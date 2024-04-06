Самый вкусный десерт детства: готовим сказочную шоколадную колбаску за 10 минут

Многие помнят шоколадную колбаску еще с детства. Этот вкусный десерт готовится просто элементарно.

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Для такой колбаски нужно сахарное печенье вроде «К кофе» или «Коровка». Сгущенное молоко и масло объединит его в невероятный десерт.

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Шоколадная колбаска

Время : 10 минут + 2 часа

: 10 минут + 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов печенья;

– 150 граммов масла;

– 300 граммов сгущенного молока;

– 150 граммов грецких орехов;

– 3 столовые ложки какао.

Приготовление:

Выложите печенье на пергамент, накройте его вторым листом и разомните скалкой. Также можно воспользоваться для этого толкушкой или блендером. Измельчите орехи. Всыпьте их в миску с печеньем. Добавьте какао, сгущенное молоко, размягченное масло и перемешайте руками в перчатках. Вымешивайте очень тщательно, раздавливая комочки печенья и масла, чтобы образовалась однородная масса. Заверните массу в пищевую пленку и раскатайте колбаску. Положите колбаску в морозильную камеру на 2 часа.

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