Описание приготовления:

Приготовление любого бисквита — дело не сложное. Но и тут есть свои секреты, освоив которые у вас получится пышная и нежная выпечка. Такой бисквит можно разрезать на 3-4 коржа и использовать для сборки торта, промазав кремом.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Сахар 170 Грамм

Молоко 120 Миллилитров

Сливочное масло 60 Грамм

Мука пшеничная 170 Грамм

Сода 1/3 Чайных ложки

Ванилин По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

301 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бисквит в разъемной форме»

Для приготовления бисквита подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

Сливочное масло соедините с молоком и поставьте на огонь. Доведите до кипения и немного проварите, чтобы масло растаяло.

В чаше для взбивания соедините яйца с сахаром и взбейте в пышную густую массу.

Муку соедините с содой и ванилином.

Яйца стали пышной массой. Постепенно добавляйте к ним мучную массу и горячее молоко. Вмешивайте вручную венчиком.

Тесто будет пышное за счет хорошо взбитых яиц.

Для выпечки возьмите разъемную форму диаметром 16 см. Дно формы застелите пергаментом и зажмите его, надев бока формы. Вылейте подготовленное тесто и поставьте его в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовый бисквит немного увеличится в размере и будет пружинить при надавливании. Извлеките форму из духовки.

Оставьте бисквит постоять в форме минут 20. Затем снимите бока и сам бисквит переверните. Остудите.

Остывший бисквит заверните в пакет и уберите в холодильник на ночь. Он отлежится и будет хорошо резаться.

Бисквит можно есть сразу с чаем или использовать для приготовлении торта.

Приятного угощения!