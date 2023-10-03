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Салат с красной рыбой

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Салат с красной рыбой

Салаты с красной рыбой – это изысканное угощение, которое поможет вам не только разнообразить и привнести в рацион нечто новое, но еще и удивить гостей. В зависимости от ваших вкусов и предпочтений, вы можете сочетать филе жирной рыбы с различными продуктами: авокадо, свежие овощи, всевозможные сыры и зелень. Особенно хорошо рыба гармонирует с руколой – это обязан попробовать каждый. А если вы являетесь поклонником японской кухни, то обязательно обратите свое внимание на салат под названием «суши».

Салат с красной рыбой и свежим огурцом

Салат с красной рыбой и свежим огурцом – это легкая и питательная закуска, которую оценит каждый любитель морепродуктов и зелени. Особый вкус кушанью придает лимонный сок и сухарики, приготовленные своими руками, из ломтика белого хлеба. Попробуйте!

Салат с красной рыбой

Ингредиенты –+4 порц.

  • Лосось слабосоленый 200 гр.
  • Батон 4 ломтика
  • Огурец 2 шт.
  • Листовой салат  по вкусу
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.
  • Сок лимонный 1 ст.л.
  • Майонез 100 гр.

Шаги 15 мин.

  1. Салат с красной рыбой

    Как приготовить простой и вкусный салат с красной рыбой? Срезав с хлеба корочки, режем мякоть кубиками одинакового размера и высыпаем на сухую горячую сковородку.

  2. Салат с красной рыбой

    Жарим батон при постоянном помешивании около 4-5 минут до образования характерной корочки.

  3. Салат с красной рыбой

    На сервировочное блюдо красиво выкладываем промытые листья салата, нарезаем кусочками рыбу и огурцы.

  4. Салат с красной рыбой

    На зелень выкладываем огурцы, наносим сеточку из майонеза.

  5. Салат с красной рыбой

    Затем распределяем рыбу, сдабриваем соусом.

  6. Салат с красной рыбой

    Посыпаем закуску сухариками и опять поливаем майонезом.

  7. Салат с красной рыбой

    Салат с красной рыбой готов! Украшаем сырной стружкой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой и авокадо

Салат с красной рыбой и авокадо – это не только вкусное и эффектное блюдо, но еще и полезное, так как содержит в себе большое количество насыщенных жиров и клетчатки. Заправлять салат будем смесью из соевого соуса и горчицы, а украшать – перепелиным яйцом и зеленью.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Рыба красная слабосоленая – 130 гр.
  • Яйца отварные – 2 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Огурцы свежие – ½ шт.
  • Сок лимона – 1 ч.л.

Для заправки и подачи:

  • Яйца перепелиные отварные – 1 шт.
  • Укроп – 1-2 веточки.
  • Соус соевый – 1 ч.л.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Горчица русская – 1/3 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем скорлупу с отварных яиц, мелко нарезаем и высыпаем в салатник.

Салат с красной рыбой

Шаг 2. Следом отправляем небольшие кубики рыбы.

Салат с красной рыбой

Шаг 3. Добавляем ломтики свежего огурца.

Салат с красной рыбой

Шаг 4. Дополняем состав нарезкой из авокадо, поливаем кислым цитрусовым соком.

Салат с красной рыбой

Шаг 5. Для заправки смешиваем горчицу, соевый соус и сметану.

Салат с красной рыбой

Шаг 6. Сдабриваем состав подготовленным соусом и перемешиваем.

Салат с красной рыбой

Шаг 7. Сервируем при помощи кулинарного кольца, перчим и украшаем половинкой перепелиного яйца и веточкой укропа. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой

Салат «Цезарь» со слабосоленой семгой

Салат «Цезарь» со слабосоленой семгой – это холодная закуска, которую можно встретить в меню практически каждого заведения общественного питания, так почему бы не попробовать повторить знаменитый рецепт на собственной кухне? Подготавливаем нужные продукты и приступаем!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Семга слабосоленая – 200 гр.
  • Помидоры крупные – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Пармезан – 100 гр.
  • Салат листовой – по вкусу.
  • Багет – 80 гр.
  • Травы прованские – 1 ст.л.

Для заправки:

  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сыр Пармезан – 100 гр.
  • Масло оливковое – 50 мл.
  • Соус Вустерский – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца отвариваем вкрутую в подсоленной воде.

Салат с красной рыбой

Шаг 2. Багет режем кубиком и высыпаем в емкость, приправляем ароматными травами.

Салат с красной рыбой

Шаг 3. Сбрызгиваем белый хлеб столовой ложкой оливкового масла и закрываем крышкой, интенсивно встряхиваем.

Салат с красной рыбой

Шаг 4. Кубики из багета распределяем по противню, ставим в духовку и подрумяниваем 5 минут при 180 градусах.

Салат с красной рыбой

Шаг 5. Кусочек пармезана измельчаем при помощи терки с мелкими отверстиями.

Салат с красной рыбой

Шаг 6. Салат рвем руками, половину выкладываем на плоскую тарелку.

Салат с красной рыбой

Шаг 7. Овощную подушку поливаем половиной приготовленной заправки из оставшегося оливкового масла, лимонного сока, сметаны, измельченного чеснока, а также вустерского соуса, соли и черного перца. Сверху выкладываем половину измельченного пармезана.

Салат с красной рыбой

Шаг 8. Добавляем слайсы рыбы.

Салат с красной рыбой

Шаг 9. Произвольно раскладываем дольки отварных яиц и помидора. Выкладываем оставшиеся салатные листья, поливаем второй половиной заправки и перемешиваем.

Салат с красной рыбой

Шаг 10. Высыпаем сухарики и снова присыпаем сыром.

Салат с красной рыбой

Шаг 11. Подаем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой

Салат «Мимоза» с форелью

Салат «Мимоза» с форелью – это оригинальная интерпретация всеми известного и любимого салата. Заменив рыбные консервы филе красной рыбы, вкус закуски получается в несколько раз насыщеннее и приятнее. Подайте такую закуску к праздничному столу и ваши гости останутся довольны!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Форель слабосоленая – 200 гр.
  • Яйца отварные – 3 шт.
  • Морковь отварная – 1 шт.
  • Картошка отварная – 2 шт.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Икра красная – 20 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Салат с красной рыбой

Шаг 2. Очищаем отварные яйца и овощи. Отделяем белки от желтков и отдельно натираем на мелкой терке, аналогично измельчаем морковку и картофель. Кубиками нарезаем рыбу и произвольно шинкуем перья зеленого лука.

Салат с красной рыбой

Шаг 3. На сервировочное блюдо помещаем кулинарное кольцо, кладем картофель и утрамбовываем.

Салат с красной рыбой

Шаг 4. Затем выкладываем морковку, зеленый лук и немного майонеза.

Салат с красной рыбой

Шаг 5. Следом натертые белки и рыба.

Салат с красной рыбой

Шаг 6. Рыбу присыпаем желтками и сдабриваем соусом.

Салат с красной рыбой

Шаг 7. Повторяем все слои и, закрыв, салат фольгой, убираем для пропитки в холод на 60 минут. Верхушку декорируем икрой.

Салат с красной рыбой

Шаг 8. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой

Салат с красной рыбой, помидорами и сыром

Салат с красной рыбой, помидорами и сыром – это кушанье, которое подарит вам истинное вкусовое наслаждение, на которое, кстати говоря, вы потратите совсем немного своего свободного времени. Сочетание компонентов настолько удачное, что заранее рекомендуем готовить с запасом!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Рыба красная соленая – 200 гр.
  • Яйца отварные – 3 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Майонез – 100-150 гр.
  • Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кубиками нарезаем филе рыбы.

Салат с красной рыбой

Шаг 2. Яйца очищаем и отделяем белки от желтков, на мелкой терке трем желтки.

Салат с красной рыбой

Шаг 3. При помощи бурачной терки измельчаем белки.

Салат с красной рыбой

Шаг 4. Так же на крупной терке трем сыр.

Салат с красной рыбой

Шаг 5. Произвольно режем сочный помидор.

Салат с красной рыбой

Шаг 6. Собираем салат слоями в следующей очередности: рыба, желтки, помидоры, сыр, белки. Каждый слой обязательно промазываем белым соусом, декорируем свежей зеленью.

Салат с красной рыбой

Шаг 7. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой

Салат под шубой с красной рыбой

Салат под шубой с красной рыбой – это праздничное блюдо, которое приведет в восторг не только членов вашей семьи, но и всех приглашенных. Заменив филе селедки любой красной рыбой, закуска начинает играть совершенно новыми красками. Все остальные основные компоненты остаются прежними.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Филе красной соленой рыбы – 300 гр.
  • Картофель – 3-4 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Луковицы – 1 шт.
  • Уксус 9% – 1-2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 щепотка
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты: овощи тщательно промываем со щеткой и насухо промакиваем полотенцем. Оборачиваем в фольгу и запекаем при 180 градусах около 40 минут. Отвариваем яйца, окунаем в ледяную воду и после охлаждения – очищаем от скорлупы.

Салат с красной рыбой

Шаг 2. Мелко нарезаем рыбу. По желанию делаем несколько продолговатых слайсов для декора.

Салат с красной рыбой

Шаг 3. Запеченный картофель очищаем, как и другие овощи, затем трем на терке с крупными отверстиями.

Салат с красной рыбой

Шаг 4. Так же измельчаем свеклу и морковь.

Салат с красной рыбой

Шаг 5. На крупной терке натираем куриные яйца. Рубленый лук ошпариваем кипятком, отжимаем и маринуем в уксусе, разбавленным пополам с водой, с добавлением сахара и соли.

Салат с красной рыбой

Шаг 6. В глубокую емкость выкладываем картошку, промазываем тонким слоем майонеза.

Салат с красной рыбой

Шаг 7. Далее распределяем рыбу и лук (маринад предварительно выливаем).

Салат с красной рыбой

Шаг 8. Затем укладываем слоями морковь, майонез и яйца.

Салат с красной рыбой

Шаг 9. В последнюю очередь кладем свеклу, сдабриваем майонезом и убираем для пропитки в холодильную камеру.

Салат с красной рыбой

Шаг 10. Закуску украшаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой

Салат с красной рыбой и руколой

Салат с красной рыбой и руколой – это полезное, ароматное и безумно вкусное кушанье, перед которым невозможно устоять и которым можно побаловать себя даже при соблюдении диеты и правильного питания. Для изысканности добавим в готовую закуску немного рубленого фундука.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Лосось слабосоленый – 60 гр.
  • Рукола – 20 гр.
  • Фундук – 10 гр.
  • Томаты черри – 80 гр.
  • Лайм – 60 гр.
  • Сыр твердых сортов – 10 гр.
  • Масло оливковое – 5 мл.
  • Уксус бальзамический – 3 мл.
  • Сахар-песок – 3 гр.
  • Соль – 2 гр.
  • Перец черный молотый – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лосось избавляем от костей и нарезаем слайсами, помидоры черри разрезаем пополам. Руколу ополаскиваем и даем время обсохнуть, орехи подсушиваем на сухой сковороде, очищаем и измельчаем при помощи терки.

Салат с красной рыбой

Шаг 2. В пиале смешиваем составляющие заправки: уксус, оливковое масло, сахар, соль и молотый перец.

Салат с красной рыбой

Шаг 3. На тарелке распределяем рыбу и томаты.

Салат с красной рыбой

Шаг 4. Зелень поливаем заправкой и перемешиваем, выкладываем следующим слоем.

Салат с красной рыбой

Шаг 5. Дополняем салат фундуком и тертым на терке сыром – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой

Простой салат с семгой и рисом

Простой салат с семгой и рисом можно с легкостью приготовить всего лишь за 40 минут и приятно удивить свою семью оригинальным вкусом и необычным сочетанием компонентов. Благодаря добавлению отварной крупы, закуска получается очень сытной и питательной.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Рис – 80 гр.
  • Семга слабосоленая – 150 гр.
  • Вода горячая – 200 мл.
  • Огурцы – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Лук зеленый – 2-3 пера.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Салат с красной рыбой

Шаг 2. Промытую рисовую крупу заливаем кипятком и солим, томим под крышкой на медленном огне около 15 минут, а затем настаиваем еще 10-15 минут – остужаем.

Салат с красной рыбой

Шаг 3. Холодный рис высыпаем в салатник, следом отправляем соломку свежего огурца.

Салат с красной рыбой

Шаг 4. Добавляем кубики семги и рубленый зеленый лук.

Салат с красной рыбой

Шаг 5. Заправляем майонезом и посыпаем черным молотым перцем.

Салат с красной рыбой

Шаг 6. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой

Крабовый салат с красной рыбой

Крабовый салат с красной рыбой – это оригинальный способ приготовления популярного салата, без которого не обходится ни одно застолье на постсоветском пространстве. Добавив совсем немного копченой рыбы, кушанье приобретает совсем новый вкус и неповторимый аромат.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Филе семги копченое – 70 гр.
  • Палочки крабовые – 70 гр.
  • Яйца отварные – 1 шт.
  • Огурцы свежие – 1 шт.
  • Кукуруза консервированная – 80 гр.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем яйцо и ополаскиваем огурец, кубиками нарезаем рыбу, снимаем оболочку с сурими.

Салат с красной рыбой

Шаг 2. Свежий огурец режем на небольшие кубики, отправляем в чашу с высокими бортиками.

Салат с красной рыбой

Шаг 3. Добавляем измельченные яйца.

Салат с красной рыбой

Шаг 4. И рыбу.

Салат с красной рыбой

Шаг 5. Высыпаем зерна сладкой кукурузы.

Салат с красной рыбой

Шаг 6. Засыпаем измельченные крабовые палочки.

Салат с красной рыбой

Шаг 7. Сдабриваем закуску майонезом, черным перцем и солью – хорошенько перемешиваем.

Салат с красной рыбой

Шаг 8. Охлаждаем и подаем. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой

Слоеный салат «суши» с красной рыбой

Слоеный салат «суши» с красной рыбой – это праздничное кушанье, которое приведет в восторг абсолютно всех! В этой закуске собраны все составляющие, что добавляются в классические роллы, однако, есть одно различие – это размер! Побалуйте себя чем-то эффектным и безумно вкусным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Рис для суши – ½ ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Уксус рисовый/яблочный – ¼ ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Рыба красная слабосоленая – 200 гр.
  • Авокадо – 1-2 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Сыр творожный – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис промываем до прозрачности воды, варим под крышкой на минимальном нагреве около 15 минут. Затем, снимаем крышку и быстро подкладываем льняное полотенце, снова плотно закрываем крышкой и оставляем еще на 10-15 минут. Затем заправляем смесью из уксуса, сахарного песка и соли, даем время остыть.

Салат с красной рыбой

Шаг 2. Филе красной рыбы нарезаем кубиками.

Салат с красной рыбой

Шаг 3. На кусочки такого же размера режем мякоть мягкого авокадо и свежий огурец.

Салат с красной рыбой

Шаг 4. Разъемное кольцо помещаем на плоскую тарелку и выстилаем дно пищевой пленкой, по желанию смазываем стенки майонезом и приступаем к сборке: 1/3 риса распределяем ровным слоем и утрамбовываем.

Салат с красной рыбой

Шаг 5. Распределяем ломтики рыбы.

Салат с красной рыбой

Шаг 6. Раскладываем кубики авокадо.

Салат с красной рыбой

Шаг 7. Далее распределяем вторую треть крупы, смазываем сыром, предварительно взбитым миксером.

Салат с красной рыбой

Шаг 8. Далее идет слой огурца и остатков риса.

Салат с красной рыбой

Шаг 9. Верхушку придавливаем руками, затягиваем пленкой и убираем на полку холодильника (1-2 часа).

Салат с красной рыбой

Шаг 10. Через несколько часов суши-салат декорируем и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Салат с красной рыбой

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