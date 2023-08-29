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Кисель из замороженной вишни

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Кисель из замороженной вишни

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кисель из замороженной вишни. Количество сахара регулируйте на свой вкус. Кисель получается густым, по желанию можно уменьшить количество крахмала. Потребуется всего 4 ингредиента и приготовить его можно в любое время года. Вишневый кисель понравится и детям, и взрослым, так что берите рецепт на заметку!
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Замороженная вишня Блюдо: Напитки / Кисели

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1150 Миллилитров (1000 мл. — для киселя, 150 мл. — растворить крахмал)
  • Вишня 300 Грамм (замороженная)
  • Сахар 180 Грамм
  • Крахмал картофельный 60 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

62 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кисель из замороженной вишни»

Кисель из замороженной вишни

Подготовьте все ингредиенты.

Кисель из замороженной вишни

Залейте замороженную вишню холодной водой. Размораживать ягоды не нужно.

Кисель из замороженной вишни

Доведите до кипения и проварите 5-7 минут.

Кисель из замороженной вишни

Процедите жидкость от вишни и хорошо их отожмите.

Кисель из замороженной вишни

Перелейте обратно получившуюся жидкость, добавьте сахар и снова доведите до кипения. В небольшой отдельной емкости разведите крахмал с холодной водой.

Кисель из замороженной вишни

Влейте разведенный крахмал в кипящую жидкость. Как только кисель закипит, сразу снимайте его с плиты.

Кисель из замороженной вишни

Присыпьте кисель парой щепоток сахара, чтобы не образовывалась пленка и охладите кисель перед подачей.

Кисель из замороженной вишни

Кисель из замороженной вишни готов!

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