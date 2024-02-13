Куриные крылышки – это самая аппетитная и хрустящая часть птицы, которую можно обжарить на сковороде или запечь в духовке. Такое блюдо подходит как для домашнего, так и праздничного стола. Для приготовления крылышек рекомендуем взять на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Куриные крылышки в духовке в медово-соевом соусе

Куриные крылышки в духовке в медово-соевом соусе – это отличный вариант для вашего сытного обеда или ужина. Такое блюдо выходит невероятно вкусным, сочным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриные крылышки 500 гр.

Соус соевый 50 мл.

Мед 2 ст.л.

Чеснок 1 зуб.

Соль 1 щепотка

Шаги 60 мин.

Как вкусно приготовить куриные крылышки? Подготовим необходимые продукты по списку. С крылышек вы можете срезать кончики, так как они сильно пригорают при запекании. В глубокой миске соединяем соевый соус и мед. Хорошенько перемешиваем. По вкусу можно добавить немного соли. Сюда же отправляем измельченный чеснок. Чеснок можно продавить через специальный пресс, натереть на мелкой терке или порубить ножом. Промытые крылышки заливаем маринадом, перемешиваем и оставляем на 20 минут. Перекладываем нашу заготовку в форму с пергаментом. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут. Куриные крылышки в духовке в медово-соевом соусе готовы. Угощайтесь!

Вкусные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковороде

Вкусные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковороде получатся даже у новичков в кулинарном деле. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с любимыми соусами или гарнирами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крылья куриные – 500 гр.

Мука – 1,5 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Специи – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриные крылышки промываем под водой.

Шаг 3. Далее перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнюю влагу.

Шаг 4. Затем крылышки разрезаем по суставам. Кончики крылышек удаляем, так как они будут пригорать.

Шаг 5. Выкладываем нашу птицу в глубокую миску и посыпаем солью и специями.

Шаг 6. В отдельной емкости перемешиваем крахмал и муку.

Шаг 7. Все крылышки обваливаем в этой смеси.

Шаг 8. Складываем их снова в общую миску и оставляем на 30 минут.

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда подготовленные крылышки.

Шаг 10. Обжариваем их на среднем огне до румянца с каждой стороны.

Шаг 11. Румяные крылышки перекладываем на бумажные полотенца. Так мы удалим лишнее масло.

Шаг 12. Вкусные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковороде готовы. Подавайте к столу с соусом!

Куриные крылышки с картошкой в духовке

Куриные крылышки с картошкой в духовке – это вкусное и сытное блюдо, которое подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Крылья куриные – 6 шт.

Картофель – 800 гр.

Кетчуп – 2 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Специи – 1,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крылышки заранее промываем. Картофель очищаем и также промываем.

Шаг 2. Подготовленный картофель разделываем на аккуратные дольки и выкладываем в миску.

Шаг 3. Сюда же отправляем подготовленные куриные крылышки.

Шаг 4. В небольшой емкости соединяем кетчуп, майонез, горчицу, соль и специи. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Полученный соус переливаем в миску с картофелем и крылышками. Хорошо все перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут.

Шаг 6. Далее наши продукты перекладываем в форму для запекания.

Шаг 7. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 8. Куриные крылышки с картошкой в духовке готовы. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Куриные крылышки с хрустящей корочкой в духовке

Куриные крылышки с хрустящей корочкой в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с любимыми соусами или гарнирами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крылья куриные – 700 гр.

Соус соевый – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Карри – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Хорошенько промываем крылышки под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 3. Складываем крылышки в глубокую миску и продавливаю к ним чеснок.

Шаг 4. Сюда же добавляем соль и специи.

Шаг 5. Поливаем это все соевым соусом.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем крылышки со специями и оставляем мариноваться на 20 минут.

Шаг 7. Выкладываем наши заготовки на противень с фольгой или пергаментом.

Шаг 8. Отправляем в разогретую до 190° духовку на 40 минут.

Шаг 9. Куриные крылышки с хрустящей корочкой в духовке готовы. Скорее пробуйте!

Куриные крылышки в соевом соусе на сковороде

Куриные крылышки в соевом соусе на сковороде – это очень интересное по вкусу и несложное в исполнении угощение, которое подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Крылышки выйдут хрустящими и румяными. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крылья куриные – 700 гр.

Имбирь – 20 гр.

Лук зеленый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соус соевый – 4 ст.л.

Вино белое сухое – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крылышки заранее промываем и обсушиваем.

Шаг 2. Далее крылья прокалываем в нескольких местах ножом и выкладываем в глубокую миску. Заливаем их вином, соевым соусом и дополняем сахаром.

Шаг 3. Хорошенько все перемешиваем, закрываем крышкой и убираем мариноваться на 30 минут в холодильник.

Шаг 4. Очищаем имбирь и режем его тонкими ломтиками.

Шаг 5. Обжариваем имбирь на растительном масле пару минут.

Шаг 6. К маслу с имбирем выкладываем наши крылышки.

Шаг 7. Обжариваем крылышки по пару минут с каждой стороны до румянца.

Шаг 8. Далее в эту сковороду вливаем соус, в котором мариновались крылышки. Нагреваем массу, после огонь уменьшаем. Выкладываем сюда лук.

Шаг 9. Готовим блюдо до испарения влаги.

Шаг 10. Далее обжариваем до еще большего румянца.

Шаг 11. Куриные крылышки в соевом соусе на сковороде готовы. Подавайте угощение к столу!

Куриные крылышки в домашних условиях, как в KFC

Куриные крылышки в домашних условиях, как в KFC получатся даже у новичков в кулинарном деле. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крылья куриные – 1 кг.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соус соевый – 4 ст.л.

Вода – 300 мл.

Перец красный молотый острый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Мука – 400 гр.

Паприка сладкая – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем крылышки, рубим их на половинки и удаляем кончики. Маринуем их в смеси из растительного масла, соевого соуса, соли и сухих специй. Перемешиваем и оставляем на время. Вы можете мариновать крылышки всю ночь.

Шаг 2. В отдельной посуде соединяем муку и паприку, перемешиваем.

Шаг 3. Маринованные крылышки обваливаем в нашей панировке.

Шаг 4. Далее крылышки перекладываем на сито и обливаем водой, тем самым стряхиваем лишнюю муку.

Шаг 5. После такой процедуры крылышки снова обваливаем в смеси из муки, паприки и снова обливаем водой.

Шаг 6. Далее их погружаем в большое количество разогретого растительного масла.

Шаг 7. Обжариваем около 8 минут до золотистой корочки. Обжаривать удобнее всего порциями.

Шаг 8. После обжарки крылышки можно положить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Шаг 9. Куриные крылышки в домашних условиях, как в KFC готовы. Подавайте к столу!

Жареные куриные крылышки в панировке на сковороде

Жареные куриные крылышки в панировке на сковороде – это быстрый и несложный вариант для вашего сытного обеда или ужина. Такое блюдо выходит невероятно вкусным, сочным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Крылья куриные – 1 кг.

Мука – 100 гр.

Крахмал кукурузный – 50 гр.

Укроп сушеный – по вкусу.

Орегано сушеный – по вкусу.

Паприка копченая молотая – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Если у вас слишком крупные крылышки, их можно разделать. Для этого подрежьте и отделите мясо от костей, не срезаем его до конца. Дальше мясо аккуратно выворачиваем, освобождая косточку. С костей срезаем лишние края.

Шаг 2. Выкладываем наши заготовки в глубокую миску, дополняем их солью и перцем. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. В отдельной посуде соединяем муку, крахмал, укроп, орегано и паприку.

Шаг 4. Каждое крылышко обваливаем в этой ароматной панировке.

Шаг 5. Далее отправляем их в разогретую с большим количеством растительного масла сковороду. Обжариваем до яркого румянца со всех сторон.

Шаг 6. Перекладываем румяные крылышки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 7. Жареные куриные крылышки в панировке на сковороде готовы. Угощайтесь!

Куриные крылышки в соусе терияки

Куриные крылышки в соусе терияки порадуют насыщенным вкусом, хрустящей корочкой и аппетитным внешним видом. Такое блюдо несложно приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крылья куриные – 8 шт.

Соус терияки – 3 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Кунжут – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем соевый соус, терияки и растительное масло. Сюда же продавливаем чеснок.

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем продукты между собой.

Шаг 4. Куриные крылышки промываем и обсушиваем. Можете срезать кончики крылышек, чтобы они не пригорали. Погружаем наши подготовленные продукты в миску с соусом.

Шаг 5. Перемешиваем крылышки с соусом.

Шаг 6. Далее выкладываем их в форму для запекания.

Шаг 7. Отправляем в разогретую до 190° духовку на 45 минут.

Шаг 8. Затем крылышки посыпаем кунжутом и отправляем в духовку еще на 5 минут.

Шаг 9. Куриные крылышки в соусе терияки готовы. Подавайте к столу!

Куриные крылышки с майонезом и чесноком в духовке

Куриные крылышки с майонезом и чесноком в духовке – это вкусное, ароматное и сытное блюдо, которое подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами, а для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Крылья куриные – 10 шт.

Майонез – 4 ст.л.

Чеснок – 6 зуб.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Перец красный молотый острый – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные крылья промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 2. Далее крылья можно разделить на фаланги. Так они будут выглядеть аппетитнее.

Шаг 3. Кончики крылышек убираем. В них нет мяса, и они будут пригорать.

Шаг 4. В глубокую миску выкладываем майонез.

Шаг 5. Сюда же продавливаем чеснок и отправляем специи. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 6. Крылышки складываем в глубокую миску, посыпаем их солью и перемешиваем.

Шаг 7. Выкладываем сюда наш маринад.

Шаг 8. Хорошенько все вымешиваем и отправляем мариноваться на 1 час при комнатной температуре.

Шаг 9. Перекладываем наши заготовки в форму для запекания с фольгой и отправляем разогретую до 220° духовку 30 минут.

Шаг 10. Куриные крылышки с майонезом и чесноком в духовке готовы. Подавайте к столу!

Куриные крылышки с горчицей, медом и соевым соусом в духовке

Куриные крылышки с горчицей, медом и соевым соусом в духовке несложно приготовить с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к домашнему или праздничному столу с любимыми гарнирами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Крылья куриные – 4 шт.

Мед – 50 гр.

Соус соевый – 30 гр.

Горчица французская – 10 гр.

Соус чили – 5 гр.

Кетчуп – 70 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Масло растительное – 20 мл.

Соль – по вкусу.

Кориандр – по вкусу.

Карри – по вкусу.

Зелень сушеная – по вкусу.

Чеснок сушеный – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем куриные крылышки под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 2. Далее крылья посыпаем солью и специями. Также сюда вливаем растительное масло, хорошенько все перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.

Шаг 3. Далее крылышки перекладываем на противень и отправляем в разогретую до 220° духовку на 25 минут.

Шаг 4. Отдельно приготовим соус. Для этого на сковороду выкладываем мед, соевый соус, чили и кетчуп.

Шаг 5. Выкладываем сюда зерновую горчицу и перемешиваем. Немного прогреваем и убираем с огня.

Шаг 6. Заливаем соусом наши готовые крылышки. Сюда же продавливаем зубчики чеснока и выпекаем еще несколько минут.

Шаг 7. Куриные крылышки с горчицей, медом и соевым соусом в духовке готовы. Угощайтесь!