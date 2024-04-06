Блин и омлет одновременно: невероятно вкусное блюдо из овощей и яиц

Смаковать этот омлето-блин будет с горчично-сметанным соусом.
Желаете зарядиться энергией с самого утра, да еще и витаминизированно! Советуем вам вкусный омлето-блин с нежной морковью и брокколи.
Ингредиенты:
- брокколи — 180 г;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- яйца куриные — 3 шт.;
- соль — по вкусу;
- молоко 3,2% — 400 мл;
- мука — 200 г;
- масло — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для соуса —
- сметана — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик.
Вымытую брокколи порежьте очень мелко. Очистите, вымойте и нарежьте мелкими кубиками морковь. Очистите, вымойте и натрите на крупной терке картофель. Отожмите из натертого картофеля лишнюю жидкость. Перемешайте овощи. Вымойте и мелко порежьте петрушку. Добавьте ее к овощной смеси и также перемешайте.
Взбейте яйца вместе с мукой и молоком. Добавьте растительное масло и взбейте еще раз. Высыпьте овощи в тесто. Хорошо перемешайте.
Разогрейте на сковороде на сильном огне масло. Уменьшите огонь, когда масло начнет шипеть, и вылейте 0,5 половника теста на сковороду. Обжарьте с обеих сторон до золотисто-коричневой корочки.
Жарьте так же другие блины, пока не используете все тесто. Если сковорода стала сухой, добавьте еще 1 ч. л. масла, прежде чем наливать тесто на новый блинчик.
Приготовьте соус. Смешайте сметану и горчицу. Выжмите прессом или натрите на мелкой терке чеснок. Перемешайте. Этот соус можно намазывать как на полуготовый блинчик, чтобы потом дожарить на сковороде, так и на уже испеченный.
Читайте также:
Омлет с помидорами и зеленью на тостах: рецепт простого и сытного завтрака
Рецепт приготовления французского омлета — готовится на масле с добавлением крем-сыра
Пышный омлет с молоком в духовке: вкусно, как в детском саду
Французский завтрак за считанные минуты: омлет, от которого невозможно отказаться