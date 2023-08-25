Портал про города-курорты | Perekop

Говядина тушеная с карамелизированным виноградом

Admin
25 августа 2023
На чтение: 2 минуты

Описание приготовления:

Такое мясо можно приготовить из любой части говядины, но время приготовления может быть меньше или больше. Виноград можно взять и зеленый и даже микс, но обязательно без косточек. К говядине подойдет любой гарнир или подавайте его как самостоятельное блюдо.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 500 Грамм
  • Виноград 100 Грамм (сорт "Киш-миш")
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Мед 1 Ст. ложка
  • Соус соевый 5 Ст. ложек (говядина — 3 ст. ложки, виноград — 2 ст. ложки)
  • Вода 500 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Масло сливочнoe 30 Грамм
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

128 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говядина тушеная с карамелизированным виноградом»

Говядина тушеная с карамелизированным виноградом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тушеной говядины с карамелизированным виноградом.

Говядина тушеная с карамелизированным виноградом

Говядину сполосните, обсушите и разрежьте на кусочки. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки на сильном огне.

Говядина тушеная с карамелизированным виноградом

Репчатый лук почистите и порежьте, добавьте в сковороду с мясом. Обжаривайте все на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

Говядина тушеная с карамелизированным виноградом

Влейте в сковороду с говядиной воду, соевый соус и добавьте мед. Все перемешайте, закройте крышкой и убавьте огонь до минимального. Тушите говядину в течение 1.5-2 часов до мягкости, переворачиая 2-3 раза. При необходимости доливайте воду.

Говядина тушеная с карамелизированным виноградом

В чистой сковороде растопите сливочное масло, выложите виноград и посыпьте сахаром.

Говядина тушеная с карамелизированным виноградом

Влейте соевый соус и обжаривайте на среднем огне в течение 3-5 минут, аккуратно перемешивая.

Говядина тушеная с карамелизированным виноградом

Карамелизированный виноград переложите к говядине и тушите еще 10-15 минут.

Говядина тушеная с карамелизированным виноградом

Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

Нравится: 0

Что будем искать? Например,Человек

Мы в социальных сетях