Салаты с красной рыбой – это изысканное угощение, которое поможет вам не только разнообразить и привнести в рацион нечто новое, но еще и удивить гостей. В зависимости от ваших вкусов и предпочтений, вы можете сочетать филе жирной рыбы с различными продуктами: авокадо, свежие овощи, всевозможные сыры и зелень. Особенно хорошо рыба гармонирует с руколой – это обязан попробовать каждый. А если вы являетесь поклонником японской кухни, то обязательно обратите свое внимание на салат под названием «суши».

Салат с красной рыбой и свежим огурцом

Салат с красной рыбой и свежим огурцом – это легкая и питательная закуска, которую оценит каждый любитель морепродуктов и зелени. Особый вкус кушанью придает лимонный сок и сухарики, приготовленные своими руками, из ломтика белого хлеба. Попробуйте!

Ингредиенты –+4 порц.

Лосось слабосоленый 200 гр.

Батон 4 ломтика

Огурец 2 шт.

Листовой салат по вкусу

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.

Сок лимонный 1 ст.л.

Майонез 100 гр.

Шаги 15 мин.

Как приготовить простой и вкусный салат с красной рыбой? Срезав с хлеба корочки, режем мякоть кубиками одинакового размера и высыпаем на сухую горячую сковородку. Жарим батон при постоянном помешивании около 4-5 минут до образования характерной корочки. На сервировочное блюдо красиво выкладываем промытые листья салата, нарезаем кусочками рыбу и огурцы. На зелень выкладываем огурцы, наносим сеточку из майонеза. Затем распределяем рыбу, сдабриваем соусом. Посыпаем закуску сухариками и опять поливаем майонезом. Салат с красной рыбой готов! Украшаем сырной стружкой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой и авокадо

Салат с красной рыбой и авокадо – это не только вкусное и эффектное блюдо, но еще и полезное, так как содержит в себе большое количество насыщенных жиров и клетчатки. Заправлять салат будем смесью из соевого соуса и горчицы, а украшать – перепелиным яйцом и зеленью.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Рыба красная слабосоленая – 130 гр.

Яйца отварные – 2 шт.

Авокадо – 1 шт.

Огурцы свежие – ½ шт.

Сок лимона – 1 ч.л.

Для заправки и подачи:

Яйца перепелиные отварные – 1 шт.

Укроп – 1-2 веточки.

Соус соевый – 1 ч.л.

Сметана – 1 ст.л.

Горчица русская – 1/3 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем скорлупу с отварных яиц, мелко нарезаем и высыпаем в салатник.

Шаг 2. Следом отправляем небольшие кубики рыбы.

Шаг 3. Добавляем ломтики свежего огурца.

Шаг 4. Дополняем состав нарезкой из авокадо, поливаем кислым цитрусовым соком.

Шаг 5. Для заправки смешиваем горчицу, соевый соус и сметану.

Шаг 6. Сдабриваем состав подготовленным соусом и перемешиваем.

Шаг 7. Сервируем при помощи кулинарного кольца, перчим и украшаем половинкой перепелиного яйца и веточкой укропа. Приятного аппетита!

Салат «Цезарь» со слабосоленой семгой

Салат «Цезарь» со слабосоленой семгой – это холодная закуска, которую можно встретить в меню практически каждого заведения общественного питания, так почему бы не попробовать повторить знаменитый рецепт на собственной кухне? Подготавливаем нужные продукты и приступаем!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Семга слабосоленая – 200 гр.

Помидоры крупные – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Пармезан – 100 гр.

Салат листовой – по вкусу.

Багет – 80 гр.

Травы прованские – 1 ст.л.

Для заправки:

Сок лимона – 1 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Сыр Пармезан – 100 гр.

Масло оливковое – 50 мл.

Соус Вустерский – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца отвариваем вкрутую в подсоленной воде.

Шаг 2. Багет режем кубиком и высыпаем в емкость, приправляем ароматными травами.

Шаг 3. Сбрызгиваем белый хлеб столовой ложкой оливкового масла и закрываем крышкой, интенсивно встряхиваем.

Шаг 4. Кубики из багета распределяем по противню, ставим в духовку и подрумяниваем 5 минут при 180 градусах.

Шаг 5. Кусочек пармезана измельчаем при помощи терки с мелкими отверстиями.

Шаг 6. Салат рвем руками, половину выкладываем на плоскую тарелку.

Шаг 7. Овощную подушку поливаем половиной приготовленной заправки из оставшегося оливкового масла, лимонного сока, сметаны, измельченного чеснока, а также вустерского соуса, соли и черного перца. Сверху выкладываем половину измельченного пармезана.

Шаг 8. Добавляем слайсы рыбы.

Шаг 9. Произвольно раскладываем дольки отварных яиц и помидора. Выкладываем оставшиеся салатные листья, поливаем второй половиной заправки и перемешиваем.

Шаг 10. Высыпаем сухарики и снова присыпаем сыром.

Шаг 11. Подаем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Салат «Мимоза» с форелью

Салат «Мимоза» с форелью – это оригинальная интерпретация всеми известного и любимого салата. Заменив рыбные консервы филе красной рыбы, вкус закуски получается в несколько раз насыщеннее и приятнее. Подайте такую закуску к праздничному столу и ваши гости останутся довольны!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Форель слабосоленая – 200 гр.

Яйца отварные – 3 шт.

Морковь отварная – 1 шт.

Картошка отварная – 2 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Икра красная – 20 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Очищаем отварные яйца и овощи. Отделяем белки от желтков и отдельно натираем на мелкой терке, аналогично измельчаем морковку и картофель. Кубиками нарезаем рыбу и произвольно шинкуем перья зеленого лука.

Шаг 3. На сервировочное блюдо помещаем кулинарное кольцо, кладем картофель и утрамбовываем.

Шаг 4. Затем выкладываем морковку, зеленый лук и немного майонеза.

Шаг 5. Следом натертые белки и рыба.

Шаг 6. Рыбу присыпаем желтками и сдабриваем соусом.

Шаг 7. Повторяем все слои и, закрыв, салат фольгой, убираем для пропитки в холод на 60 минут. Верхушку декорируем икрой.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой, помидорами и сыром

Салат с красной рыбой, помидорами и сыром – это кушанье, которое подарит вам истинное вкусовое наслаждение, на которое, кстати говоря, вы потратите совсем немного своего свободного времени. Сочетание компонентов настолько удачное, что заранее рекомендуем готовить с запасом!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Рыба красная соленая – 200 гр.

Яйца отварные – 3 шт.

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Майонез – 100-150 гр.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кубиками нарезаем филе рыбы.

Шаг 2. Яйца очищаем и отделяем белки от желтков, на мелкой терке трем желтки.

Шаг 3. При помощи бурачной терки измельчаем белки.

Шаг 4. Так же на крупной терке трем сыр.

Шаг 5. Произвольно режем сочный помидор.

Шаг 6. Собираем салат слоями в следующей очередности: рыба, желтки, помидоры, сыр, белки. Каждый слой обязательно промазываем белым соусом, декорируем свежей зеленью.

Шаг 7. Приятного аппетита!

Салат под шубой с красной рыбой

Салат под шубой с красной рыбой – это праздничное блюдо, которое приведет в восторг не только членов вашей семьи, но и всех приглашенных. Заменив филе селедки любой красной рыбой, закуска начинает играть совершенно новыми красками. Все остальные основные компоненты остаются прежними.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Филе красной соленой рыбы – 300 гр.

Картофель – 3-4 шт.

Свекла – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Луковицы – 1 шт.

Уксус 9% – 1-2 ст.л.

Сахар-песок – 1 щепотка

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты: овощи тщательно промываем со щеткой и насухо промакиваем полотенцем. Оборачиваем в фольгу и запекаем при 180 градусах около 40 минут. Отвариваем яйца, окунаем в ледяную воду и после охлаждения – очищаем от скорлупы.

Шаг 2. Мелко нарезаем рыбу. По желанию делаем несколько продолговатых слайсов для декора.

Шаг 3. Запеченный картофель очищаем, как и другие овощи, затем трем на терке с крупными отверстиями.

Шаг 4. Так же измельчаем свеклу и морковь.

Шаг 5. На крупной терке натираем куриные яйца. Рубленый лук ошпариваем кипятком, отжимаем и маринуем в уксусе, разбавленным пополам с водой, с добавлением сахара и соли.

Шаг 6. В глубокую емкость выкладываем картошку, промазываем тонким слоем майонеза.

Шаг 7. Далее распределяем рыбу и лук (маринад предварительно выливаем).

Шаг 8. Затем укладываем слоями морковь, майонез и яйца.

Шаг 9. В последнюю очередь кладем свеклу, сдабриваем майонезом и убираем для пропитки в холодильную камеру.

Шаг 10. Закуску украшаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой и руколой

Салат с красной рыбой и руколой – это полезное, ароматное и безумно вкусное кушанье, перед которым невозможно устоять и которым можно побаловать себя даже при соблюдении диеты и правильного питания. Для изысканности добавим в готовую закуску немного рубленого фундука.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Лосось слабосоленый – 60 гр.

Рукола – 20 гр.

Фундук – 10 гр.

Томаты черри – 80 гр.

Лайм – 60 гр.

Сыр твердых сортов – 10 гр.

Масло оливковое – 5 мл.

Уксус бальзамический – 3 мл.

Сахар-песок – 3 гр.

Соль – 2 гр.

Перец черный молотый – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лосось избавляем от костей и нарезаем слайсами, помидоры черри разрезаем пополам. Руколу ополаскиваем и даем время обсохнуть, орехи подсушиваем на сухой сковороде, очищаем и измельчаем при помощи терки.

Шаг 2. В пиале смешиваем составляющие заправки: уксус, оливковое масло, сахар, соль и молотый перец.

Шаг 3. На тарелке распределяем рыбу и томаты.

Шаг 4. Зелень поливаем заправкой и перемешиваем, выкладываем следующим слоем.

Шаг 5. Дополняем салат фундуком и тертым на терке сыром – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Простой салат с семгой и рисом

Простой салат с семгой и рисом можно с легкостью приготовить всего лишь за 40 минут и приятно удивить свою семью оригинальным вкусом и необычным сочетанием компонентов. Благодаря добавлению отварной крупы, закуска получается очень сытной и питательной.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Рис – 80 гр.

Семга слабосоленая – 150 гр.

Вода горячая – 200 мл.

Огурцы – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Лук зеленый – 2-3 пера.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Шаг 2. Промытую рисовую крупу заливаем кипятком и солим, томим под крышкой на медленном огне около 15 минут, а затем настаиваем еще 10-15 минут – остужаем.

Шаг 3. Холодный рис высыпаем в салатник, следом отправляем соломку свежего огурца.

Шаг 4. Добавляем кубики семги и рубленый зеленый лук.

Шаг 5. Заправляем майонезом и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Крабовый салат с красной рыбой

Крабовый салат с красной рыбой – это оригинальный способ приготовления популярного салата, без которого не обходится ни одно застолье на постсоветском пространстве. Добавив совсем немного копченой рыбы, кушанье приобретает совсем новый вкус и неповторимый аромат.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Филе семги копченое – 70 гр.

Палочки крабовые – 70 гр.

Яйца отварные – 1 шт.

Огурцы свежие – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 80 гр.

Майонез – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем яйцо и ополаскиваем огурец, кубиками нарезаем рыбу, снимаем оболочку с сурими.

Шаг 2. Свежий огурец режем на небольшие кубики, отправляем в чашу с высокими бортиками.

Шаг 3. Добавляем измельченные яйца.

Шаг 4. И рыбу.

Шаг 5. Высыпаем зерна сладкой кукурузы.

Шаг 6. Засыпаем измельченные крабовые палочки.

Шаг 7. Сдабриваем закуску майонезом, черным перцем и солью – хорошенько перемешиваем.

Шаг 8. Охлаждаем и подаем. Приятного аппетита!

Слоеный салат «суши» с красной рыбой

Слоеный салат «суши» с красной рыбой – это праздничное кушанье, которое приведет в восторг абсолютно всех! В этой закуске собраны все составляющие, что добавляются в классические роллы, однако, есть одно различие – это размер! Побалуйте себя чем-то эффектным и безумно вкусным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Рис для суши – ½ ст.

Вода – 1 ст.

Уксус рисовый/яблочный – ¼ ст.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Рыба красная слабосоленая – 200 гр.

Авокадо – 1-2 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Сыр творожный – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис промываем до прозрачности воды, варим под крышкой на минимальном нагреве около 15 минут. Затем, снимаем крышку и быстро подкладываем льняное полотенце, снова плотно закрываем крышкой и оставляем еще на 10-15 минут. Затем заправляем смесью из уксуса, сахарного песка и соли, даем время остыть.

Шаг 2. Филе красной рыбы нарезаем кубиками.

Шаг 3. На кусочки такого же размера режем мякоть мягкого авокадо и свежий огурец.

Шаг 4. Разъемное кольцо помещаем на плоскую тарелку и выстилаем дно пищевой пленкой, по желанию смазываем стенки майонезом и приступаем к сборке: 1/3 риса распределяем ровным слоем и утрамбовываем.

Шаг 5. Распределяем ломтики рыбы.

Шаг 6. Раскладываем кубики авокадо.

Шаг 7. Далее распределяем вторую треть крупы, смазываем сыром, предварительно взбитым миксером.

Шаг 8. Далее идет слой огурца и остатков риса.

Шаг 9. Верхушку придавливаем руками, затягиваем пленкой и убираем на полку холодильника (1-2 часа).

Шаг 10. Через несколько часов суши-салат декорируем и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!