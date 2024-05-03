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Невероятно вкусный салат из капусты. Рецепт из самых простых продуктов

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Невероятно вкусный салат из капусты. Рецепт из самых простых продуктов

Салаты полезны для организма, особенно из капусты. Дело в том, что белокочанная капуста содержит множество полезных веществ, таких как витамины (А, С, К, U и группы В), минералы (кальций, калий, магний, железо, фосфор, марганец, цинк), клетчатка и другие. Благодаря такому составу, белокочанная капуста может оказывать положительное воздействие на организм.

Витамин С помогает организму бороться с инфекциями и вирусами. Клетчатка в капусте улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры.

Капуста содержит пищевые волокна, которые помогают снизить уровень холестерина в крови. Расскажем, как приготовить салат из белокочанной капусты.

Ингредиенты:

  • Горошек — 180 г;
  • Капуста — 350 г;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Лук зелёный — пара перьев;
  • Укроп — пара веточек.

Ингредиенты для заправки:

  • Майонез — 2 ст.л.;
  • Соль — ⅓ ч.л.;
  • Горчица средне острая — 1/2 ч.л.

Приготовление капустного салата:

Шинкуем мелко капусту и укроп, также измельчаем зеленый лук и смешиваем в салатнике. Высыпаем в салат горошек, пропускаем через пресс зубчик чеснока.

Невероятно вкусный салат из капусты. Рецепт из самых простых продуктов

Добавляем в салат майонез, солим и заправляем горчицей. Перемешиваем ингредиенты.

Невероятно вкусный салат из капусты. Рецепт из самых простых продуктов

Можно заменить майонез на сметану, тогда салат будет диетическим. Получается вкусный салат из белокочанной капусты.

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