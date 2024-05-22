Быстрый плов с необычным вкусом: рецепт сытного блюда с охотничьими колбасками

Колбаски совершенно не портят вкус плова. И готовится такое блюдо быстрее, чем с обычным мясом.

Традиционный плов – это традиционное блюдо восточной кухни, которое готовится из риса и мяса (часто — баранины) с пряностями. Однако не менее вкусным оно получается, если вместо мяса использовать охотничьи колбаски. Как приготовить такой плов, рассказала украинский кулинарный блогер под ником zefirka_recipes. Его без труда приготовят даже начинающие хозяйки.

Плов с охотничьими колбасками

Ингредиенты:

рис пропаренный длиннозернистый – 1 стакан;

морковь – 1 шт;

лук – 1 шт;

колбаски «Охотничьи»;

приправа к плову – 0,5 ст. л;

соль, перец, чеснок, зелень;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Морковь нарезать на полоски, обжарить на растительном масле, добавить измельченный лук.

Охотничьи колбаски нарезать на небольшие кусочки и добавить в овощи. Все посолить и поперчить по вкусу.

Рис хорошо промыть, выложить его в сковороду, залить водой в пропорции 1:2, добавить в плов приправу, соль, чеснок.

Накрыть сковородку крышкой и готовить на маленьком огне 20 минут, пока не испарится вся вода. Перемешивать не нужно!

При подаче посыпать зеленью.

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