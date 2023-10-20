Вкусно к завтраку: омлет с запеченным картофелем

Омлет из запеченного картофеля — это простое и вкусное второе блюдо, которое также идеально подходит в качестве закуски.

Если вы любите омлеты и картошку, то этот рецепт для вас. Это очень простой рецепт, допускающий множество вариаций. Запекание, альтернатива жарке на сковороде, делает этот омлет с картофелем легким, но не менее вкусным. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Ингредиенты рассчитаны для формы диаметром 22 см.

Омлет с запеченным картофелем

Ингредиенты:

600 г картофеля;

4 яйца;

60 г тертого Пармиджано Реджано;

2 столовые ложки молока;

оливковое масло;

нарезанная петрушка, соль, черный перец, мускатный орех.

Чтобы приготовить омлет из запеченного картофеля, сначала очистите картофель. Картофелины вымойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками ножом или мандолиной. Переложите их в кастрюлю, залейте холодной водой и варите 10 минут: они должны быть немного мягкими, но не слишком. Слейте воду и отложите картофель в сторону. В миске взбейте яйца с 40 г пармезана, молоком, рубленой петрушкой, мускатным орехом, солью и перцем.

Добавьте картофель, пока он еще теплый, и очень аккуратно перемешайте, пока он не будет полностью покрыт яичной смесью. Старайтесь не повредить ломтики.

Переложите картофель в разъемную форму или противень диаметром 22 см, застеленный бумагой для выпечки. Выровняйте ломтики так, чтобы все ломтики были горизонтальными, и посыпьте оставшимся пармезаном-реджано.

Готовьте в разогретой до 180° духовке 30 минут, затем поджарьте еще 5 минут под грилем, елси он у вас есть, прежде чем вынимать из духовки. Подавайте омлет из запеченного картофеля горячим или холодным по желанию.

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