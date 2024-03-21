Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой – это популярное угощение, которое готовится достаточно просто. Сегодняшняя подборка состоит из простейших рецептов, не требующих на приготовление много времени. Только в некоторых вариантах понадобятся отварные яйца, остальные рецепты не нуждаются в термической обработке продуктов. Поэтому сборка вкусных салатов займет минимальное количество времени.

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и кукурузой

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и кукурузой воплотит в жизнь даже ребенок. Для осуществления рецепта составляющие не поддаются термической обработке, достаточно все нарезать и смешать. В качестве заправки обычно используют майонез или смешивают его со сметаной в равных пропорциях. «Зожники» отдают предпочтение заправке из натурального йогурта.

Ингредиенты –+4 порц.

Капуста пекинская ½ кочана

Крабовые палочки 10 шт.

Перец болгарский 150 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Консервированная кукуруза ½ банки

Соль по вкусу

Майонез по вкусу

Шаги 20 мин.

Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой? Подготавливаем продуктовый набор. Освобождаем лук от шелухи и промываем. Если используем свежий сладкий перец, промываем его и освобождаем от внутренностей, нарезаем соломкой. С капусты снимаем подвядшие верхние листы. Достаем заранее замороженные крабовые палочки и даем разморозиться. С кукурузы сливаем жидкость. Пекинскую капусту шинкуем соломкой. Смешиваем капусту со сладким перцем в глубокой емкости. Нарезаем репчатый лук тонкими четвертинками и отправляем к остальным компонентам. Засыпаем консервированную кукурузу. Освободив крабовые палочки от оболочки, три режем на треугольники, оставшиеся нарезаем кружочками. Крабовые палочки, нарезанные кружочками, отправляем в салат. Посолив салат, кладем майонез и размешиваем. Оформление салата и способ нарезки определяем самостоятельно. Нет конкретных стандартов. Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой готов! Сервируем закуску и декорируем крабовыми палочками, нарезанными треугольниками. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой, яйцом, огурцом и кукурузой

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой, яйцом, огурцом и кукурузой представляет собой сочную яркую закуску, которая готовится элементарно. Несложное исполнение салата сможет повторить любой, несмотря на кулинарный опыт. Отварить яйца и нарезать остальные составляющие по силам даже подростку.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 400 гр.

Крабовые палочки – 200 гр.

Огурцы свежие – 100 гр.

Консервированная кукуруза – 120 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Очистив капусту от увядших листьев, нарезаем «пекинку» полосками. Моем яйца и варим до состояния вкрутую. Остудив и очистив, нарезаем кубиками. Размер определяем самостоятельно. Освободив крабовые палочки от упаковки, режем на кубики. Промытый и обсушенный огурец нарезаем четвертинками. Во вместительной чаше соединяем подготовленные ингредиенты. Промытую зелень мелко крошим и отправляем к другим компонентам. Засыпаем кукурузу, предварительно освободив и стряхнув от жидкости. Сыплем соль и добавляем майонез, при желании заменив сметаной или греческим йогуртом. Объединяем содержимое салатника. Подаем яркую закуску порционно. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и помидорами

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и помидорами получается ароматным и необыкновенно аппетитным. Салат готовится буквально за 15 минут, которые найдутся даже у самого занятого человека. Несложный рецепт никогда не подводит и выручает, когда нужно в короткие сроки приготовить вкусное угощение.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 200 гр.

Крабовые палочки – 200 гр.

Помидоры – 3 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Майонез/греческий йогурт – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – 10 гр.

Процесс приготовления:

Освобождаем «пекинку» от увядших листьев. Промыв и обсушив пекинскую капусту, нарезаем полосками и складываем в салатник. Предварительно разморозив крабовые палочки и освободив от оболочки, произвольно нарезаем и высыпаем к капусте. Промытые и обсушенные помидоры разрезаем на кубики, предварительно вырезав плодоножку. Кладем к остальным продуктам. Если помидор водянистый, удаляем семена, оставляя только мякоть. Откидываем на сито или промакиваем влагу салфетками. Если этого не сделать, постояв, салат станет водянистым и потеряет привлекательность. Солим и перчим. С чеснока счищаем шелуху и промываем. Подготовленный чеснок измельчаем и добавляем в салатник. Его количество регулируем самостоятельно. Заправляем салат майонезом или для более диетического варианта используем греческий йогурт. Если не нравится магазинная заправка, делаем майонез самостоятельно. Промытые веточки укропа обсушиваем и шинкуем как можно мельче. Отправляем в салат. По усмотрению используем другую зелень. Для разнообразия можно взять несколько перьев зеленого лука и пару веточек петрушки. Перемешиваем салат, чтобы компоненты «поженились» и равномерно пропитались. Сервируем душистую закуску и подаем. Приятного аппетита!

Крабовый салат с пекинской капустой и ананасом

Крабовый салат с пекинской капустой и ананасом получается сочным и безумно аппетитным. Яркое сочетание простых ингредиентов понравится всем любителям оригинальных закусок. Сладкие ананасы и кукуруза придают угощению необыкновенное послевкусие.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 500 гр.

Крабовые палочки – 100 гр.

Ананасы консервированные – 0,5 банки.

Кукуруза консервированная – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Майонез/сметана – по вкусу.

Яйцо – 3 шт.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. С капусты убираем вялые листы. Отрезав необходимую часть, ополаскиваем и убираем влагу. Тонко шинкуем и перекладываем в объемную чашу. Сняв упаковку с крабовых палочек, нарезаем кубиками. Кладем к капусте. Промываем куриные яйца и ставим вариться. Доведя их до состояния вкрутую, отключаем нагрев. Остужаем и освобождаем от скорлупы. Нарезаем кубиками и перекладываем к остальным компонентам. Откупорив банку консервированной кукурузы, отсыпаем 4 столовые ложки с горкой прямо в салат. Открыв банку консервированных ананасов, нарезаем кубиками такого же размера, как крабовые палочки. Кладем в салат. Если ананасы уже резаные, оставляем в таком виде. Способ нарезки всех составляющих определяем по своему желанию. Солим салат и заправляем майонезом. Слишком жирный майонез заменяем менее жирным или заправляем сметаной. Перемешиваем и даем немного пропитаться. Готовый салат сервируем и по желанию украшаем. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и креветками

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и креветками представляет собой вкусное яркое угощение. Блюдо выглядит аппетитно и привлекательно. Салат готовится максимально просто и не требует термической обработки продуктов, что значительно сокращает время на сборку яркой закуски.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 100 гр.

Крабовые палочки – 100 гр.

Консервированный ананас – 80 гр.

Креветки – 100 гр.

Майонез/греческий йогурт – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты для яркого аппетитного угощения. Если использовать консервированный ананас, он придаст салату сладость. Если заменить его свежим фруктом, закуска приобретет другой вкус, но тоже достаточно интересный, с приятной кислинкой. С капустного кочана убираем верхние листы, отрезаем 100 граммов капусты и шинкуем полосками. Пересыпаем в объемную чашу. Со 100 граммов палочек снимаем упаковку и нарезаем кубиками. Засыпаем в салатник. 80 граммов консервированного ананаса нарезаем кубиком, соблюдая размерность с нарезкой крабовых палочек. Высыпаем к остальным составляющим. Освободив 100 граммов креветок от всего ненужного и удалив кишечную вену, подрумяниваем морепродукты на сухой сковороде и высыпаем в салат. Можно использовать маринованные креветки. Посолив и поперчив, добавляем 40 граммов майонеза и перемешиваем. Если по каким-то причинам не хочется использовать майонез, заправляем греческим йогуртом или сметаной. Чтобы придать пикантную нотку блюду, подойдет чесночный соус. Подаем оригинальную закуску, разложив порционно или оставив в общем салатнике. Порционно блюдо выглядит привлекательнее. Приятного аппетита!

Крабовый салат с пекинской капустой и сухариками

Крабовый салат с пекинской капустой и сухариками на свое исполнение потребует не более 20 минут. Для закуски можно использовать как готовые сухарики, так и приготовить их самостоятельно. Все компоненты изумительно сочетаются между собой, создавая вкусовую гармонию.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 200 гр.

Крабовые палочки – 100 гр.

Твердый сыр – 50 гр.

Сухарики – 50 гр.

Кукуруза консервированная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Промытую и обсушенную пекинку нарезаем средними по ширине полосками. Освободив крабовые палочки от упаковки, нарезаем кубиками. Пшеничный хлеб нарезаем кубиками и подсушиваем в духовке или на сухой сковороде до состояния сухариков. Если нет желания, берем покупные сухарики без добавок. Подойдут как пшеничные, так и ржаные. Крупно натираем на терке 50 граммов твердого сыра. Используя, к примеру, «Маасдам», салат приобретет более яркий вкус, а «Моцарелла» сделает его нейтральным по вкусу. В глубокой чаше собираем салат из заранее подготовленных компонентов. Консервированную кукурузу сливаем через сито и даем лишней влаге стечь, чтобы сухарики не размокли. Высыпаем в салат. Добавляем измельченный чеснок и заправляем майонезом. Хорошо перемешиваем. Пробуем и, если недостаточно соли, добавляем ее. Еще раз перемешиваем салат. Подаем сочную закуску к обеденному столу, предварительно разложив по порциям, используя кольцо для сборки закусок. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и горошком

Салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и горошком – это потрясающая закуска, максимально быстрая и простая в исполнении. Салат выглядит привлекательно и украсит не только семейный обед, но и будет достойно смотреться на праздничном мероприятии. Нехитрая сборка салата займет всего лишь 20 минут.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 300 гр.

Крабовые палочки – 150 гр.

Горошек консервированный – 5 ст.л.

Зелень – 30 гр.

Сметана – 3-4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Опираясь на рецептуру, подготавливаем ингредиенты. Освобождаем от пленки крабовые палочки. Ополаскиваем зелень, капусту и обсушиваем. С горошка сливаем аквафабу (рассол, в котором находится горошек). Консервированный горошек можно заменить свежим или взять замороженный по собственному усмотрению. Порубив тонкими полосками капусту, складываем в емкость с высокими бортиками. Крабовые палочки по необходимости заранее достаем и даем оттаять, разрезаем на кубики или так, как нравится. Способ нарезки не имеет значения и не повлияет на вкусовые качества салата. К капусте высыпаем зеленый горошек и крабовые палочки. Мелко крошим промытые веточки петрушки и укропа. Можно добавить несколько перьев зеленого лука, придав салату более насыщенный вкус. Чем разнообразнее зелень, тем ярче вкусовые качества. Перекладываем измельченную зелень к остальным составляющим. Присыпав солью и перцем, приправляем ингредиенты майонезом или сметаной. Или берем оба ингредиента, соединив в одинаковых пропорциях. Жирность продуктов определяем самостоятельно. Контролируем количество соли, в горошке, палочках и майонезе она уже есть. Перемешав закуску, распределяем ее по порциям или перекладываем в общий салатник. По своему усмотрению украшаем угощение и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, кальмаром и пекинской капустой

Салат с крабовыми палочками, кальмаром и пекинской капустой готовится за 15 минут и выглядит по-весеннему свежо. В качестве заправки для закуски используют масло и сок лимона, что не придает закуске тяжести. Такое угощение с легкостью впишется в низкокалорийное меню и подойдет всем, кто держит форму, контролируя потребляемые калории.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 100 гр.

Крабовые палочки – 100 гр.

Огурцы свежие – 60 гр.

Кальмары маринованные – 80 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Процесс приготовления: