Рецепт: Ленивый торт — «Панчо» с консервированной грушей

Ингредиенты:
коржи бисквитные — 3 шт. в одной упаковке;
сметана — 800 гр;
сахарная пудра — по вкусу;
плоды груши консервиррованные — 1 банка;
шоколад темный — 1 плитка
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Прошли длительные праздничные каникулы. И когда вся семья в сборе за праздничным столом, все время приходилось не только готовить, но и делать разные сладости.
Нашла рецепт ленивого торта «Панчо». Но не с ананасами, а консервированной грушей. Такой вот вариант.
Купила упаковку коржей.
Два коржа порезала на мелкие кусочки, а третий оставила целый.
В глубоком салатнике дно выложила пленкой.
В другую чашу выложила сметану.
Добавила сахарную пудру.
Тщательно перемешала. В полученный крем опустила нарезанные кубики.
Выложила слой из кусочков с кремом.
Нарезала консервированную грушу.
Выложила слой груш на слой бисквитных кубиков.
Затем снова эти слои повторяются.
Когда нарезанные слои и фрукты выложила, закрыла содержимое целым слоем и накрыла плёнкой.
Поставила в холодильник для пропитки на ночь. На следующее утро, достала пропитанный торт, выложила на тарелку. Сняла салатник и пленку с торта.
Промазала сметанным кремом. Полила растопленным шоколадом.
Для этого плитку шоколада поместила в пакетик и растопила в микроволновке. В пакете сделала маленькое отверстие. Ну, а дальше, как подсказала фантазия.
Торт за ночь пропитался, получился сочный и вкусный. К сожалению не сделала снимки в разрезе. Приятного чаепития!
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.