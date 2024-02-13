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Куриные крылышки

На чтение: 11 минут
Куриные крылышки

Куриные крылышки – это самая аппетитная и хрустящая часть птицы, которую можно обжарить на сковороде или запечь в духовке. Такое блюдо подходит как для домашнего, так и праздничного стола. Для приготовления крылышек рекомендуем взять на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Куриные крылышки в духовке в медово-соевом соусе

Куриные крылышки в духовке в медово-соевом соусе – это отличный вариант для вашего сытного обеда или ужина. Такое блюдо выходит невероятно вкусным, сочным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Куриные крылышки

Ингредиенты –+4 порц.

  • Куриные крылышки 500 гр.
  • Соус соевый 50 мл.
  • Мед 2 ст.л.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Соль 1 щепотка

Шаги 60 мин.

  1. Куриные крылышки

    Как вкусно приготовить куриные крылышки? Подготовим необходимые продукты по списку. С крылышек вы можете срезать кончики, так как они сильно пригорают при запекании.

  2. Куриные крылышки

    В глубокой миске соединяем соевый соус и мед. Хорошенько перемешиваем. По вкусу можно добавить немного соли.

  3. Куриные крылышки

    Сюда же отправляем измельченный чеснок. Чеснок можно продавить через специальный пресс, натереть на мелкой терке или порубить ножом.

  4. Куриные крылышки

    Промытые крылышки заливаем маринадом, перемешиваем и оставляем на 20 минут.

  5. Куриные крылышки

    Перекладываем нашу заготовку в форму с пергаментом.

  6. Куриные крылышки

    Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

  7. Куриные крылышки

    Куриные крылышки в духовке в медово-соевом соусе готовы. Угощайтесь!

Вкусные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковороде

Вкусные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковороде получатся даже у новичков в кулинарном деле. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с любимыми соусами или гарнирами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 500 гр.
  • Мука – 1,5 ст.л.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Специи – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Куриные крылышки

Шаг 2. Куриные крылышки промываем под водой.

Куриные крылышки

Шаг 3. Далее перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнюю влагу.

Куриные крылышки

Шаг 4. Затем крылышки разрезаем по суставам. Кончики крылышек удаляем, так как они будут пригорать.

Куриные крылышки

Шаг 5. Выкладываем нашу птицу в глубокую миску и посыпаем солью и специями.

Куриные крылышки

Шаг 6. В отдельной емкости перемешиваем крахмал и муку.

Куриные крылышки

Шаг 7. Все крылышки обваливаем в этой смеси.

Куриные крылышки

Шаг 8. Складываем их снова в общую миску и оставляем на 30 минут.

Куриные крылышки

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда подготовленные крылышки.

Куриные крылышки

Шаг 10. Обжариваем их на среднем огне до румянца с каждой стороны.

Куриные крылышки

Шаг 11. Румяные крылышки перекладываем на бумажные полотенца. Так мы удалим лишнее масло.

Куриные крылышки

Шаг 12. Вкусные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковороде готовы. Подавайте к столу с соусом!

Куриные крылышки

Куриные крылышки с картошкой в духовке

Куриные крылышки с картошкой в духовке – это вкусное и сытное блюдо, которое подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 6 шт.
  • Картофель – 800 гр.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Специи – 1,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крылышки заранее промываем. Картофель очищаем и также промываем.

Куриные крылышки

Шаг 2. Подготовленный картофель разделываем на аккуратные дольки и выкладываем в миску.

Куриные крылышки

Шаг 3. Сюда же отправляем подготовленные куриные крылышки.

Куриные крылышки

Шаг 4. В небольшой емкости соединяем кетчуп, майонез, горчицу, соль и специи. Тщательно перемешиваем.

Куриные крылышки

Шаг 5. Полученный соус переливаем в миску с картофелем и крылышками. Хорошо все перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут.

Куриные крылышки

Шаг 6. Далее наши продукты перекладываем в форму для запекания.

Куриные крылышки

Шаг 7. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Куриные крылышки

Шаг 8. Куриные крылышки с картошкой в духовке готовы. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Куриные крылышки

Куриные крылышки с хрустящей корочкой в духовке

Куриные крылышки с хрустящей корочкой в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с любимыми соусами или гарнирами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 700 гр.
  • Соус соевый – 3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Карри – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Куриные крылышки

Шаг 2. Хорошенько промываем крылышки под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Куриные крылышки

Шаг 3. Складываем крылышки в глубокую миску и продавливаю к ним чеснок.

Куриные крылышки

Шаг 4. Сюда же добавляем соль и специи.

Куриные крылышки

Шаг 5. Поливаем это все соевым соусом.

Куриные крылышки

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем крылышки со специями и оставляем мариноваться на 20 минут.

Куриные крылышки

Шаг 7. Выкладываем наши заготовки на противень с фольгой или пергаментом.

Куриные крылышки

Шаг 8. Отправляем в разогретую до 190° духовку на 40 минут.

Куриные крылышки

Шаг 9. Куриные крылышки с хрустящей корочкой в духовке готовы. Скорее пробуйте!

Куриные крылышки

Куриные крылышки в соевом соусе на сковороде

Куриные крылышки в соевом соусе на сковороде – это очень интересное по вкусу и несложное в исполнении угощение, которое подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Крылышки выйдут хрустящими и румяными. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 700 гр.
  • Имбирь – 20 гр.
  • Лук зеленый – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соус соевый – 4 ст.л.
  • Вино белое сухое – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крылышки заранее промываем и обсушиваем.

Куриные крылышки

Шаг 2. Далее крылья прокалываем в нескольких местах ножом и выкладываем в глубокую миску. Заливаем их вином, соевым соусом и дополняем сахаром.

Куриные крылышки

Шаг 3. Хорошенько все перемешиваем, закрываем крышкой и убираем мариноваться на 30 минут в холодильник.

Куриные крылышки

Шаг 4. Очищаем имбирь и режем его тонкими ломтиками.

Куриные крылышки

Шаг 5. Обжариваем имбирь на растительном масле пару минут.

Куриные крылышки

Шаг 6. К маслу с имбирем выкладываем наши крылышки.

Куриные крылышки

Шаг 7. Обжариваем крылышки по пару минут с каждой стороны до румянца.

Куриные крылышки

Шаг 8. Далее в эту сковороду вливаем соус, в котором мариновались крылышки. Нагреваем массу, после огонь уменьшаем. Выкладываем сюда лук.

Куриные крылышки

Шаг 9. Готовим блюдо до испарения влаги.

Куриные крылышки

Шаг 10. Далее обжариваем до еще большего румянца.

Куриные крылышки

Шаг 11. Куриные крылышки в соевом соусе на сковороде готовы. Подавайте угощение к столу!

Куриные крылышки

Куриные крылышки в домашних условиях, как в KFC

Куриные крылышки в домашних условиях, как в KFC получатся даже у новичков в кулинарном деле. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 1 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соус соевый – 4 ст.л.
  • Вода – 300 мл.
  • Перец красный молотый острый – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.
  • Мука – 400 гр.
  • Паприка сладкая – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем крылышки, рубим их на половинки и удаляем кончики. Маринуем их в смеси из растительного масла, соевого соуса, соли и сухих специй. Перемешиваем и оставляем на время. Вы можете мариновать крылышки всю ночь.

Куриные крылышки

Шаг 2. В отдельной посуде соединяем муку и паприку, перемешиваем.

Куриные крылышки

Шаг 3. Маринованные крылышки обваливаем в нашей панировке.

Куриные крылышки

Шаг 4. Далее крылышки перекладываем на сито и обливаем водой, тем самым стряхиваем лишнюю муку.

Куриные крылышки

Шаг 5. После такой процедуры крылышки снова обваливаем в смеси из муки, паприки и снова обливаем водой.

Куриные крылышки

Шаг 6. Далее их погружаем в большое количество разогретого растительного масла.

Куриные крылышки

Шаг 7. Обжариваем около 8 минут до золотистой корочки. Обжаривать удобнее всего порциями.

Куриные крылышки

Шаг 8. После обжарки крылышки можно положить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Куриные крылышки

Шаг 9. Куриные крылышки в домашних условиях, как в KFC готовы. Подавайте к столу!

Куриные крылышки

Жареные куриные крылышки в панировке на сковороде

Жареные куриные крылышки в панировке на сковороде – это быстрый и несложный вариант для вашего сытного обеда или ужина. Такое блюдо выходит невероятно вкусным, сочным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 1 кг.
  • Мука – 100 гр.
  • Крахмал кукурузный – 50 гр.
  • Укроп сушеный – по вкусу.
  • Орегано сушеный – по вкусу.
  • Паприка копченая молотая – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Если у вас слишком крупные крылышки, их можно разделать. Для этого подрежьте и отделите мясо от костей, не срезаем его до конца. Дальше мясо аккуратно выворачиваем, освобождая косточку. С костей срезаем лишние края.

Куриные крылышки

Шаг 2. Выкладываем наши заготовки в глубокую миску, дополняем их солью и перцем. Хорошенько перемешиваем.

Куриные крылышки

Шаг 3. В отдельной посуде соединяем муку, крахмал, укроп, орегано и паприку.

Куриные крылышки

Шаг 4. Каждое крылышко обваливаем в этой ароматной панировке.

Куриные крылышки

Шаг 5. Далее отправляем их в разогретую с большим количеством растительного масла сковороду. Обжариваем до яркого румянца со всех сторон.

Куриные крылышки

Шаг 6. Перекладываем румяные крылышки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Куриные крылышки

Шаг 7. Жареные куриные крылышки в панировке на сковороде готовы. Угощайтесь!

Куриные крылышки

Куриные крылышки в соусе терияки

Куриные крылышки в соусе терияки порадуют насыщенным вкусом, хрустящей корочкой и аппетитным внешним видом. Такое блюдо несложно приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 8 шт.
  • Соус терияки – 3 ст.л.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Кунжут – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Куриные крылышки

Шаг 2. В глубокой миске соединяем соевый соус, терияки и растительное масло. Сюда же продавливаем чеснок.

Куриные крылышки

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем продукты между собой.

Куриные крылышки

Шаг 4. Куриные крылышки промываем и обсушиваем. Можете срезать кончики крылышек, чтобы они не пригорали. Погружаем наши подготовленные продукты в миску с соусом.

Куриные крылышки

Шаг 5. Перемешиваем крылышки с соусом.

Куриные крылышки

Шаг 6. Далее выкладываем их в форму для запекания.

Куриные крылышки

Шаг 7. Отправляем в разогретую до 190° духовку на 45 минут.

Куриные крылышки

Шаг 8. Затем крылышки посыпаем кунжутом и отправляем в духовку еще на 5 минут.

Куриные крылышки

Шаг 9. Куриные крылышки в соусе терияки готовы. Подавайте к столу!

Куриные крылышки

Куриные крылышки с майонезом и чесноком в духовке

Куриные крылышки с майонезом и чесноком в духовке – это вкусное, ароматное и сытное блюдо, которое подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами, а для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 10 шт.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Паприка сладкая – 1 ч.л.
  • Перец красный молотый острый – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные крылья промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Куриные крылышки

Шаг 2. Далее крылья можно разделить на фаланги. Так они будут выглядеть аппетитнее.

Куриные крылышки

Шаг 3. Кончики крылышек убираем. В них нет мяса, и они будут пригорать.

Куриные крылышки

Шаг 4. В глубокую миску выкладываем майонез.

Куриные крылышки

Шаг 5. Сюда же продавливаем чеснок и отправляем специи. Хорошо все перемешиваем.

Куриные крылышки

Шаг 6. Крылышки складываем в глубокую миску, посыпаем их солью и перемешиваем.

Куриные крылышки

Шаг 7. Выкладываем сюда наш маринад.

Куриные крылышки

Шаг 8. Хорошенько все вымешиваем и отправляем мариноваться на 1 час при комнатной температуре.

Куриные крылышки

Шаг 9. Перекладываем наши заготовки в форму для запекания с фольгой и отправляем разогретую до 220° духовку 30 минут.

Куриные крылышки

Шаг 10. Куриные крылышки с майонезом и чесноком в духовке готовы. Подавайте к столу!

Куриные крылышки

Куриные крылышки с горчицей, медом и соевым соусом в духовке

Куриные крылышки с горчицей, медом и соевым соусом в духовке несложно приготовить с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к домашнему или праздничному столу с любимыми гарнирами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Крылья куриные – 4 шт.
  • Мед – 50 гр.
  • Соус соевый – 30 гр.
  • Горчица французская – 10 гр.
  • Соус чили – 5 гр.
  • Кетчуп – 70 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Масло растительное – 20 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Кориандр – по вкусу.
  • Карри – по вкусу.
  • Зелень сушеная – по вкусу.
  • Чеснок сушеный – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем куриные крылышки под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Куриные крылышки

Шаг 2. Далее крылья посыпаем солью и специями. Также сюда вливаем растительное масло, хорошенько все перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.

Куриные крылышки

Шаг 3. Далее крылышки перекладываем на противень и отправляем в разогретую до 220° духовку на 25 минут.

Куриные крылышки

Шаг 4. Отдельно приготовим соус. Для этого на сковороду выкладываем мед, соевый соус, чили и кетчуп.

Куриные крылышки

Шаг 5. Выкладываем сюда зерновую горчицу и перемешиваем. Немного прогреваем и убираем с огня.

Куриные крылышки

Шаг 6. Заливаем соусом наши готовые крылышки. Сюда же продавливаем зубчики чеснока и выпекаем еще несколько минут.

Куриные крылышки

Шаг 7. Куриные крылышки с горчицей, медом и соевым соусом в духовке готовы. Угощайтесь!

Куриные крылышки

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