила в микроволновке. В пакете сделала маленькое отверстие. Ну, а дальше, как подсказала фантазия.

Торт за ночь пропитался, получился сочный и вкусный. К сожалению не сделала снимки в разрезе. Приятного чаепития!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.