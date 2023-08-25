Описание приготовления:
Такое мясо можно приготовить из любой части говядины, но время приготовления может быть меньше или больше. Виноград можно взять и зеленый и даже микс, но обязательно без косточек. К говядине подойдет любой гарнир или подавайте его как самостоятельное блюдо.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 500 Грамм
- Виноград 100 Грамм (сорт "Киш-миш")
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Сахар 1 Ст. ложка
- Мед 1 Ст. ложка
- Соус соевый 5 Ст. ложек (говядина — 3 ст. ложки, виноград — 2 ст. ложки)
- Вода 500 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Масло сливочнoe 30 Грамм
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
128 ккал
Калорийность
7 г
Белки
8 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Говядина тушеная с карамелизированным виноградом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тушеной говядины с карамелизированным виноградом.
Говядину сполосните, обсушите и разрежьте на кусочки. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки на сильном огне.
Репчатый лук почистите и порежьте, добавьте в сковороду с мясом. Обжаривайте все на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.
Влейте в сковороду с говядиной воду, соевый соус и добавьте мед. Все перемешайте, закройте крышкой и убавьте огонь до минимального. Тушите говядину в течение 1.5-2 часов до мягкости, переворачиая 2-3 раза. При необходимости доливайте воду.
В чистой сковороде растопите сливочное масло, выложите виноград и посыпьте сахаром.
Влейте соевый соус и обжаривайте на среднем огне в течение 3-5 минут, аккуратно перемешивая.
Карамелизированный виноград переложите к говядине и тушите еще 10-15 минут.
Приятного аппетита!