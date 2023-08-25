Описание приготовления:

Такое мясо можно приготовить из любой части говядины, но время приготовления может быть меньше или больше. Виноград можно взять и зеленый и даже микс, но обязательно без косточек. К говядине подойдет любой гарнир или подавайте его как самостоятельное блюдо.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Говядина 500 Грамм

Виноград 100 Грамм (сорт "Киш-миш")

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Сахар 1 Ст. ложка

Мед 1 Ст. ложка

Соус соевый 5 Ст. ложек (говядина — 3 ст. ложки, виноград — 2 ст. ложки)

Вода 500 Миллилитров

Соль По вкусу

Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Масло сливочнoe 30 Грамм

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

128 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говядина тушеная с карамелизированным виноградом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тушеной говядины с карамелизированным виноградом.

Говядину сполосните, обсушите и разрежьте на кусочки. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки на сильном огне.

Репчатый лук почистите и порежьте, добавьте в сковороду с мясом. Обжаривайте все на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

Влейте в сковороду с говядиной воду, соевый соус и добавьте мед. Все перемешайте, закройте крышкой и убавьте огонь до минимального. Тушите говядину в течение 1.5-2 часов до мягкости, переворачиая 2-3 раза. При необходимости доливайте воду.

В чистой сковороде растопите сливочное масло, выложите виноград и посыпьте сахаром.

Влейте соевый соус и обжаривайте на среднем огне в течение 3-5 минут, аккуратно перемешивая.

Карамелизированный виноград переложите к говядине и тушите еще 10-15 минут.

Приятного аппетита!