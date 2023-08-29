Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кисель из замороженной вишни. Количество сахара регулируйте на свой вкус. Кисель получается густым, по желанию можно уменьшить количество крахмала. Потребуется всего 4 ингредиента и приготовить его можно в любое время года. Вишневый кисель понравится и детям, и взрослым, так что берите рецепт на заметку!

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Замороженная вишня Блюдо: Напитки / Кисели

Состав / Ингредиенты:

Вода 1150 Миллилитров (1000 мл. — для киселя, 150 мл. — растворить крахмал)

Вишня 300 Грамм (замороженная)

Сахар 180 Грамм

Крахмал картофельный 60 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

62 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кисель из замороженной вишни»

Подготовьте все ингредиенты.

Залейте замороженную вишню холодной водой. Размораживать ягоды не нужно.

Доведите до кипения и проварите 5-7 минут.

Процедите жидкость от вишни и хорошо их отожмите.

Перелейте обратно получившуюся жидкость, добавьте сахар и снова доведите до кипения. В небольшой отдельной емкости разведите крахмал с холодной водой.

Влейте разведенный крахмал в кипящую жидкость. Как только кисель закипит, сразу снимайте его с плиты.

Присыпьте кисель парой щепоток сахара, чтобы не образовывалась пленка и охладите кисель перед подачей.

Кисель из замороженной вишни готов!