Описание приготовления:
Приготовление любого бисквита — дело не сложное. Но и тут есть свои секреты, освоив которые у вас получится пышная и нежная выпечка. Такой бисквит можно разрезать на 3-4 коржа и использовать для сборки торта, промазав кремом.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 170 Грамм
- Молоко 120 Миллилитров
- Сливочное масло 60 Грамм
- Мука пшеничная 170 Грамм
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Ванилин По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
301 ккал
Калорийность
6 г
Белки
10 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бисквит в разъемной форме»
Для приготовления бисквита подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.
Сливочное масло соедините с молоком и поставьте на огонь. Доведите до кипения и немного проварите, чтобы масло растаяло.
В чаше для взбивания соедините яйца с сахаром и взбейте в пышную густую массу.
Муку соедините с содой и ванилином.
Яйца стали пышной массой. Постепенно добавляйте к ним мучную массу и горячее молоко. Вмешивайте вручную венчиком.
Тесто будет пышное за счет хорошо взбитых яиц.
Для выпечки возьмите разъемную форму диаметром 16 см. Дно формы застелите пергаментом и зажмите его, надев бока формы. Вылейте подготовленное тесто и поставьте его в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый бисквит немного увеличится в размере и будет пружинить при надавливании. Извлеките форму из духовки.
Оставьте бисквит постоять в форме минут 20. Затем снимите бока и сам бисквит переверните. Остудите.
Остывший бисквит заверните в пакет и уберите в холодильник на ночь. Он отлежится и будет хорошо резаться.
Бисквит можно есть сразу с чаем или использовать для приготовлении торта.
Приятного угощения!