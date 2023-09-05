Описание приготовления:
Такой омлет станет прекрасным завтраком ил полдником для всей семьи. Его можно взять с собой на работу или на природу. Колбасу можно взять любую или заменить на отварную курицу, индейку и бекон.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 3 Штуки
- Сливки 70 Миллилитров (10-12% жирности)
- Колбаса 100 Грамм (нескольких сортов)
- Лук зеленый 10 Грамм
- Сыр 50 Грамм (твердый)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
198 ккал
Калорийность
12 г
Белки
16 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Омлет в духовке в формочках»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета в духовке в формочках. Зеленый лук сполосните и обсушите.
В миску разбейте яйца, влейте сливки, посолите, поперчите и перемешайте до однородности.
Колбасу мелко порежьте и добавьте в яичную массу.
Добавьте мелко порезанный зеленый лук и зелень.
Твердый сыр натрите на средней терке и добавьте в миску с яйцами, колбасой и луком. Все хорошо перемешайте.
В силиконовые формочки выложите яичную массу.
Форму с омлетом поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до готовности и золотистой корочки. Дайте омлету остыть до теплого состояния, достаньте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!