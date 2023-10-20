ГлавнаяРецептыБез них не обходятся никакие выходные: рецепты синабонов с ягодами и классический с корицей Без них не обходятся никакие выходные: рецепты синабонов с ягодами и классический с корицей На чтение: 3 минуты Не знаете, что приготовить из дрожжевого теста? Мы с удовольствием поделимся рецептами популярных булочек синабонов, которые будут точно смаковать всем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Синабоны – популярная домашняя выпечка, занявшая большое место среди десертов во всем мире. Обычно ее готовят по классическому рецепту с большим количеством корицы. Мы подготовили для вас два рецепта по выбору: классический и с ягодами. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Выбирайте тот по вкусу, или готовьте два варианта. Классические синабоны Время: 3 часа Порции: 12 штук Ингредиенты: – 1 яйцо; – 200 граммов теплого молока; – 40 граммов сахара; – 1/3 чайной ложки соли; – 1,5 чайной ложки сухих дрожжей (5 граммов); – 450 граммов муки; – 60 граммов мягкого сливочного масла. Начинка: – 100 граммов сахара; – 1 полная чайная ложка корицы; – 100 граммов мягкого масла. Для крема: – 200 граммов крем-сыра – 40 граммов сахарной пудры – 2 столовые ложки молока – 1 чайная ложка жидкой ванили. Приготовление: Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку, замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут. ️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки. ️Кладем тесто в миску смазанную каплей масла и даем ему подойти вдвое. Смешиваем корицу с сахаром. ️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х60 сантиметров. Смазываем маслом не доходя до одного края на 2 – 2,5 сантиметра, посыпаем масло корицей с сахаром. Сворачиваем в непрочный рулет, защипываем края, нарезаем на 12 ровных частей, выкладываем в противень застеленный пергаментом. ️Оставляем подойти на 40 минут. Выпекаем при 170 градусах 35 – 40 минут, до золотистости. ️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру, ваниль и молоко, смазываем кремом теплые булочки. Ягодные синабоны Время: 3 часа Порции: 12 штук Ингредиенты: – 1 яйцо; – 200 граммов теплого молока; – 40 граммов сахара; – 1/3 чайной ложки соли; – 1,5 чайной ложки сухих дрожжей или 15 граммов прессованных; – 450 – 500 граммов муки; – 50 граммов мягкого сливочного масла. Начинка: – 300 грамм ягод; – 50 граммов воды; – 100 граммов сахара; – 40 граммов крахмала. Для крема: – 200 граммов крем-сыра (жирной сметаны); – 40 граммов сахарной пудры; – ваниль. Приготовление: Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку, замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут. ️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто оставляем подойти на 1 час. Для ягодной начинки взбиваем ягоды с сахаром блендером, добавляем крахмал, и доводим на огне до загустения, охлаждаем. ️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х50 сантиметров, смазываем ягодной начинкой, скручиваем в рулет и защипываем края, нарезаем нитью на 12 ровных кусочков. ️Оставляем подойти на 40 минут. Выпекаем при 180 градусах 40 минут, до золотистости. ️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру и ваниль, смазываем кремом теплые булочки. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить домашний хлеб с тыквенным пюре. Поделитесь с друзьями