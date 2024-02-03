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Бисквит в разъемной форме

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Бисквит в разъемной форме

Описание приготовления:

Приготовление любого бисквита — дело не сложное. Но и тут есть свои секреты, освоив которые у вас получится пышная и нежная выпечка. Такой бисквит можно разрезать на 3-4 коржа и использовать для сборки торта, промазав кремом.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 3 Штуки
  • Сахар 170 Грамм
  • Молоко 120 Миллилитров
  • Сливочное масло 60 Грамм
  • Мука пшеничная 170 Грамм
  • Сода 1/3 Чайных ложки
  • Ванилин По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

301 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бисквит в разъемной форме»

Бисквит в разъемной форме

Для приготовления бисквита подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

Бисквит в разъемной форме

Сливочное масло соедините с молоком и поставьте на огонь. Доведите до кипения и немного проварите, чтобы масло растаяло.

Бисквит в разъемной форме

В чаше для взбивания соедините яйца с сахаром и взбейте в пышную густую массу.

Бисквит в разъемной форме

Муку соедините с содой и ванилином.

Бисквит в разъемной форме

Яйца стали пышной массой. Постепенно добавляйте к ним мучную массу и горячее молоко. Вмешивайте вручную венчиком.

Бисквит в разъемной форме

Тесто будет пышное за счет хорошо взбитых яиц.

Бисквит в разъемной форме

Для выпечки возьмите разъемную форму диаметром 16 см. Дно формы застелите пергаментом и зажмите его, надев бока формы. Вылейте подготовленное тесто и поставьте его в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Бисквит в разъемной форме

Готовый бисквит немного увеличится в размере и будет пружинить при надавливании. Извлеките форму из духовки.

Бисквит в разъемной форме

Оставьте бисквит постоять в форме минут 20. Затем снимите бока и сам бисквит переверните. Остудите.

Бисквит в разъемной форме

Остывший бисквит заверните в пакет и уберите в холодильник на ночь. Он отлежится и будет хорошо резаться.

Бисквит в разъемной форме

Бисквит можно есть сразу с чаем или использовать для приготовлении торта.

Бисквит в разъемной форме

Приятного угощения!

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