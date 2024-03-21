Описание приготовления:
Замечательный десерт готовится буквально за 30 минут, если у вас есть в наличии уже готовые блины. Но их можно приготовить также за полчаса и угостить своих родных румяным пирогом с нежнейшей начинкой. Вы можете добавлять в начинку ванильный сахар, молотую корицу, кокосовую стружку и т.д. Главное — чтобы вам было вкусно!
Назначение: На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки (блины)
- Молоко 200 Миллилитров (любой жирности, блины)
- Вода 100 Миллилитров (блины)
- Сахар 40 Грамм (блины)
- Соль 1 Щепотка (блины)
- Масло растительное 2 Ст. ложки (блины)
- Яйца 2 Штуки (начинка)
- Сметана 200 Миллилитров (любой жирности, начинка)
- Творог 350 Грамм (начинка)
- Сахар 5 Ст. ложек (начинка)
Количество порций 6
Калорийность
209 ккал
Калорийность
4 г
Белки
17 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блинный пирог с творогом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молочные продукты используйте любой жирности. Молоко для блинов можно заменить сывороткой.
Взбейте в глубокой миске или салатнике куриные яйца с сахаром, солью и влейте молоко. Еще раз все тщательно перемешайте и добавьте пшеничную муку высшего сорта по частям. Вмешайте ее в жидкую основу неторопливыми движениями. Влейте растительное масло и дайте тесту отдохнуть при комнатной температуре 15-20 минут. За это время активизируется клейковина в муке.
Спустя указанное время прогрейте сковороду на плите и смажьте ее растительным или сливочным маслом в первый раз, потом не нужно будет смазывать, так как жир присутствует в тесте. Обязательно перемешайте блинное тесто, поднимая муку со дна емкости. Влейте часть на раскаленную сковороду и обжарьте блин с одной стороны 1 минуту. Затем переверните и обжарьте еще 1 минуту.
Обжарьте все блины из оставшегося теста и сложите их на тарелку.
В отдельной емкости соедините творог, сметану, сахар и вбейте туда же куриные яйца. Тщательно все перетрите вилкой — это будет начинка для пирога.
Сбрызните форму для запекания маслом и выложите в нее внахлест блины, чтобы их края свисали, а дно формы было ими закрыто. На дно выложите блин и влейте треть приготовленной начинки. Распределите равномерно и снова выложите блин. Снова добавьте треть начинки и т.д.
Когда выложите оставшуюся начинку, заверните свисающие края блинов внутрь формы. Они должны закрыть начинку. Разогрейте духовку и накройте верх пирога пергаментной бумагой, чтобы блины не подгорели, пока начинка приготовится.
Выпекайте пирог при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут до румяности. После чего извлеките из духовки и остудите 15-20 минут.
Выложите блинный пирог из формы на тарелку вверх дном, нарежьте на части и подайте к столу с сиропом, вареньем, джемом, сметаной и т.д. Приятного вам аппетита!