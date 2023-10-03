Найден самый вредный вид мяса: нельзя есть даже здоровым

Построить сбалансированный рацион без мяса трудно, но не все виды этого продукта полезны для организма. Диетолог Маргарита Королева в беседе с «Общественной Службой Новостей» рассказала, употребление каких мясных продуктов нежелательно.

Эксперт отметила, что есть много красного мяса не рекомендуется при наличии хронических заболеваний или нарушенном обмене веществ. В таких обстоятельствах возможен переизбыток метионина, аминокислоты, которую клетки просто не успеют обработать.

Также избыточное потребления красного мяса на фоне заболеваний может поддержать злокачественные процессы, однако при отсутствии противопоказаний этот продукт не нанесет организму серьезного вреда. В остальных случаях лучше выбирать белое мясо, чтобы снизить риски, и подавать его с гарнирами из овощей.

Доктор Королева уточнила, что самый вредный вид продукции — это переработанное мясо, представленное сосисками, пельменями и другими промышленными полуфабрикатами.

Диетолог даже не уверена, что такие продукты можно полноценно назвать мясом — не исключено, что под его видом продают искусственные белковые смеси, приправленные глутаматами и трасжирами.