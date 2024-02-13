Капуста с морковкой по-корейски: рецепт заготовки

Когда погреб занят другими заготовками, советуем приступать к маринованию хрустящей капусты по этому рецепту. Ведь ее можно хранить при комнатной температуре. Чем же еще хороша капуста с морковкой по-корейски, приготовленная своими руками?

Стоит отметить, что такая закуска всегда кстати. Ее можно подавать как к будничному ужину, так и к праздничному застолью. Для любителей пикантных пряных блюд нет лучшей заготовки, чем эта. Уж очень ароматной и в меру остренькой она получается.

Аппетитная капуста с морковкой по-корейски: как приготовить

Соблюдая пропорции, указанные в рецепте, вы сможете закрыть трехлитровую банку витаминной и необычайно вкусной закуски. Главное — займитесь ее стерилизацией заранее. Для этого можете использовать любой удобный для вас способ. После того как вы простерилизуете банку с помощью пара или духовки, переходите к этапу ее наполнения.

Ингредиенты

Капуста белокочанная1,5 кг Морковь2 шт. Чеснок5 зуб. Лавровый лист2 шт. Черный перец (горошком)10 шт. Вода1,2 л Соль2 ст. л. Сахар3 ст. л. Приправа для моркови по-корейски1 ст. л. Уксус5 ст. л.

Приготовление

Удаляем верхние листья капусты и кочерыжку. Нарезаем овощ крупными квадратиками. Очищаем морковь от кожуры. Натираем ее на терке для моркови по-корейски. Очищаем чеснок.На дно стерилизованной банки помещаем горошинки черного перца и лавровые листья. Затем выкладываем чеснок.Далее в банку помещаем слой капусты. Потом выкладываем морковь. Чередуем таким образом слои, пока не закончатся овощи. Заливаем содержимое банки кипящей водой. Прикрываем ее крышкой. Укутываем банку полотенцем для лучшего прогрева овощей. Оставляем на 10 минут при комнатной температуре. Готовим рассол. В кастрюлю вливаем воду. Всыпаем сахар, соль, а также приправу для морковки по-корейски. Хорошенько перемешиваем.Отправляем кастрюлю на огонь. Доводим ее содержимое до кипения. После добавляем столовый уксус. Всё перемешиваем и убираем кастрюлю с плиты.Выливаем из банки жидкость. Заливаем ее содержимое кипящим рассолом. Плотно закрываем банку крышкой.Переворачиваем емкость с овощами вверх дном. Укутываем ее пледом. Оставляем на кухне до полного остывания.

Сильный хруст, большая польза и фантастическая пряность — всё об этой витаминной заготовке. Не шинкуйте капусту классическим способом, а нарежьте ее квадратиками, чтобы сделать шикарную закуску. Поверьте, после такая ароматная заготовка станет одной из самых любимых в вашем доме. А какая капуста вам нравится больше: маринованная или же квашеная?