ГлавнаяРецептыКогда гости уже на пороге: идея самого быстрого угощения из привычных продуктов Когда гости уже на пороге: идея самого быстрого угощения из привычных продуктов На чтение: 1 минута Вкусное блюдо может быть очень простым и быстрым. Попробуйте приготовить горячие бутерброды в кляре. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такой вариант блюда понравится многим. Эти бутерброды подойдут и для угощения для гостей, и для обычного перекуса. Стоит попробовать Лучше, чем торт: как приготовить королевские печеночные блины к праздничному столу Рецепт горячих бутербродов с колбасой Время: 15 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 2 ломтика хлеба; – 2 слайса ветчины или колбасы; – 2 слайса сыра; – 1 столовая ложка горчицы; – 1 яйцо; – 2 столовые ложки молока; – щепотка соли и черного перца; – 1 столовая ложка масла. Бутерброды – всегда хорошая идея / Фото Unsplash Приготовление: Смажьте ломтики хлеба с одной стороны горчицей. Сверху положите кусочек твердого сыра и колбасу или ветчину. Сложите сэндвич. Для кляра смешайте 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока. Всыпьте щепотку соли и перца, хорошо перемешайте. Растопите на сковороде сливочное масло, обмакните сэндвич в кляр, после чего выложите его жариться. Готовьте по 1 минуте с каждой стороны до легкой золотистости. Подавайте горячим. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат из свеклы и соленых огурцов. Это очень вкусно! Поделитесь с друзьями