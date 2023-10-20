Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фруктовую кашу из фруктов. Все фрукты обязательно должны быть спелые, так будет достаточно сладости без подсластителя. Из фруктов также можно использовать грушу, персик или абрикос.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Горячие блюда / Каши Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Банан 1 Штука (очень спелый)
- Манго 1/2 Штуки
- Хурма 1 Штука
- Приправа для тыквенного пирога 1/3 Чайных ложки (можно заменить на молотую корицу)
- Сироп топинабмура По вкусу (опционально)
Количество порций 1
Калорийность
85 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фруктовая каша из фруктов»
Подготовьте все ингредиенты.
Банан очистите от кожуры и уберите в морозилку на 4 часа.
Манго и хурму очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте ломтиками.
Переложите манго с хурмой в блендер, добавьте нарезанный кружочками банан и приправу для тыквенного пирога. Измельчите до однородности.
Выложите фруктовую кашу в тарелку, полейте сиропом топинамбура по вкусу. Приятного вам аппетита!