ГлавнаяРецептыБлюдо, которое стоит аплодисментов: готовим хорватские блины с ветчиной и сыром Блюдо, которое стоит аплодисментов: готовим хорватские блины с ветчиной и сыром На чтение: 2 минуты Хорватские блины в панировке обязательно должны стать вашим любимым блюдом. В этом рецепте начинкой является ветчина и сыр, но вы можете менять ее на свой вкус. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В частности, прекрасно подойдут к блинам грибы. Также начинка может быть сладкой – клубника, вишни, творог и тому подобное. Стоит попробовать Даже крошки не останется: готовим уникальный пирог без замеса с ветчиной и сыром Хорватские блинчики с начинкой Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 500 миллилитров молока; – 3 яйца; – 2 столовые ложки сахара; – 1,5 стакана муки; – 2 – 3 столовые ложки масла; – щепотка соли; – масло по вкусу. Начинка: – 150 граммов ветчины; – 250 граммов сыра; – 100 граммов сыра Филадельфия, сырного соуса или майонеза; – 150 граммов грибов. Панировка: – 4 яйца; – 250 граммов панировочных сухарей. Смотрите, как готовить хорватские блины: видео Приготовление: Яйца соедините с сахаром и солью. Всыпьте половину от общей массы просеянной муки. Хорошо перемешайте венчиком и влейте немного едва теплого молока. Всыпьте остаток просеянной муки, перемешайте и влейте молоко, которое осталось. В конце добавьте масло, перемешайте и оставьте тесто на 15 минут отдохнуть. Обжарьте блины на среднем огне примерно 3 – 5 минут с каждой стороны. Каждый блинчик смажьте намазкой, выложите нарезанные ветчину, грибы и натертый сыр, после чего закрутите блинчик. Для кляра взбейте яйца с солью. Обваляйте каждый блинчик в яйце, а затем – в панировочных сухарях. Повторите это действие еще раз. Обжарьте блины до золотой корочки 5 – 7 мин с каждой стороны. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастическую закуску из кабачков. Поделитесь с друзьями