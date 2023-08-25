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Блины на молоке классические

Admin
25 августа 2023
На чтение: 13 минут

Блины на молоке – это быстрая домашняя выпечка из давней русской кухни и популярная до нашего времени, ведь такие блины самые вкусные. На этой основе возможны разные варианты с добавлением других ингредиентов и заменой пшеничной муки рисовой или гречневой. Кроме хорошего рецепта, важен некоторый опыт и сноровка при выпечке блинов.

Классические тонкие блины на молоке с дырочками

Классические тонкие блины на молоке с дырочками готовятся только на жидком тесте при правильном соотношении молока, яиц и муки, а «дырчатая» текстура придается либо добавлением соды, либо кипятка, либо взбиванием яиц. Важны для тонких блинов комнатная температура ингредиентов, просеивание муки и время для расстойки теста. В этом варианте готовим блины с добавлением соды.

Блины на молоке классические

Ингредиенты –+3 порц.

  • Мука пшеничная 150 гр.
  • Молоко коровье 500 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Масло растительное 1.5 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар-песок 2 ч.л.
  • Сода пищевая 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Шаги 40 мин.

  1. Блины на молоке классические

    Классические блины на молоке с дырочками готовятся очень просто. Первым делом отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для блинов. Яйца и молоко заранее достать из холодильника. Через сито просеять муку.

  2. Блины на молоке классические

    В посуду для замеса теста перелить молоко, разбить к нему два яйца и насыпать соль с сахаром. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешать.

  3. Блины на молоке классические

    Погасить соду столовым уксусом, перелить в молочную смесь и еще раз перемешать.

  4. Блины на молоке классические

    Порционно насыпать в эту смесь просеянную муку и замесить тесто до однородной жидкой текстуры. Затем добавить растительное масло и еще раз перемешать.

  5. Блины на молоке классические

    Посуду прикрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут для расстойки.

  6. Блины на молоке классические

    По истечении этого времени тесто перемешать. Хорошо разогреть сковороду, смазать перед первым блином растительным маслом и выпекать блины по 3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

  7. Блины на молоке классические

    Приготовленные блины на молоке сервировать к столу со сладким топпингом, но для фаршировки они не подойдут. Приятного аппетита!

Заварные блины на 1 литр молока

Заварные блины на молоке отличаются более нежной, эластичной и дырчатой текстурой в сравнении с обычными, а на 1 литр молока берется 550 гр. муки. Тесто частично заваривается крутым кипятком, что быстро крейсирует крахмал и делает блины тонкими и кружевными. Рецепт простой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 550 гр.
  • Молоко – 1 л.
  • Кипяток – 200 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло растительное – 60 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбить два куриных яйца, насыпать соль с сахаром и миксером или венчиком взбить.

Блины на молоке классические

Шаг 2. Затем налить 1 литр молока комнатной температуры и перемешать.

Блины на молоке классические

Шаг 3. Муку просеять через сито, пересыпать в молочно-яичную смесь и замесить тесто до однородной текстуры.

Блины на молоке классические

Шаг 4. В стакане крутого кипятка растворить чайную ложку соды, перелить в тесто и еще раз активно перемешать.

Блины на молоке классические

Шаг 5. В замешанное тесто добавить растительное масло, перемешать и оставить его на 10 минут для отдыха.

Блины на молоке классические

Шаг 6. Хорошо разогреть сковороду и перед первым блином смазать небольшим количеством растительного масла. Половником наливать в горячую сковороду тесто, распределяя ровным тонким слоем.

Блины на молоке классические

Шаг 7. Обжарить блины на небольшом огне и до румяного цвета с обеих сторон.

Блины на молоке классические

Шаг 8. Приготовленные заварные блины на 1 литр молока стопкой сложить на тарелку, по желанию смазать сливочным маслом и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Блины на молоке классические

Пышные дрожжевые блины на молоке

Пышные дрожжевые блины на молоке готовим по классическому варианту с замесом теста опарным способом на 1 литре молока, 500 гр. пшеничной муки и сухих дрожжах. Времени, дрожжевое тесто для блинов требует больше, но это компенсируется замечательным вкусом выпечки, что порадует вашу семью. Толщину блинов можно регулировать консистенцией теста, ведь из более жидкого теста – блины будут тоньше, а сахар добавляется по вкусу хозяйки.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 500 гр.
  • Мука для опары – 3 ст.л.
  • Молоко – 1 л.
  • Дрожжи сухие – 1 пакетик.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сахар – по вкусу.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для опары в небольшую посуду налейте ½ ст. теплого молока, растворите в нем сухие дрожжи с чайной ложкой сахара, насыпьте 3 ст. л. муки, хорошо перемешайте и оставьте в тепле на 10-15 минут для активации дрожжей. В другой посуде венчиком взбейте яйца с сахаром.

Блины на молоке классические

Шаг 2. В посуду для замеса теста перелейте подошедшую опару, добавьте взбитые яйца и остальное теплое молоко. Смешайте все венчиком в однородную смесь. Затем к ней налейте растительное масло, насыпьте соль и еще раз перемешайте.

Блины на молоке классические

Шаг 3. Затем в эту смесь порционно насыпьте просеянную муку и венчиком замесите тесто.

Блины на молоке классические

Шаг 4. Для тонких блинов текстура теста должна быть, как густой кисель. Для более толстых можете муки добавить больше.

Блины на молоке классические

Шаг 5. Тесто прикройте салфеткой и поставьте в теплое место на 1 час для подъема. Перемешивать за это время тесто не надо.

Блины на молоке классические

Шаг 6. По прошествии этого времени можете приступать в выпечке блинов. Хорошо разогрейте сковороду и перед первым блином немного смажьте растительным маслом. Половником наливайте на сковороду тесто и ложкой распределяйте ровным слоем, так как дрожжевое тесто само не растекается. Обжарьте блины на небольшом огне и до золотистости с обеих сторон.

Блины на молоке классические

Шаг 7. Испеченные пышные дрожжевые блины на молоке сложите стопкой на блюдо, смажьте сливочным маслом и подайте к столу горячими. Приятного аппетита!

Блины на молоке классические

Ажурные блины на молоке с содой

Ажурные блины на молоке с содой отличаются хорошим вкусом, нежной текстурой и эффектным внешним видом. Тесто для них замешивается жидкое, как для классических блинов: на молоке, муке, яйцах и соде. Формируются блины в виде кружевной салфетки, с помощью пластиковой бутылки или наливании тонкой струей из половника. Такие блины не прилипают к сковороде и хорошо переворачиваются.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 270 гр.
  • Молоко 3,2% – 1 л.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Сода – 1/2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбейте 6 куриных яиц, насыпьте сахар с солью и венчиком перемешайте без тщательного взбивания.

Блины на молоке классические

Шаг 2. К взбитым яйцам налейте половину молока комнатной температуры и еще раз перемешайте. Порционно в эту смесь насыпьте просеянную муку и замесите тесто до однородного состояния. Оно получится густым.

Блины на молоке классические

Шаг 3. В стакане крутого кипятка растворите соду. Эту смесь перелейте в тесто, одновременно активно перемешивая его венчиком.

Блины на молоке классические

Шаг 4. Затем в тесто налейте остальное молоко с растительным маслом и еще раз перемешайте. Замешанному тесту дайте 20 минут для отдыха.

Блины на молоке классические

Шаг 5. Разогрейте сковороду для блинов и смажьте растительным маслом. Замешанное тесто наливайте на сковороду, формируя кружевную ажурную салфетку.

Блины на молоке классические

Шаг 6. Обжарьте блины на среднем огне по 1 минуте с каждой стороны, чтобы получились румяными.

Блины на молоке классические

Шаг 7. Испеченные ажурные блины на молоке с содой переложите на красивое блюдо, дополните сливочным маслом и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Блины на молоке классические

Блины на молоке без яиц

Блины на молоке без яиц будут у вас более экономным, да и содержащим меньше холестерина вариантом, а вкусом они не отличаются от «яичных сородичей». В этом рецепте тесто замешиваем на молоке, пшеничной муке, соде и двух видах масла. Такие блины можно подать самостоятельным блюдом с любым топпингом, или дополнить любой начинкой.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 2.5 ст.
  • Молоко – 1 л.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сода – 1/2 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста насыпать просеянную муку, добавить соль с содой и ложкой перемешать. Затем налить половину молока комнатной температуры и замесить тесто до однородной текстуры.

Блины на молоке классические

Шаг 2. В замешанное тесто налить две столовые ложки растительного масла, остальное молоко и перемешать, чтобы получилось жидкое однородное тесто.

Блины на молоке классические

Шаг 3. Любым способом растопить сливочное масло, немного остудить, перелить в тесто и все еще раз перемешать.

Блины на молоке классические

Шаг 4. Хорошо разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла и половником наливать замешанное тесто, распределяя тонким ровным слоем. Пожарить блины на небольшом огне и до румяного цвета с обеих сторон.

Блины на молоке классические

Шаг 5. Испеченные блины на молоке без яиц сложить вчетверо, уложить на блюдо и подать к столу с выбранным топпингом. Приятного аппетита!

Блины на молоке классические

Кабачковые блины на молоке

Кабачковые блины традиционно готовятся на молоке, что делает их более нежными и придает сливочный вкус. Для блинов подходят кабачки любого сорта, но самое главное – это их измельчение на мелкой терке или с помощью гаджетов, чтобы не ощущались кусочки овоща. Тесто замешивается жидкое, иначе получатся панкейки или оладьи, а не тонкие блины. Расчет ингредиентов в рецепте приведен на 1 порцию (1 блин).

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 130 гр.
  • Мука пшеничная – 150 гр.(1 ст.)
  • Молоко – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промойте, очистите от кожуры с семенами и мякоть измельчите на мелкой терке или любым кухонным гаджетом. Кабачковую массу переложите в отдельную посуду.

Блины на молоке классические

Шаг 2. Разбейте к ней одно куриное яйцо.

Блины на молоке классические

Шаг 3. Затем добавьте щепотку соли, налейте стакан молока и хорошо перемешайте.

Блины на молоке классические

Шаг 4. Муку просейте через сито, пересыпьте к кабачковой массе и замесите тесто до жидкой однородной консистенции.

Блины на молоке классические

Шаг 5. Налейте в тесто ложку оливкового масла и еще раз перемешайте.

Блины на молоке классические

Шаг 6. Хорошо разогрейте сковородку и смажьте небольшим количеством сливочного масла. Переложите на него кабачковое тесто и распределите ровным тонким слоем.

Блины на молоке классические

Шаг 7. Обжарьте блин на умеренном огне и до золотистого цвета с обеих сторон. Кабачковый блин хорошо переворачивается и не прилипает к сковороде.

Блины на молоке классические

Шаг 8. Испеченные кабачковые блины на молоке переложите на тарелку и дополните кусочком сливочного масла.

Блины на молоке классические

Шаг 9. Сервируйте к столу кабачковые блины в горячем виде и любым топпингом. Приятного аппетита!

Блины на молоке классические

Блины на молоке с манкой

Блины на молоке с манкой по вкусу отличаются от блинов на муке, а текстура их получается мягкой и эластичной. Чтобы блины на манке получились тонкими, тесто замешивается жидким и оставляется минимум на четверть часа для набухания этой крупы. Такие блины вкусны как горячие, так и холодные, а подать их можно к завтраку, ужину или просто приготовить для сытного перекуса. В этом рецепте тесто замешиваем только на манке и без муки.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Манка – 170 гр.
  • Молоко – 650 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Манную крупу и любой крахмал в указанном в рецепте количестве насыпать в посуду для замеса теста и ложкой хорошо перемешать.

Блины на молоке классические

Шаг 2. К этой смеси разбить два куриных яйца, налить две столовые ложки растительного масла и стакан молока комнатной температуры. Все перемешать до однородной консистенции. Затем налить остальное молоко и миксером или венчиком замесить манное тесто. Оставить его на 15-20 минут для набухания манки.

Блины на молоке классические

Шаг 3. По прошествии этого времени можно приступать к жарке блинов. Манка в тесте быстро оседает на дно, поэтому перед каждым блином тесто обязательно перемешивайте.

Блины на молоке классические

Шаг 4. Сковороду хорошо разогреть и смазать небольшим количеством растительного масла. Половником наливать манное тесто на сковороду, распределяя его тонким ровным слоем.

Блины на молоке классические

Шаг 5. Пожарить манные блины на среднем огне, по 0,5-1 минуте с каждой стороны, до красивого золотистого цвета.

Блины на молоке классические

Шаг 6. Испеченные блины на молоке с манкой переложить на блюдо, свернуть пополам или четвертинками и сервировать к завтраку со сладким топпингом. Приятного аппетита!

Блины на молоке классические

Блины на молоке с рисовой мукой

Блины на молоке с рисовой мукой приобретают популярность, ведь эта мука не имеет глютена, что немаловажно для правильного или диетического питания, а вкусом они не уступают традиционным блинам на пшеничной муке. Рисовая мука не содержит клейковины, поэтому замес рисового теста имеет некоторые нюансы. В этом рецепте к тесту для связывания ингредиентов добавляем яйцо с крутым кипятком и даем тесту 15 минут для «отдыха».

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 5 штук.

Ингредиенты:

  • Рисовая мука – 150 гр.
  • Молоко – 150 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Кипяток – 100 мл.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко немного подогреть, перелить в посуду для замеса теста, разбить к нему два яйца и насыпать сахар. Венчиком эти ингредиенты просто перемешать.

Блины на молоке классические

Шаг 2. Через сито к молочной смеси насыпать рисовую муку, добавить соль и замесить тесто до однородной текстуры.

Блины на молоке классические

Шаг 3. Не прекращая замес, тонкой струей добавить к рисовому тесту крутой кипяток.

Блины на молоке классические

Шаг 4. Рисовая мука замешивается хорошо и почти не собирается в комочки. Консистенция теста должна у вас получиться жидкой.

Блины на молоке классические

Шаг 5. Затем в тесто добавить ложку оливкового масла, еще раз перемешать и оставить на 10 минут для так называемого отдыха.

Блины на молоке классические

Шаг 6. По прошествии этого времени разогреть сковороду, перед первым блином смазать маслом и половником наливать рисовое тесто, распределяя его тонким ровным слоем. Перед каждым блином рисовое тесто обязательно перемешивать.

Блины на молоке классические

Шаг 7. Пожарить рисовые блины на умеренном огне и до золотистого цвета с обеих сторон.

Блины на молоке классические

Шаг 8. Обжаренные блины переложить на тарелку, смазать сливочным маслом и сразу прикрыть пластиковой крышкой, так как они быстро становятся сухими.

Блины на молоке классические

Шаг 9. Испеченные блины на молоке с рисовой мукой сервировать к столу с любым сладким топпингом. Приятного аппетита!

Блины на молоке классические

Блины на молоке с мясом

Для блинов с мясом идеально подходит тесто, замешанное на молоке, ведь этот ингредиент позволяет испечь блины тонкими и эластичными. В этом рецепте тесто замешиваем на молоке, воде, пшеничной муке, яйцах и разрыхлителе. Для мясной начинки берем фарш и обжариваем с луком и морковью.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий – 300 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Для теста:

  • Молоко – 0.5 л.
  • Мука – 250 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца разбейте в посуду для замеса блинного теста и насыпьте по чайной ложке сахара и соли. Венчиком эти ингредиенты взбейте.

Блины на молоке классические

Шаг 2. В яичную массу налейте подогретое молоко с водой, и все перемешайте.

Блины на молоке классические

Шаг 3. Затем к жидким ингредиентам порционно насыпьте через сито муку, добавьте разрыхлитель и замесите тесто до однородной жидкой консистенции. К концу замеса добавьте в тесто две ложки растительного масла.

Блины на молоке классические

Шаг 4. На разогретом растительном масле, на среднем огне обжарьте говяжий фарш.

Блины на молоке классические

Шаг 5. Очистите овощи. Лук нарежьте маленькими кубиками, а морковь измельчите на мелкой терке.

Блины на молоке классические

Шаг 6. Затем их переложите к фаршу, добавьте соль с черным перцем, перемешайте и потомите на небольшом огне под крышкой в течение 10 минут.

Блины на молоке классические

Шаг 7. На другой сковородке обжарьте блины, формируя их тонкими. Блины переложите на тарелку и каждый смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Блины на молоке классические

Шаг 8. На каждый блин положите по ложке мясной начинки и заверните аккуратным конвертиком.

Блины на молоке классические

Шаг 9. Приготовленные блины на молоке с мясом можете сразу теплыми сервировать к столу, но будет вкуснее, если их обжарить на сливочном масле. Приятного аппетита!

Блины на молоке классические

Блины с сыром и зеленью на молоке

Блины с сыром и зеленью на молоке готовятся способом добавления в тесто измельченного сыра и зелени. Набор ингредиентов для таких блинов простой, но вкус у них получается необыкновенным, особенно в горячем виде, когда сыр еще тянется. Тесто замешиваем в этом рецепте на молоке, муке, яйцах и разрыхлителе. Зелень подходит любая, а сыр выбирается из твердых или полутвердых сортов.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Молоко – 2 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сыр – 150 гр.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста налейте подогретое молоко, разбейте два яйца, насыпьте соль с сахаром и венчиком смешайте до однородности.

Блины на молоке классические

Шаг 2. Через сито просейте муку, смешайте с разрыхлителем, пересыпьте в молочную смесь и замесите тесто.

Блины на молоке классические

Шаг 3. На крупной терке измельчите выбранный сыр и переложите в тесто.

Блины на молоке классические

Шаг 4. Зелень промойте, обсушите салфеткой, мелко нашинкуйте, переложите в тесто и все еще раз венчиком перемешайте.

Блины на молоке классические

Шаг 5. Замешанное тесто половником наливайте на разогретую и смазанную маслом сковороду. Выпекайте блины на небольшом огне и до легкого румяного цвета с обеих сторон, причем на второй стороне блины жарятся быстрее.

Блины на молоке классические

Шаг 6. Испеченные блины на молоке с сыром и зеленью подайте к столу горячими, смазав каждый сливочным маслом. Остывшие сырные блины можете разогреть в микроволновке и вкус свой они не теряют. Приятного аппетита!

Блины на молоке классические

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