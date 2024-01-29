Рецепт: Сырная лепешка — с зеленью

Ингредиенты:

молоко свежее — 125 мл;

мука пшеничная — 170 гр;

яйцо куринное — 1 шт;

дрожжи сырые — 12 гр;

соль — 0,5 ч.л;

сахар — 1 ст.л;

масло сливочное — 60 гр;

сыр твердый — 200-250 гр;

укроп свежий — 20 гр;

чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления: Мой сынок очень любит сыр, даже намазав на хлеб мед, он сверху положит сыр. Очень любит мой сыночек сырную лепешку, рецептом которой я хочу поделиться с вами.

Для начала необходимо замесить тесто. Я беру сырые дрожжи ( можно взять и сухие), соединяю с сахаром. В чашу к дрожжам выливаю половину молока (молоко должно быть теплым). Размешиваю и оставляю на некоторое время, чтобы поднялась шапочка. Далее добавляю столовую ложку муки, тщательно все размешиваю, оставляю опару для поднятия. К уже поднятой опаре отправляю яйцо, соль, оставшееся молоко и половину сливочного масла. Сливочное масло должно быть размягченное. Все тщательно размешиваю. Затем добавляю оставшуюся муку и замешиваю. Тесто выходит эластичное, не тугое и не слишком жидкое. Оставляем тесто на некоторое время для поднятия. В это время сыр нарезаю на тонкую соломку или тру на крупной терке. Очищаю и измельчаю чеснок, нарезаю мелко промытый и просушенный укроп. Соединяю в чаше чеснок, укроп и оставшееся сливочное масло. Когда тесто поднялось, распределяю его сразу на противне, смазанным растительным маслом. Ничего не раскатываю. В лепешке делаю небольшие углубления, можно мастерком или обратной стороной ножа. Смазываю лепешку укропно-чесночной начинкой. И в углубления выкладываю сыр. Отправляю лепешку запекаться в духовку на двести градусов примерно на 10 минут.

Видео:

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.