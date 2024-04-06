ГлавнаяРецептыСамый вкусный десерт детства: готовим сказочную шоколадную колбаску за 10 минут Самый вкусный десерт детства: готовим сказочную шоколадную колбаску за 10 минут На чтение: 1 минута Многие помнят шоколадную колбаску еще с детства. Этот вкусный десерт готовится просто элементарно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для такой колбаски нужно сахарное печенье вроде «К кофе» или «Коровка». Сгущенное молоко и масло объединит его в невероятный десерт. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Шоколадная колбаска Время: 10 минут + 2 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 500 граммов печенья; – 150 граммов масла; – 300 граммов сгущенного молока; – 150 граммов грецких орехов; – 3 столовые ложки какао. Приготовление: Выложите печенье на пергамент, накройте его вторым листом и разомните скалкой. Также можно воспользоваться для этого толкушкой или блендером. Измельчите орехи. Всыпьте их в миску с печеньем. Добавьте какао, сгущенное молоко, размягченное масло и перемешайте руками в перчатках. Вымешивайте очень тщательно, раздавливая комочки печенья и масла, чтобы образовалась однородная масса. Заверните массу в пищевую пленку и раскатайте колбаску. Положите колбаску в морозильную камеру на 2 часа. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить необыкновенный десерт всего из 2 ингредиентов. Поделитесь с друзьями