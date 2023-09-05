Пирожки без духовки. Меняю начинку и готовлю каждый день: быстро и очень вкусно

Многие утверждают, что в пирогах главное — это начинка. Чем больше мяса или курицы, капусты, картофеля и прочих компонентов в выпечке, тем лучше. Однако, если тесто в пирогах будет посредственным, например, пресным, то выпечка будет испорчена.

Дело в том, что тесто в пирогах играет особую роль. Оно придает дополнительный вкус самой начинке, позволяет сохранить ее сочной. Если готовить тесто неправильно, то начинка вскоре потеряет свои вкусовые качества.

Поделимся рецептом правильного картофельного теста для сочных и нежных пирогов.

Ингредиенты для картофельного теста:

картофель — 350 г;

картофельный отвар — 200 мл;

соль — ч. л.;

сахар — ст. л.;

яйцо — шт.;

дрожжи — ст. л.;

мука — 500 г;

растительное масло — ст. л.

Ингредиенты для начинки:

фарш — 300 г;

лук репчатый — шт.;

соль — ½ ч. л.;

кипяток — 50 мл.

Приготовление картофельных пирогов с мясом:

Очищенный картофель отвариваем до готовности, нарезаем на небольшие кусочки и выкладываем в отдельную тару. Превращаем картофель в пюре, смешиваем с отваром.

Солим картофельную смесь, разбиваем в нее яйцо, перемешиваем. Высыпаем в картофельную смесь муку и дрожжи, замешиваем эластичное мягкое тесто.

Смазываем тесто растительным маслом и снова вымешиваем. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в тепле на час.

Для приготовления начинки натираем на крупной терке лук, выкладываем в фарш. Солим фарш, посыпаем любимыми специями.

Вливаем в фарш кипяток, лопаткой перемешиваем ингредиенты.

На рабочей поверхности, посыпанной мукой, делим тесто на небольшие колобки. Из колобков делаем не особо тонкие лепешки, куда выкладываем начинку.

Запечатываем фарш внутри теста, кладем пирожки швом вниз.

Придавливаем пирожки, кладем на сковороду с заранее разогретым растительным маслом. Обжариваем пирожки на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

Эти пирожки получается приготовить без духовки. Помимо мясной начинки, картофельное тесто также сочетается с другими сытными начинками — капустной, луковой.