Описание приготовления:

Бисквит идеально подходит как для семейного чаепития, так и для приготовления торта либо пирожного. Он отлично разрезается на две части, которые можно прослоить любым кремом по вашему вкусу. Пробуйте!

Основной ингредиент: Мука / Яйца Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 3 Штуки

Мука пшеничная 120 Грамм

Сахар 160 Грамм

Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)

Соль 1 Щепотка

Количество порций 4

Калорийность

326 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бисквит в стеклянной форме в духовке»

Подготовьте указанные ингредиенты. На 3 куриных яйца потребуется 1 стакан муки и 1 стакан сахара (классический рецепт).

Вбейте куриные яйца в емкость кухонного комбайна или миксера, всыпьте соль и сахарный песок. Соль добавляйте обязательно, она подчеркивает сладость выпечки. По желанию можете всыпать немного ванильного сахара. Взбейте все примерно 3-4 минуты на высокой скорости.

Во взбитую массу порционно всыпьте пшеничную муку высшего сорта и вмешайте ее силиконовой лопаткой или венчиком, но не взбивайте.

Смажьте стеклянную форму растительным или сливочным маслом и выложите в нее приготовленное тесто. Поместите форму в холодную духовку и разогрейте технику до 180 градусов. Запекайте в течение 25 минут до румяности выпечки.

Когда бисквит будет готов, выключите духовку. Извлеките форму из техники и переверните дном вверх на доску или на широкую тарелку. Дайте бисквиту пропариться примерно 5-6 минут и снимите форму, помогая себе силиконовой лопаткой отделять края бисквита. Он выпадет целиком на доску или тарелку, остудите выпечку в течение получаса.

Подайте бисквит к столу вместе с ароматным чаем, кофе или другими напитками.