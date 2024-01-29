Банановые блинчики на молоке

Терпеть не могу готовить завтраки. И так приходится раньше всех подыматься с постели: нужно проследить, чтобы никто не проспал. Муж у меня тот еще соня, и сыновья — все в него. Даже освежающий вкус зубной пасты их не бодрит, а вот аромат свежей выпечки — моментально. Мои банановые блинчики не только пахнут фантастически, но и по вкусу ничего!

Это рецепт я подсмотрела у одного американского блогера в TikTok. А когда решила изучить тему, обнаружила, что не он один готовит такие блинчики на завтрак своим школьникам. Оказывается, это распространенный рецепт на Западе. Что ж, у нас тоже есть бананы, подумала я, и на следующее же утро сварганила шедевр.

Как приготовить банановые блинчики

Делюсь с вами рецептом завтрака на двоих школьников. Что забавно, вам понадобится как раз 2 банана. Эти блинчики я готовлю без кефира, яиц и разрыхлителя. Что обеспечивает им небывало нежную консистенцию и пышность, вы узнаете далее.

Ингредиенты

Банан2 шт. Молоко200 мл Лимонный сок2 ст. л. Сода0,5 ч. л. Соль1 щеп. Пшеничная мука8 ст. л. Подсолнечное масло2 ст. л.

Приготовление

Бананы очистите, нарежьте и пересыпьте в глубокую миску. Разомните их вместе с лимонным соком до консистенции однородной кашицы. Далее добавьте к банановому пюре молоко, масло, соль и соду. Перемешайте. Введите муку ложку за ложкой, пока у вас не получится густое тесто. Чуть гуще, чем на обычные блины. Готовьте банановые блинчики на хорошо разогретой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Обжарив блинчики с обеих сторон, перекладывайте их на тарелку стопкой. Благодаря тому, что они несладкие, можно полить лепешки жидким мёдом или кленовым сиропом.

От такого завтрака не откажется ни один взрослый. Что уж говорить о детях, постоянно требующих живительных калорий? Проще этого блюда только нарезать бананы слайсами и вмешать в фруктовый салат. Согласны?