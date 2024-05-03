ГлавнаяРецептыИдеально для праздничного стола: рецепт польской закуски с яйцом и хреном Идеально для праздничного стола: рецепт польской закуски с яйцом и хреном На чтение: 1 минута Польская закуска с яйцом и хреном прекрасно подходит как намазка или дополнение к мясным блюдам. Она точно удивит гостей своей оригинальностью и вкусом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Обязательно сохраните этот рецепт. Ведь, вполне вероятно, вы вернетесь к нему не раз. Стоит попробовать Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты Яйца с хреном – рецепт Время: 15 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 2 яйца; – 1 столовая ложка воды; – 2 столовые ложки уксуса 6%; – 1 столовая ложка сахара; – 1 столовая ложка масла; – 100 граммов хрена. Приготовление: В кастрюльку разбейте яйца. Добавьте уксус, воду, сахар и масло. Все тщательно размешайте. Поставьте кастрюльку на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Когда яйца схватятся, выключите огонь, посолите и добавьте хрен по вкусу. Снова перемешайте закуску из яиц и хрена, охладите и подавайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить фаршированные крабовые палочки. Поделитесь с друзьями