Блины на молоке и воде на Масленицу. Проще рецепта не бывает

Блины — древнее славянское блюдо, которое тесно связано с язычеством. В прошлом восточные славяне поклонялись своим языческим идолам. Это делалось для того, чтобы урожай, посевы, скот и другие виды деятельности народов были успешными. В основном поклонения проводились весной. Отсюда и пришел праздник Масленицы.

На Масленицу люди готовили тонкие мучные лепешки — блины. Есть предположение, что слово блин произошло от древнего «млин», то есть масло.

После принятия христианства, блины не исчезли со столов людей. Наоборот, приняли религиозный не языческий окрас. Расскажем про тонкие румяные блинчики.

Ингредиенты для блинов:

Яйца — 2 шт.;

Мука — 170 г;

Вода — 250 мл;

Молоко — 250 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Растительное масло — 10 мл.

Приготовление блинов:

Взбиваем в отдельной чаше яйца с солью и сахаром. В другой миске смешиваем муку с водой. Жидкость в муку добавляем частями постепенно.

В тесто добавляем яичную смесь и растительное масло, тщательно смешиваем. Вливаем в тесто молоко, продолжаем замес жидкого теста для блинов.

Слегка смазываем сковороду растительным маслом и выливаем на поверхность половник теста.

Обжариваем блины с обеих сторон до румяной легкой корочки.

В итоге мы имеем тонкие вкусные блины. Их подают как со сметаной, так и со сгущенным молоком и джемом.