Описание приготовления:

По желанию блины на ржаной закваске можно сделать и постными, не добавляя яйца и молоко. Но тогда они будут рваться, их нужно будет выпекать толстыми, а не тонкими. В любом случае десерт получится вкусным и сытным, а особенно — со сладкими дополнениями!

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука / Закваска Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Закваска ржаная 100 Грамм

Яйцo 2 Штуки

Молоко 250 Миллилитров

Мука 100 Грамм

Сахар 2 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

192 ккал

Калорийность

4 г

Белки

9 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины на ржаной закваске»

Подготовьте указанные ингредиенты. Лучше всего готовить на молодой закваске, она не так горчит на вкус. Если закваски будет больше, чем молока, то блины будут чуть темнее на вид.

Выложите закваску в глубокую емкость, всыпьте соль и сахар, влейте молоко комнатной температуры. Тщательно все перемешайте.

Вбейте куриные яйца и взбейте содержимое емкости примерно 2-3 минуты.

Влейте растительное масло, всыпьте пшеничную муку и вмешайте их в массу. Оставьте тесто в покое на 1 час при комнатной температуре.

Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Влейте половину половника теста и округлите его на сковороде. Обжарьте с одной стороны 1-2 минуты.

Переверните блин с помощью силиконовой лопатки и обжарьте такое же количество времени.

Выложите блин на тарелку и таким образом испеките и все оставшиеся блины.

Подайте их к столу горячими с медом, вареньем, джемом и ягодами. Не забудьте про ароматный чай.