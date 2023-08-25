Блины на молоке классические

Блины на молоке – это быстрая домашняя выпечка из давней русской кухни и популярная до нашего времени, ведь такие блины самые вкусные. На этой основе возможны разные варианты с добавлением других ингредиентов и заменой пшеничной муки рисовой или гречневой. Кроме хорошего рецепта, важен некоторый опыт и сноровка при выпечке блинов.

Классические тонкие блины на молоке с дырочками

Классические тонкие блины на молоке с дырочками готовятся только на жидком тесте при правильном соотношении молока, яиц и муки, а «дырчатая» текстура придается либо добавлением соды, либо кипятка, либо взбиванием яиц. Важны для тонких блинов комнатная температура ингредиентов, просеивание муки и время для расстойки теста. В этом варианте готовим блины с добавлением соды.

Ингредиенты –+3 порц.

Мука пшеничная 150 гр.

Молоко коровье 500 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Масло растительное 1.5 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Сода пищевая 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Шаги 40 мин.

Классические блины на молоке с дырочками готовятся очень просто. Первым делом отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для блинов. Яйца и молоко заранее достать из холодильника. Через сито просеять муку. В посуду для замеса теста перелить молоко, разбить к нему два яйца и насыпать соль с сахаром. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешать. Погасить соду столовым уксусом, перелить в молочную смесь и еще раз перемешать. Порционно насыпать в эту смесь просеянную муку и замесить тесто до однородной жидкой текстуры. Затем добавить растительное масло и еще раз перемешать. Посуду прикрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут для расстойки. По истечении этого времени тесто перемешать. Хорошо разогреть сковороду, смазать перед первым блином растительным маслом и выпекать блины по 3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Приготовленные блины на молоке сервировать к столу со сладким топпингом, но для фаршировки они не подойдут. Приятного аппетита!

Заварные блины на 1 литр молока

Заварные блины на молоке отличаются более нежной, эластичной и дырчатой текстурой в сравнении с обычными, а на 1 литр молока берется 550 гр. муки. Тесто частично заваривается крутым кипятком, что быстро крейсирует крахмал и делает блины тонкими и кружевными. Рецепт простой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 550 гр.

Молоко – 1 л.

Кипяток – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Масло растительное – 60 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбить два куриных яйца, насыпать соль с сахаром и миксером или венчиком взбить.

Шаг 2. Затем налить 1 литр молока комнатной температуры и перемешать.

Шаг 3. Муку просеять через сито, пересыпать в молочно-яичную смесь и замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 4. В стакане крутого кипятка растворить чайную ложку соды, перелить в тесто и еще раз активно перемешать.

Шаг 5. В замешанное тесто добавить растительное масло, перемешать и оставить его на 10 минут для отдыха.

Шаг 6. Хорошо разогреть сковороду и перед первым блином смазать небольшим количеством растительного масла. Половником наливать в горячую сковороду тесто, распределяя ровным тонким слоем.

Шаг 7. Обжарить блины на небольшом огне и до румяного цвета с обеих сторон.

Шаг 8. Приготовленные заварные блины на 1 литр молока стопкой сложить на тарелку, по желанию смазать сливочным маслом и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Пышные дрожжевые блины на молоке

Пышные дрожжевые блины на молоке готовим по классическому варианту с замесом теста опарным способом на 1 литре молока, 500 гр. пшеничной муки и сухих дрожжах. Времени, дрожжевое тесто для блинов требует больше, но это компенсируется замечательным вкусом выпечки, что порадует вашу семью. Толщину блинов можно регулировать консистенцией теста, ведь из более жидкого теста – блины будут тоньше, а сахар добавляется по вкусу хозяйки.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 500 гр.

Мука для опары – 3 ст.л.

Молоко – 1 л.

Дрожжи сухие – 1 пакетик.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1/2 ч.л.

Сахар – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для опары в небольшую посуду налейте ½ ст. теплого молока, растворите в нем сухие дрожжи с чайной ложкой сахара, насыпьте 3 ст. л. муки, хорошо перемешайте и оставьте в тепле на 10-15 минут для активации дрожжей. В другой посуде венчиком взбейте яйца с сахаром.

Шаг 2. В посуду для замеса теста перелейте подошедшую опару, добавьте взбитые яйца и остальное теплое молоко. Смешайте все венчиком в однородную смесь. Затем к ней налейте растительное масло, насыпьте соль и еще раз перемешайте.

Шаг 3. Затем в эту смесь порционно насыпьте просеянную муку и венчиком замесите тесто.

Шаг 4. Для тонких блинов текстура теста должна быть, как густой кисель. Для более толстых можете муки добавить больше.

Шаг 5. Тесто прикройте салфеткой и поставьте в теплое место на 1 час для подъема. Перемешивать за это время тесто не надо.

Шаг 6. По прошествии этого времени можете приступать в выпечке блинов. Хорошо разогрейте сковороду и перед первым блином немного смажьте растительным маслом. Половником наливайте на сковороду тесто и ложкой распределяйте ровным слоем, так как дрожжевое тесто само не растекается. Обжарьте блины на небольшом огне и до золотистости с обеих сторон.

Шаг 7. Испеченные пышные дрожжевые блины на молоке сложите стопкой на блюдо, смажьте сливочным маслом и подайте к столу горячими. Приятного аппетита!

Ажурные блины на молоке с содой

Ажурные блины на молоке с содой отличаются хорошим вкусом, нежной текстурой и эффектным внешним видом. Тесто для них замешивается жидкое, как для классических блинов: на молоке, муке, яйцах и соде. Формируются блины в виде кружевной салфетки, с помощью пластиковой бутылки или наливании тонкой струей из половника. Такие блины не прилипают к сковороде и хорошо переворачиваются.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 270 гр.

Молоко 3,2% – 1 л.

Кипяток – 1 ст.

Яйцо – 6 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Сода – 1/2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбейте 6 куриных яиц, насыпьте сахар с солью и венчиком перемешайте без тщательного взбивания.

Шаг 2. К взбитым яйцам налейте половину молока комнатной температуры и еще раз перемешайте. Порционно в эту смесь насыпьте просеянную муку и замесите тесто до однородного состояния. Оно получится густым.

Шаг 3. В стакане крутого кипятка растворите соду. Эту смесь перелейте в тесто, одновременно активно перемешивая его венчиком.

Шаг 4. Затем в тесто налейте остальное молоко с растительным маслом и еще раз перемешайте. Замешанному тесту дайте 20 минут для отдыха.

Шаг 5. Разогрейте сковороду для блинов и смажьте растительным маслом. Замешанное тесто наливайте на сковороду, формируя кружевную ажурную салфетку.

Шаг 6. Обжарьте блины на среднем огне по 1 минуте с каждой стороны, чтобы получились румяными.

Шаг 7. Испеченные ажурные блины на молоке с содой переложите на красивое блюдо, дополните сливочным маслом и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Блины на молоке без яиц

Блины на молоке без яиц будут у вас более экономным, да и содержащим меньше холестерина вариантом, а вкусом они не отличаются от «яичных сородичей». В этом рецепте тесто замешиваем на молоке, пшеничной муке, соде и двух видах масла. Такие блины можно подать самостоятельным блюдом с любым топпингом, или дополнить любой начинкой.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 2.5 ст.

Молоко – 1 л.

Масло сливочное – 70 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Сода – 1/2 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста насыпать просеянную муку, добавить соль с содой и ложкой перемешать. Затем налить половину молока комнатной температуры и замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 2. В замешанное тесто налить две столовые ложки растительного масла, остальное молоко и перемешать, чтобы получилось жидкое однородное тесто.

Шаг 3. Любым способом растопить сливочное масло, немного остудить, перелить в тесто и все еще раз перемешать.

Шаг 4. Хорошо разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла и половником наливать замешанное тесто, распределяя тонким ровным слоем. Пожарить блины на небольшом огне и до румяного цвета с обеих сторон.

Шаг 5. Испеченные блины на молоке без яиц сложить вчетверо, уложить на блюдо и подать к столу с выбранным топпингом. Приятного аппетита!

Кабачковые блины на молоке

Кабачковые блины традиционно готовятся на молоке, что делает их более нежными и придает сливочный вкус. Для блинов подходят кабачки любого сорта, но самое главное – это их измельчение на мелкой терке или с помощью гаджетов, чтобы не ощущались кусочки овоща. Тесто замешивается жидкое, иначе получатся панкейки или оладьи, а не тонкие блины. Расчет ингредиентов в рецепте приведен на 1 порцию (1 блин).

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Кабачок – 130 гр.

Мука пшеничная – 150 гр.(1 ст.)

Молоко – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промойте, очистите от кожуры с семенами и мякоть измельчите на мелкой терке или любым кухонным гаджетом. Кабачковую массу переложите в отдельную посуду.

Шаг 2. Разбейте к ней одно куриное яйцо.

Шаг 3. Затем добавьте щепотку соли, налейте стакан молока и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Муку просейте через сито, пересыпьте к кабачковой массе и замесите тесто до жидкой однородной консистенции.

Шаг 5. Налейте в тесто ложку оливкового масла и еще раз перемешайте.

Шаг 6. Хорошо разогрейте сковородку и смажьте небольшим количеством сливочного масла. Переложите на него кабачковое тесто и распределите ровным тонким слоем.

Шаг 7. Обжарьте блин на умеренном огне и до золотистого цвета с обеих сторон. Кабачковый блин хорошо переворачивается и не прилипает к сковороде.

Шаг 8. Испеченные кабачковые блины на молоке переложите на тарелку и дополните кусочком сливочного масла.

Шаг 9. Сервируйте к столу кабачковые блины в горячем виде и любым топпингом. Приятного аппетита!

Блины на молоке с манкой

Блины на молоке с манкой по вкусу отличаются от блинов на муке, а текстура их получается мягкой и эластичной. Чтобы блины на манке получились тонкими, тесто замешивается жидким и оставляется минимум на четверть часа для набухания этой крупы. Такие блины вкусны как горячие, так и холодные, а подать их можно к завтраку, ужину или просто приготовить для сытного перекуса. В этом рецепте тесто замешиваем только на манке и без муки.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Манка – 170 гр.

Молоко – 650 мл.

Яйцо – 2 шт.

Крахмал – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Манную крупу и любой крахмал в указанном в рецепте количестве насыпать в посуду для замеса теста и ложкой хорошо перемешать.

Шаг 2. К этой смеси разбить два куриных яйца, налить две столовые ложки растительного масла и стакан молока комнатной температуры. Все перемешать до однородной консистенции. Затем налить остальное молоко и миксером или венчиком замесить манное тесто. Оставить его на 15-20 минут для набухания манки.

Шаг 3. По прошествии этого времени можно приступать к жарке блинов. Манка в тесте быстро оседает на дно, поэтому перед каждым блином тесто обязательно перемешивайте.

Шаг 4. Сковороду хорошо разогреть и смазать небольшим количеством растительного масла. Половником наливать манное тесто на сковороду, распределяя его тонким ровным слоем.

Шаг 5. Пожарить манные блины на среднем огне, по 0,5-1 минуте с каждой стороны, до красивого золотистого цвета.

Шаг 6. Испеченные блины на молоке с манкой переложить на блюдо, свернуть пополам или четвертинками и сервировать к завтраку со сладким топпингом. Приятного аппетита!

Блины на молоке с рисовой мукой

Блины на молоке с рисовой мукой приобретают популярность, ведь эта мука не имеет глютена, что немаловажно для правильного или диетического питания, а вкусом они не уступают традиционным блинам на пшеничной муке. Рисовая мука не содержит клейковины, поэтому замес рисового теста имеет некоторые нюансы. В этом рецепте к тесту для связывания ингредиентов добавляем яйцо с крутым кипятком и даем тесту 15 минут для «отдыха».

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 5 штук.

Ингредиенты:

Рисовая мука – 150 гр.

Молоко – 150 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Кипяток – 100 мл.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко немного подогреть, перелить в посуду для замеса теста, разбить к нему два яйца и насыпать сахар. Венчиком эти ингредиенты просто перемешать.

Шаг 2. Через сито к молочной смеси насыпать рисовую муку, добавить соль и замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 3. Не прекращая замес, тонкой струей добавить к рисовому тесту крутой кипяток.

Шаг 4. Рисовая мука замешивается хорошо и почти не собирается в комочки. Консистенция теста должна у вас получиться жидкой.

Шаг 5. Затем в тесто добавить ложку оливкового масла, еще раз перемешать и оставить на 10 минут для так называемого отдыха.

Шаг 6. По прошествии этого времени разогреть сковороду, перед первым блином смазать маслом и половником наливать рисовое тесто, распределяя его тонким ровным слоем. Перед каждым блином рисовое тесто обязательно перемешивать.

Шаг 7. Пожарить рисовые блины на умеренном огне и до золотистого цвета с обеих сторон.

Шаг 8. Обжаренные блины переложить на тарелку, смазать сливочным маслом и сразу прикрыть пластиковой крышкой, так как они быстро становятся сухими.

Шаг 9. Испеченные блины на молоке с рисовой мукой сервировать к столу с любым сладким топпингом. Приятного аппетита!

Блины на молоке с мясом

Для блинов с мясом идеально подходит тесто, замешанное на молоке, ведь этот ингредиент позволяет испечь блины тонкими и эластичными. В этом рецепте тесто замешиваем на молоке, воде, пшеничной муке, яйцах и разрыхлителе. Для мясной начинки берем фарш и обжариваем с луком и морковью.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 50 гр.

Для теста:

Молоко – 0.5 л.

Мука – 250 гр.

Вода – 100 мл.

Яйцо – 4 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца разбейте в посуду для замеса блинного теста и насыпьте по чайной ложке сахара и соли. Венчиком эти ингредиенты взбейте.

Шаг 2. В яичную массу налейте подогретое молоко с водой, и все перемешайте.

Шаг 3. Затем к жидким ингредиентам порционно насыпьте через сито муку, добавьте разрыхлитель и замесите тесто до однородной жидкой консистенции. К концу замеса добавьте в тесто две ложки растительного масла.

Шаг 4. На разогретом растительном масле, на среднем огне обжарьте говяжий фарш.

Шаг 5. Очистите овощи. Лук нарежьте маленькими кубиками, а морковь измельчите на мелкой терке.

Шаг 6. Затем их переложите к фаршу, добавьте соль с черным перцем, перемешайте и потомите на небольшом огне под крышкой в течение 10 минут.

Шаг 7. На другой сковородке обжарьте блины, формируя их тонкими. Блины переложите на тарелку и каждый смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Шаг 8. На каждый блин положите по ложке мясной начинки и заверните аккуратным конвертиком.

Шаг 9. Приготовленные блины на молоке с мясом можете сразу теплыми сервировать к столу, но будет вкуснее, если их обжарить на сливочном масле. Приятного аппетита!

Блины с сыром и зеленью на молоке

Блины с сыром и зеленью на молоке готовятся способом добавления в тесто измельченного сыра и зелени. Набор ингредиентов для таких блинов простой, но вкус у них получается необыкновенным, особенно в горячем виде, когда сыр еще тянется. Тесто замешиваем в этом рецепте на молоке, муке, яйцах и разрыхлителе. Зелень подходит любая, а сыр выбирается из твердых или полутвердых сортов.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Молоко – 2 ст.

Мука – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сыр – 150 гр.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста налейте подогретое молоко, разбейте два яйца, насыпьте соль с сахаром и венчиком смешайте до однородности.

Шаг 2. Через сито просейте муку, смешайте с разрыхлителем, пересыпьте в молочную смесь и замесите тесто.

Шаг 3. На крупной терке измельчите выбранный сыр и переложите в тесто.

Шаг 4. Зелень промойте, обсушите салфеткой, мелко нашинкуйте, переложите в тесто и все еще раз венчиком перемешайте.

Шаг 5. Замешанное тесто половником наливайте на разогретую и смазанную маслом сковороду. Выпекайте блины на небольшом огне и до легкого румяного цвета с обеих сторон, причем на второй стороне блины жарятся быстрее.

Шаг 6. Испеченные блины на молоке с сыром и зеленью подайте к столу горячими, смазав каждый сливочным маслом. Остывшие сырные блины можете разогреть в микроволновке и вкус свой они не теряют. Приятного аппетита!