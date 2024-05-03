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Идеально для праздничного стола: рецепт польской закуски с яйцом и хреном

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Идеально для праздничного стола: рецепт польской закуски с яйцом и хреном

Польская закуска с яйцом и хреном прекрасно подходит как намазка или дополнение к мясным блюдам. Она точно удивит гостей своей оригинальностью и вкусом.

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Яйца с хреном – рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка воды;
– 2 столовые ложки уксуса 6%;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка масла;
– 100 граммов хрена.

Приготовление:

  1. В кастрюльку разбейте яйца. Добавьте уксус, воду, сахар и масло. Все тщательно размешайте.
  2. Поставьте кастрюльку на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая.
  3. Когда яйца схватятся, выключите огонь, посолите и добавьте хрен по вкусу.
  4. Снова перемешайте закуску из яиц и хрена, охладите и подавайте.

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