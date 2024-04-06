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Самый вкусный десерт детства: готовим сказочную шоколадную колбаску за 10 минут

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Самый вкусный десерт детства: готовим сказочную шоколадную колбаску за 10 минут

Самый вкусный десерт детства: готовим сказочную шоколадную колбаску за 10 минут

Многие помнят шоколадную колбаску еще с детства. Этот вкусный десерт готовится просто элементарно.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для такой колбаски нужно сахарное печенье вроде «К кофе» или «Коровка». Сгущенное молоко и масло объединит его в невероятный десерт.

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Шоколадная колбаска

  • Время: 10 минут + 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 500 граммов печенья;
– 150 граммов масла;
– 300 граммов сгущенного молока;
– 150 граммов грецких орехов;
– 3 столовые ложки какао.

Приготовление:

  1. Выложите печенье на пергамент, накройте его вторым листом и разомните скалкой. Также можно воспользоваться для этого толкушкой или блендером.
  2. Измельчите орехи. Всыпьте их в миску с печеньем. Добавьте какао, сгущенное молоко, размягченное масло и перемешайте руками в перчатках.
  3. Вымешивайте очень тщательно, раздавливая комочки печенья и масла, чтобы образовалась однородная масса.
  4. Заверните массу в пищевую пленку и раскатайте колбаску.
  5. Положите колбаску в морозильную камеру на 2 часа.

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