Невероятно вкусный салат из капусты. Рецепт из самых простых продуктов

Салаты полезны для организма, особенно из капусты. Дело в том, что белокочанная капуста содержит множество полезных веществ, таких как витамины (А, С, К, U и группы В), минералы (кальций, калий, магний, железо, фосфор, марганец, цинк), клетчатка и другие. Благодаря такому составу, белокочанная капуста может оказывать положительное воздействие на организм.
Витамин С помогает организму бороться с инфекциями и вирусами. Клетчатка в капусте улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры.
Капуста содержит пищевые волокна, которые помогают снизить уровень холестерина в крови. Расскажем, как приготовить салат из белокочанной капусты.
Ингредиенты:
- Горошек — 180 г;
- Капуста — 350 г;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Лук зелёный — пара перьев;
- Укроп — пара веточек.
Ингредиенты для заправки:
- Майонез — 2 ст.л.;
- Соль — ⅓ ч.л.;
- Горчица средне острая — 1/2 ч.л.
Приготовление капустного салата:
Шинкуем мелко капусту и укроп, также измельчаем зеленый лук и смешиваем в салатнике. Высыпаем в салат горошек, пропускаем через пресс зубчик чеснока.
Добавляем в салат майонез, солим и заправляем горчицей. Перемешиваем ингредиенты.
Можно заменить майонез на сметану, тогда салат будет диетическим. Получается вкусный салат из белокочанной капусты.