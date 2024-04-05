Простая домашняя пицца на сковороде за 3 минуты. Быстрый рецепт

История пиццы началась в Древней Греции и Древнем Риме. Они представляли собой лепешки, на которые выкладывали различные ингредиенты.

Однако именно в Италии пицца приобрела свой классический вид. В Неаполе в XVII веке появилась пицца, которая напоминала современную. Она представляла собой круглую лепешку, покрытую помидорами, оливковым маслом и приправами. Такая пицца быстро стала популярной среди бедняков, так как была сытной и недорогой. В XIX веке пицца начала распространяться по всему миру.

Сейчас приготовить пиццу можно даже самим в домашних условиях.

Ингредиенты для пиццы:

яйца — 2 шт.;

майонез — 4 ст.л.;

соль — щепотка;

мука — 8 ст.л.;

лук репчатый — шт.;

помидор — шт.;

сыр;

кетчуп — ст.л.;

черный перец — щепотка;

колбаса.

Приготовление пиццы:

Разбиваем в миску яйца, взбиваем, а затем смешиваем с майонезом. Солим смесь, высыпаем муку, замешиваем густое тесто.

Нарезаем полукольцами лук и помидор. Натираем на крупной терке сыр.

Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем на нее тесто и распределяем по дну. Смазываем тесто кетчупом, выкладываем слегка внахлест помидоры.

Помидоры посыпаем сыром, на сырный слой также внахлест по кругу кладем нарезанную тонкими кусочками колбасу, перчим начинку.

Посыпаем верхушку пиццы луком, итальянскими травами.

Накрываем пиццу крышкой и готовим на огне выше среднего.

Получается простая домашняя пицца на сковороде. Использовать для начинки можно любой сыр и колбасу, по вкусу.