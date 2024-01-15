Говяжьи фрикадельки в сливочном соусе

Мои сыновья очень переборчивы в еде. К примеру, они любят американский фастфуд, но домашнюю картошку фри отвергли как что-то неприличное. Более благосклонны парни оказались к моим бургерам. Делюсь рецептом на случай, если ваши тоже с капризами. А вот шведские говяжьи фрикадельки, как из легендарного супермаркета, им зашли с первого раза. Ну это ли не чудо?

Как приготовить говяжьи фрикадельки в нежном сливочном соусе

Для приготовления этого блюда вам понадобится почти 1 кг мягкой говядины. Я предпочитаю использовать ошеек. Но, как по мне, весь секрет фрикаделек даже не в качественном фарше, а в соусе. Поэтому знакомьтесь со списком ингредиентов и приступайте к готовке!

Ингредиенты

Говядина800 г Батон30 г Молоко6 ст. л. Лук1 шт. Чеснок1 зуб. Пшеничная мука1 ст. л. Подсолнечное масло1 ст. л. Сливки250 г Дижонская горчица1 ч. л. Говяжий бульон300 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка30 г Соевый соус2 ч. л.

Приготовление

Три ломтика батона замочите в молоке. Кусок говядины, луковицу, чеснок и размякший хлеб пропустите через мясорубку. Конечно, вы можете использовать и готовый фарш. В таком случае просто добавьте к нему натертый на мелкой терке чеснок и мелко нарезанный лук. Посолите ингредиенты и поперчите их по своему вкусу. Перемешайте всё, чтобы продукты равномерно смешались. Из фарша сформируйте небольшие фрикадельки (размером с грецкий орешек). Обжаривайте их на сковороде с разогретым растительным маслом: буквально по пару минут с каждой стороны. Подрумяненные мясные шарики выкладывайте на тарелку. Приступайте к приготовлению соуса.Вытрите ту же сковороду бумажным полотенцем, чтобы она была чистой и сухой. Пересыпьте на нее муку и добавьте сливочное масло. Обжарьте муку до румяного цвета. Далее добавьте бульон и размешайте всё до однородности. Добавьте в сковороду сливки и доведите смесь до кипения. Теперь добавьте соевый соус и горчицу. Перемешайте и попробуйте соус на соль. Уменьшите огонь, выложите в соус фрикадельки. Тушите их минут 10 под крышкой.

Готовые фрикадельки прямо в сковороде можно подавать к столу, посыпав рубленой зеленью, или же выложите их поверх порции пасты, толченого картофеля либо рисовой каши. Приятного аппетита!