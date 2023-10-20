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Фруктовая каша из фруктов

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Фруктовая каша из фруктов

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фруктовую кашу из фруктов. Все фрукты обязательно должны быть спелые, так будет достаточно сладости без подсластителя. Из фруктов также можно использовать грушу, персик или абрикос.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Горячие блюда / Каши Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 1 Штука (очень спелый)
  • Манго 1/2 Штуки
  • Хурма 1 Штука
  • Приправа для тыквенного пирога 1/3 Чайных ложки (можно заменить на молотую корицу)
  • Сироп топинабмура По вкусу (опционально)

Количество порций 1

Калорийность

85 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовая каша из фруктов»

Фруктовая каша из фруктов

Подготовьте все ингредиенты.

Фруктовая каша из фруктов

Банан очистите от кожуры и уберите в морозилку на 4 часа.

Фруктовая каша из фруктов

Манго и хурму очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте ломтиками.

Фруктовая каша из фруктов

Переложите манго с хурмой в блендер, добавьте нарезанный кружочками банан и приправу для тыквенного пирога. Измельчите до однородности.

Фруктовая каша из фруктов

Выложите фруктовую кашу в тарелку, полейте сиропом топинамбура по вкусу. Приятного вам аппетита!

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