Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Ленивый торт — «Панчо» с консервированной грушей

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Ленивый торт — «Панчо» с консервированной грушей

Ингредиенты:
коржи бисквитные — 3 шт. в одной упаковке;
сметана — 800 гр;
сахарная пудра — по вкусу;
плоды груши консервиррованные — 1 банка;
шоколад темный — 1 плитка
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Прошли длительные праздничные каникулы. И когда вся семья в сборе за праздничным столом, все время приходилось не только готовить, но и делать разные сладости.

Нашла рецепт ленивого торта «Панчо». Но не с ананасами, а консервированной грушей. Такой вот вариант.
Купила упаковку коржей.

Два коржа порезала на мелкие кусочки, а третий оставила целый.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

В глубоком салатнике дно выложила пленкой.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

В другую чашу выложила сметану.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

Добавила сахарную пудру.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

Тщательно перемешала. В полученный крем опустила нарезанные кубики.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

Выложила слой из кусочков с кремом.
Нарезала консервированную грушу.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

Выложила слой груш на слой бисквитных кубиков.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

Затем снова эти слои повторяются.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

Когда нарезанные слои и фрукты выложила, закрыла содержимое целым слоем и накрыла плёнкой.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

Поставила в холодильник для пропитки на ночь. На следующее утро, достала пропитанный торт, выложила на тарелку. Сняла салатник и пленку с торта.
Промазала сметанным кремом. Полила растопленным шоколадом.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

Для этого плитку шоколада поместила в пакетик и растопила в микроволновке. В пакете сделала маленькое отверстие. Ну, а дальше, как подсказала фантазия.

Рецепт: Ленивый торт - "Панчо" с консервированной грушей

Торт за ночь пропитался, получился сочный и вкусный. К сожалению не сделала снимки в разрезе. Приятного чаепития!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

Что будем искать? Например,Человек