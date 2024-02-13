Блины за 15 минут. Самый лучший рецепт на Масленицу: ажурные домашние блинчики

Блины — это символ солнца. Так решили славянские племена, которые выпекали блины до X века. В язычестве блины важный компонент для того, чтобы задобрить богов. По этой причине каждый год устраивался праздник весны Масленица. Цель торжества была в том, чтобы задобрить богиню Ладу на обильный урожай.

Сейчас такой традиции нет, так как люди давно уже не являются язычниками. Но, праздник, как дань традициям предков остался.

По этой причине многие пекут в масленичную неделю блины.

Покажем, как приготовить ажурные тонкие блины своими руками.

Ингредиенты для блинов:

Яйцо — 2 шт.;

Сахар — 2 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Растительное масло — 50 мл;

Кефир — 300 г;

Пищевая сода — ½ ч.л.;

Мука — 200 г;

Кипяток — 300 мл.

Приготовление блинов:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, взбиваем. Вливаем в яичную смесь растительное масло, кефир и тщательно перемешиваем. Высыпаем соду в кефир, снова смешиваем компоненты.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем слегка густое тесто. Вливаем в тесто кипяток, перемешиваем жидкое тесто.

В сковороде с каплей растительного масла обжариваем тонкие круглые блины.

Жарим блины на сильном огне, до румяного цвета с обеих сторон.

Получаются тонкие румяные блины на каждый день. В них, по желанию, можно завернуть любую начинку.