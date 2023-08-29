Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кисель из замороженной вишни. Количество сахара регулируйте на свой вкус. Кисель получается густым, по желанию можно уменьшить количество крахмала. Потребуется всего 4 ингредиента и приготовить его можно в любое время года. Вишневый кисель понравится и детям, и взрослым, так что берите рецепт на заметку!
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Замороженная вишня Блюдо: Напитки / Кисели
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1150 Миллилитров (1000 мл. — для киселя, 150 мл. — растворить крахмал)
- Вишня 300 Грамм (замороженная)
- Сахар 180 Грамм
- Крахмал картофельный 60 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
62 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кисель из замороженной вишни»
Подготовьте все ингредиенты.
Залейте замороженную вишню холодной водой. Размораживать ягоды не нужно.
Доведите до кипения и проварите 5-7 минут.
Процедите жидкость от вишни и хорошо их отожмите.
Перелейте обратно получившуюся жидкость, добавьте сахар и снова доведите до кипения. В небольшой отдельной емкости разведите крахмал с холодной водой.
Влейте разведенный крахмал в кипящую жидкость. Как только кисель закипит, сразу снимайте его с плиты.
Присыпьте кисель парой щепоток сахара, чтобы не образовывалась пленка и охладите кисель перед подачей.
Кисель из замороженной вишни готов!