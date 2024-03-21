Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой – это популярное угощение, которое готовится достаточно просто. Сегодняшняя подборка состоит из простейших рецептов, не требующих на приготовление много времени. Только в некоторых вариантах понадобятся отварные яйца, остальные рецепты не нуждаются в термической обработке продуктов. Поэтому сборка вкусных салатов займет минимальное количество времени.
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и кукурузой
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и кукурузой воплотит в жизнь даже ребенок. Для осуществления рецепта составляющие не поддаются термической обработке, достаточно все нарезать и смешать. В качестве заправки обычно используют майонез или смешивают его со сметаной в равных пропорциях. «Зожники» отдают предпочтение заправке из натурального йогурта.
Ингредиенты –+4 порц.
- Капуста пекинская ½ кочана
- Крабовые палочки 10 шт.
- Перец болгарский 150 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Консервированная кукуруза ½ банки
- Соль по вкусу
- Майонез по вкусу
Шаги 20 мин.
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Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой? Подготавливаем продуктовый набор. Освобождаем лук от шелухи и промываем. Если используем свежий сладкий перец, промываем его и освобождаем от внутренностей, нарезаем соломкой. С капусты снимаем подвядшие верхние листы. Достаем заранее замороженные крабовые палочки и даем разморозиться. С кукурузы сливаем жидкость.
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Пекинскую капусту шинкуем соломкой.
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Смешиваем капусту со сладким перцем в глубокой емкости.
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Нарезаем репчатый лук тонкими четвертинками и отправляем к остальным компонентам.
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Засыпаем консервированную кукурузу.
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Освободив крабовые палочки от оболочки, три режем на треугольники, оставшиеся нарезаем кружочками.
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Крабовые палочки, нарезанные кружочками, отправляем в салат.
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Посолив салат, кладем майонез и размешиваем. Оформление салата и способ нарезки определяем самостоятельно. Нет конкретных стандартов.
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Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой готов! Сервируем закуску и декорируем крабовыми палочками, нарезанными треугольниками. Подаем к столу. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой, яйцом, огурцом и кукурузой
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой, яйцом, огурцом и кукурузой представляет собой сочную яркую закуску, которая готовится элементарно. Несложное исполнение салата сможет повторить любой, несмотря на кулинарный опыт. Отварить яйца и нарезать остальные составляющие по силам даже подростку.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 400 гр.
- Крабовые палочки – 200 гр.
- Огурцы свежие – 100 гр.
- Консервированная кукуруза – 120 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Майонез – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Очистив капусту от увядших листьев, нарезаем «пекинку» полосками.
- Моем яйца и варим до состояния вкрутую. Остудив и очистив, нарезаем кубиками. Размер определяем самостоятельно.
- Освободив крабовые палочки от упаковки, режем на кубики.
- Промытый и обсушенный огурец нарезаем четвертинками.
- Во вместительной чаше соединяем подготовленные ингредиенты. Промытую зелень мелко крошим и отправляем к другим компонентам. Засыпаем кукурузу, предварительно освободив и стряхнув от жидкости. Сыплем соль и добавляем майонез, при желании заменив сметаной или греческим йогуртом.
- Объединяем содержимое салатника.
- Подаем яркую закуску порционно. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и помидорами
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и помидорами получается ароматным и необыкновенно аппетитным. Салат готовится буквально за 15 минут, которые найдутся даже у самого занятого человека. Несложный рецепт никогда не подводит и выручает, когда нужно в короткие сроки приготовить вкусное угощение.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 200 гр.
- Крабовые палочки – 200 гр.
- Помидоры – 3 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез/греческий йогурт – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Укроп – 10 гр.
Процесс приготовления:
- Освобождаем «пекинку» от увядших листьев. Промыв и обсушив пекинскую капусту, нарезаем полосками и складываем в салатник.
- Предварительно разморозив крабовые палочки и освободив от оболочки, произвольно нарезаем и высыпаем к капусте.
- Промытые и обсушенные помидоры разрезаем на кубики, предварительно вырезав плодоножку. Кладем к остальным продуктам. Если помидор водянистый, удаляем семена, оставляя только мякоть. Откидываем на сито или промакиваем влагу салфетками. Если этого не сделать, постояв, салат станет водянистым и потеряет привлекательность.
- Солим и перчим. С чеснока счищаем шелуху и промываем. Подготовленный чеснок измельчаем и добавляем в салатник. Его количество регулируем самостоятельно. Заправляем салат майонезом или для более диетического варианта используем греческий йогурт. Если не нравится магазинная заправка, делаем майонез самостоятельно.
- Промытые веточки укропа обсушиваем и шинкуем как можно мельче. Отправляем в салат. По усмотрению используем другую зелень. Для разнообразия можно взять несколько перьев зеленого лука и пару веточек петрушки.
- Перемешиваем салат, чтобы компоненты «поженились» и равномерно пропитались.
- Сервируем душистую закуску и подаем. Приятного аппетита!
Крабовый салат с пекинской капустой и ананасом
Крабовый салат с пекинской капустой и ананасом получается сочным и безумно аппетитным. Яркое сочетание простых ингредиентов понравится всем любителям оригинальных закусок. Сладкие ананасы и кукуруза придают угощению необыкновенное послевкусие.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 500 гр.
- Крабовые палочки – 100 гр.
- Ананасы консервированные – 0,5 банки.
- Кукуруза консервированная – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Майонез/сметана – по вкусу.
- Яйцо – 3 шт.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем ингредиенты.
- С капусты убираем вялые листы. Отрезав необходимую часть, ополаскиваем и убираем влагу. Тонко шинкуем и перекладываем в объемную чашу. Сняв упаковку с крабовых палочек, нарезаем кубиками. Кладем к капусте. Промываем куриные яйца и ставим вариться. Доведя их до состояния вкрутую, отключаем нагрев. Остужаем и освобождаем от скорлупы. Нарезаем кубиками и перекладываем к остальным компонентам.
- Откупорив банку консервированной кукурузы, отсыпаем 4 столовые ложки с горкой прямо в салат.
- Открыв банку консервированных ананасов, нарезаем кубиками такого же размера, как крабовые палочки. Кладем в салат. Если ананасы уже резаные, оставляем в таком виде. Способ нарезки всех составляющих определяем по своему желанию.
- Солим салат и заправляем майонезом. Слишком жирный майонез заменяем менее жирным или заправляем сметаной.
- Перемешиваем и даем немного пропитаться.
- Готовый салат сервируем и по желанию украшаем. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и креветками
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и креветками представляет собой вкусное яркое угощение. Блюдо выглядит аппетитно и привлекательно. Салат готовится максимально просто и не требует термической обработки продуктов, что значительно сокращает время на сборку яркой закуски.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 100 гр.
- Крабовые палочки – 100 гр.
- Консервированный ананас – 80 гр.
- Креветки – 100 гр.
- Майонез/греческий йогурт – 40 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем ингредиенты для яркого аппетитного угощения. Если использовать консервированный ананас, он придаст салату сладость. Если заменить его свежим фруктом, закуска приобретет другой вкус, но тоже достаточно интересный, с приятной кислинкой.
- С капустного кочана убираем верхние листы, отрезаем 100 граммов капусты и шинкуем полосками. Пересыпаем в объемную чашу.
- Со 100 граммов палочек снимаем упаковку и нарезаем кубиками. Засыпаем в салатник.
- 80 граммов консервированного ананаса нарезаем кубиком, соблюдая размерность с нарезкой крабовых палочек. Высыпаем к остальным составляющим.
- Освободив 100 граммов креветок от всего ненужного и удалив кишечную вену, подрумяниваем морепродукты на сухой сковороде и высыпаем в салат. Можно использовать маринованные креветки.
- Посолив и поперчив, добавляем 40 граммов майонеза и перемешиваем. Если по каким-то причинам не хочется использовать майонез, заправляем греческим йогуртом или сметаной. Чтобы придать пикантную нотку блюду, подойдет чесночный соус.
- Подаем оригинальную закуску, разложив порционно или оставив в общем салатнике. Порционно блюдо выглядит привлекательнее.
- Приятного аппетита!
Крабовый салат с пекинской капустой и сухариками
Крабовый салат с пекинской капустой и сухариками на свое исполнение потребует не более 20 минут. Для закуски можно использовать как готовые сухарики, так и приготовить их самостоятельно. Все компоненты изумительно сочетаются между собой, создавая вкусовую гармонию.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 200 гр.
- Крабовые палочки – 100 гр.
- Твердый сыр – 50 гр.
- Сухарики – 50 гр.
- Кукуруза консервированная – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Промытую и обсушенную пекинку нарезаем средними по ширине полосками.
- Освободив крабовые палочки от упаковки, нарезаем кубиками.
- Пшеничный хлеб нарезаем кубиками и подсушиваем в духовке или на сухой сковороде до состояния сухариков. Если нет желания, берем покупные сухарики без добавок. Подойдут как пшеничные, так и ржаные.
- Крупно натираем на терке 50 граммов твердого сыра. Используя, к примеру, «Маасдам», салат приобретет более яркий вкус, а «Моцарелла» сделает его нейтральным по вкусу.
- В глубокой чаше собираем салат из заранее подготовленных компонентов. Консервированную кукурузу сливаем через сито и даем лишней влаге стечь, чтобы сухарики не размокли. Высыпаем в салат.
- Добавляем измельченный чеснок и заправляем майонезом.
- Хорошо перемешиваем. Пробуем и, если недостаточно соли, добавляем ее. Еще раз перемешиваем салат.
- Подаем сочную закуску к обеденному столу, предварительно разложив по порциям, используя кольцо для сборки закусок. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и горошком
Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и горошком – это потрясающая закуска, максимально быстрая и простая в исполнении. Салат выглядит привлекательно и украсит не только семейный обед, но и будет достойно смотреться на праздничном мероприятии. Нехитрая сборка салата займет всего лишь 20 минут.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 300 гр.
- Крабовые палочки – 150 гр.
- Горошек консервированный – 5 ст.л.
- Зелень – 30 гр.
- Сметана – 3-4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Опираясь на рецептуру, подготавливаем ингредиенты. Освобождаем от пленки крабовые палочки. Ополаскиваем зелень, капусту и обсушиваем. С горошка сливаем аквафабу (рассол, в котором находится горошек). Консервированный горошек можно заменить свежим или взять замороженный по собственному усмотрению.
- Порубив тонкими полосками капусту, складываем в емкость с высокими бортиками.
- Крабовые палочки по необходимости заранее достаем и даем оттаять, разрезаем на кубики или так, как нравится. Способ нарезки не имеет значения и не повлияет на вкусовые качества салата.
- К капусте высыпаем зеленый горошек и крабовые палочки.
- Мелко крошим промытые веточки петрушки и укропа. Можно добавить несколько перьев зеленого лука, придав салату более насыщенный вкус. Чем разнообразнее зелень, тем ярче вкусовые качества.
- Перекладываем измельченную зелень к остальным составляющим. Присыпав солью и перцем, приправляем ингредиенты майонезом или сметаной. Или берем оба ингредиента, соединив в одинаковых пропорциях. Жирность продуктов определяем самостоятельно. Контролируем количество соли, в горошке, палочках и майонезе она уже есть.
- Перемешав закуску, распределяем ее по порциям или перекладываем в общий салатник.
- По своему усмотрению украшаем угощение и подаем к столу. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, кальмаром и пекинской капустой
Салат с крабовыми палочками, кальмаром и пекинской капустой готовится за 15 минут и выглядит по-весеннему свежо. В качестве заправки для закуски используют масло и сок лимона, что не придает закуске тяжести. Такое угощение с легкостью впишется в низкокалорийное меню и подойдет всем, кто держит форму, контролируя потребляемые калории.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 100 гр.
- Крабовые палочки – 100 гр.
- Огурцы свежие – 60 гр.
- Кальмары маринованные – 80 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Выкладываем продукты на рабочий стол.
- Удалив верхние листы и отрезав 100 граммов капусты, ополаскиваем и обсушиваем ее удобным способом. Режем «пекинку» соломкой среднего размера и складываем в емкость.
- Промытый и насухо вытертый свежий огурец режем произвольными сегментами и перекладываем к порезанной капусте. Свежий огурец сделает салат более ароматным. Если взять маринованный огурец, закуска приобретет более пикантный оттенок.
- Освободив 100 граммов крабовых палочек от оболочки, нарезаем кружочками средней толщины. Отправляем к ранее нарезанным компонентам.
- 80 граммов маринованных кальмаров произвольно нарезаем, соблюдая размерность нарезки с другими составляющими. Кладем в салатник. Можно использовать свежие, предварительно обработанные и ошпаренные кипятком, кальмары.
- Поливаем салат соком лимона и приправляем подсолнечным маслом. Посыпаем перцем и солью. Можно сначала смешать все компоненты для заправки, после чего полить салат. Хорошо перемешав, подаем на стол.
- Приятного аппетита!