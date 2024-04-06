Блин и омлет одновременно: невероятно вкусное блюдо из овощей и яиц

Смаковать этот омлето-блин будет с горчично-сметанным соусом.

Желаете зарядиться энергией с самого утра, да еще и витаминизированно! Советуем вам вкусный омлето-блин с нежной морковью и брокколи.

Ингредиенты:

брокколи — 180 г;

морковь — 1 шт.;

картофель — 3 шт.;

петрушка — 1 пучок;

яйца куриные — 3 шт.;

соль — по вкусу;

молоко 3,2% — 400 мл;

мука — 200 г;

масло — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для соуса —

сметана — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик.

Вымытую брокколи порежьте очень мелко. Очистите, вымойте и нарежьте мелкими кубиками морковь. Очистите, вымойте и натрите на крупной терке картофель. Отожмите из натертого картофеля лишнюю жидкость. Перемешайте овощи. Вымойте и мелко порежьте петрушку. Добавьте ее к овощной смеси и также перемешайте.

Взбейте яйца вместе с мукой и молоком. Добавьте растительное масло и взбейте еще раз. Высыпьте овощи в тесто. Хорошо перемешайте.

Разогрейте на сковороде на сильном огне масло. Уменьшите огонь, когда масло начнет шипеть, и вылейте 0,5 половника теста на сковороду. Обжарьте с обеих сторон до золотисто-коричневой корочки.

Жарьте так же другие блины, пока не используете все тесто. Если сковорода стала сухой, добавьте еще 1 ч. л. масла, прежде чем наливать тесто на новый блинчик.

Приготовьте соус. Смешайте сметану и горчицу. Выжмите прессом или натрите на мелкой терке чеснок. Перемешайте. Этот соус можно намазывать как на полуготовый блинчик, чтобы потом дожарить на сковороде, так и на уже испеченный.

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