Готовится за 5 минут. Вкусный и простой салат «Любовник на пороге»

Один из самых интересных фактов о салатах заключается в том, что салат — это не только вкусное блюдо, но и символ гармонии и объединения.

Само слово «салат» имеет давнюю историю. Оно восходит к латинскому sal (соль), а также к словам «солёный» и «вкусный». В то же время, слово «салат» ассоциируется с представлением чего-то смешанного, соединённого.

Позднее это понятие получило своё буквальное воплощение в таких словосочетаниях, как «винегрет» и «салат-коктейль». Таким образом, салаты объединяют в себе различные ингредиенты, создавая гармоничное сочетание вкусов и текстур. Создадим интересный салат на своей кухне.

Ингредиенты для салата “Любовник на пороге”:

Майонез;

Ветчина — 250 г;

Консервированная кукуруза — 100 г;

Свежий огурец — 1 шт.;

Вареные яйца — 3 шт.;

Соль — щепотка;

Зеленый лук — 30 г;

Сладкий перец — 1/2 шт.

Приготовление салата “Любовник на пороге”:

Нарезаем маленьким брусочком ветчину. Выкладываем ветчину в салатник на слой из майонеза. Смазываем ветчину сеточкой из майонеза, посыпаем консервированной кукурузой.

Нарезаем маленьким брусочком свежий огурец, выкладываем на слой кукурузы, смазанный майонезом. Натираем на крупной терке вареные яйца или нарезаем их мелким кубиком.

Выкладываем яйца на огуречный слой, солим, смазанный майонезной сеточкой. Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем кусочками сладкий перец.

Смазываем яичный слой майонезом, посыпаем его зеленым луком и перцем.

Получается простой салат для праздника. Этот салат не оставит ваших гостей равнодушными.