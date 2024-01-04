Когда гости уже на пороге: идея самого быстрого угощения из привычных продуктов

Вкусное блюдо может быть очень простым и быстрым. Попробуйте приготовить горячие бутерброды в кляре.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такой вариант блюда понравится многим. Эти бутерброды подойдут и для угощения для гостей, и для обычного перекуса.

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Рецепт горячих бутербродов с колбасой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 ломтика хлеба;

– 2 слайса ветчины или колбасы;

– 2 слайса сыра;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки молока;

– щепотка соли и черного перца;

– 1 столовая ложка масла.

Бутерброды – всегда хорошая идея / Фото Unsplash

Приготовление:

Смажьте ломтики хлеба с одной стороны горчицей. Сверху положите кусочек твердого сыра и колбасу или ветчину. Сложите сэндвич. Для кляра смешайте 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока. Всыпьте щепотку соли и перца, хорошо перемешайте. Растопите на сковороде сливочное масло, обмакните сэндвич в кляр, после чего выложите его жариться. Готовьте по 1 минуте с каждой стороны до легкой золотистости. Подавайте горячим.

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