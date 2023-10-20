Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фруктовую кашу из фруктов. Все фрукты обязательно должны быть спелые, так будет достаточно сладости без подсластителя. Из фруктов также можно использовать грушу, персик или абрикос.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Горячие блюда / Каши Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Банан 1 Штука (очень спелый)

Манго 1/2 Штуки

Хурма 1 Штука

Приправа для тыквенного пирога 1/3 Чайных ложки (можно заменить на молотую корицу)

Сироп топинабмура По вкусу (опционально)

Количество порций 1

Калорийность

85 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовая каша из фруктов»

Подготовьте все ингредиенты.

Банан очистите от кожуры и уберите в морозилку на 4 часа.

Манго и хурму очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте ломтиками.

Переложите манго с хурмой в блендер, добавьте нарезанный кружочками банан и приправу для тыквенного пирога. Измельчите до однородности.

Выложите фруктовую кашу в тарелку, полейте сиропом топинамбура по вкусу. Приятного вам аппетита!