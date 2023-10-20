Без них не обходятся никакие выходные: рецепты синабонов с ягодами и классический с корицей

Не знаете, что приготовить из дрожжевого теста? Мы с удовольствием поделимся рецептами популярных булочек синабонов, которые будут точно смаковать всем.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Синабоны – популярная домашняя выпечка, занявшая большое место среди десертов во всем мире. Обычно ее готовят по классическому рецепту с большим количеством корицы. Мы подготовили для вас два рецепта по выбору: классический и с ягодами.

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Выбирайте тот по вкусу, или готовьте два варианта.

Классические синабоны

Время: 3 часа

3 часа Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 200 граммов теплого молока;

– 40 граммов сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1,5 чайной ложки сухих дрожжей (5 граммов);

– 450 граммов муки;

– 60 граммов мягкого сливочного масла.

Начинка:

– 100 граммов сахара;

– 1 полная чайная ложка корицы;

– 100 граммов мягкого масла.

Для крема:

– 200 граммов крем-сыра

– 40 граммов сахарной пудры

– 2 столовые ложки молока

– 1 чайная ложка жидкой ванили.

Приготовление:

Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку, замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут.

️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки.

️Кладем тесто в миску смазанную каплей масла и даем ему подойти вдвое.

Смешиваем корицу с сахаром.

️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х60 сантиметров.

Смазываем маслом не доходя до одного края на 2 – 2,5 сантиметра, посыпаем масло корицей с сахаром. Сворачиваем в непрочный рулет, защипываем края, нарезаем на 12 ровных частей, выкладываем в противень застеленный пергаментом.

️Оставляем подойти на 40 минут.

Выпекаем при 170 градусах 35 – 40 минут, до золотистости.

️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру, ваниль и молоко, смазываем кремом теплые булочки.

Ягодные синабоны

Время: 3 часа

3 часа Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 200 граммов теплого молока;

– 40 граммов сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1,5 чайной ложки сухих дрожжей или 15 граммов прессованных;

– 450 – 500 граммов муки;

– 50 граммов мягкого сливочного масла.

Начинка:

– 300 грамм ягод;

– 50 граммов воды;

– 100 граммов сахара;

– 40 граммов крахмала.

Для крема:

– 200 граммов крем-сыра (жирной сметаны);

– 40 граммов сахарной пудры;

– ваниль.

Приготовление:

Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку, замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут.

️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто оставляем подойти на 1 час.

Для ягодной начинки взбиваем ягоды с сахаром блендером, добавляем крахмал, и доводим на огне до загустения, охлаждаем.

️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х50 сантиметров, смазываем ягодной начинкой, скручиваем в рулет и защипываем края, нарезаем нитью на 12 ровных кусочков.

️Оставляем подойти на 40 минут.

Выпекаем при 180 градусах 40 минут, до золотистости.

️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру и ваниль, смазываем кремом теплые булочки.

Приятного аппетита!

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