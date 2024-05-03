Блюда на Пасхальный стол: рецепт вкусных фаршированных яиц с грибами

Это блюдо подойдет для Пасхального стола, ведь можно использовать для него те пасхальные яйца, цвет скорлупы которых вам не понравился.

Фаршированные яйца — это очень легкая в приготовлении, но очень аппетитная закуска. Душистые грибочки прекрасно сочетаются с яйцом. А еще для этого блюда можно использовать яйца, которые вы красили, но остались недовольны результатом. Пасхальные праздники — это не только замечательный праздник и вкусные блюда, но и вечная проблема, что делать с вареными вкрутую яйцами, которых почему-то остается очень много. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Фаршированные яйца

Ингредиенты:

яйца — 5 шт;

шампиньоны — 200 г;

одна луковица;

масло, майонез, соль, перец черный, зелень по своему вкусу.

Отварить яйца. На это уйдет минут десять. Затем желток потемнеет. Залейте отваренные яйца холодной водой и оставьте на несколько минут.

Очистите яйца и осторожно разрежьте их пополам. Достаньте желтки.

Грибы нарежьте как можно мельче.

Мелко нарезанный лук поджарьте на растительном масле, добавьте грибы, соль и перец. Жарьте до готовности.

Готовые шампиньоны достаньте со сковороды так, чтобы масло осталось на сковороде, добавьте желтки и мелко порезанный зеленый лук. Заправьте начинку майонезом и тщательно перемешайте. Добавьте соль и перец, если нужно.

Половинки яиц наполните начинкой с горкой. Можно украсить капелькой майонеза и ломтиками жареных грибов, или зеленью.

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