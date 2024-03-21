Описание приготовления:

Замечательный десерт готовится буквально за 30 минут, если у вас есть в наличии уже готовые блины. Но их можно приготовить также за полчаса и угостить своих родных румяным пирогом с нежнейшей начинкой. Вы можете добавлять в начинку ванильный сахар, молотую корицу, кокосовую стружку и т.д. Главное — чтобы вам было вкусно!

Назначение: На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки (блины)

Молоко 200 Миллилитров (любой жирности, блины)

Вода 100 Миллилитров (блины)

Сахар 40 Грамм (блины)

Соль 1 Щепотка (блины)

Масло растительное 2 Ст. ложки (блины)

Яйца 2 Штуки (начинка)

Сметана 200 Миллилитров (любой жирности, начинка)

Творог 350 Грамм (начинка)

Сахар 5 Ст. ложек (начинка)

Количество порций 6

Калорийность

209 ккал

Калорийность

4 г

Белки

17 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блинный пирог с творогом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молочные продукты используйте любой жирности. Молоко для блинов можно заменить сывороткой.

Взбейте в глубокой миске или салатнике куриные яйца с сахаром, солью и влейте молоко. Еще раз все тщательно перемешайте и добавьте пшеничную муку высшего сорта по частям. Вмешайте ее в жидкую основу неторопливыми движениями. Влейте растительное масло и дайте тесту отдохнуть при комнатной температуре 15-20 минут. За это время активизируется клейковина в муке.

Спустя указанное время прогрейте сковороду на плите и смажьте ее растительным или сливочным маслом в первый раз, потом не нужно будет смазывать, так как жир присутствует в тесте. Обязательно перемешайте блинное тесто, поднимая муку со дна емкости. Влейте часть на раскаленную сковороду и обжарьте блин с одной стороны 1 минуту. Затем переверните и обжарьте еще 1 минуту.

Обжарьте все блины из оставшегося теста и сложите их на тарелку.

В отдельной емкости соедините творог, сметану, сахар и вбейте туда же куриные яйца. Тщательно все перетрите вилкой — это будет начинка для пирога.

Сбрызните форму для запекания маслом и выложите в нее внахлест блины, чтобы их края свисали, а дно формы было ими закрыто. На дно выложите блин и влейте треть приготовленной начинки. Распределите равномерно и снова выложите блин. Снова добавьте треть начинки и т.д.

Когда выложите оставшуюся начинку, заверните свисающие края блинов внутрь формы. Они должны закрыть начинку. Разогрейте духовку и накройте верх пирога пергаментной бумагой, чтобы блины не подгорели, пока начинка приготовится.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут до румяности. После чего извлеките из духовки и остудите 15-20 минут.

Выложите блинный пирог из формы на тарелку вверх дном, нарежьте на части и подайте к столу с сиропом, вареньем, джемом, сметаной и т.д. Приятного вам аппетита!