Описание приготовления:

Такой омлет станет прекрасным завтраком ил полдником для всей семьи. Его можно взять с собой на работу или на природу. Колбасу можно взять любую или заменить на отварную курицу, индейку и бекон.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 3 Штуки

Сливки 70 Миллилитров (10-12% жирности)

Колбаса 100 Грамм (нескольких сортов)

Лук зеленый 10 Грамм

Сыр 50 Грамм (твердый)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

198 ккал

Калорийность

12 г

Белки

16 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет в духовке в формочках»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета в духовке в формочках. Зеленый лук сполосните и обсушите.

В миску разбейте яйца, влейте сливки, посолите, поперчите и перемешайте до однородности.

Колбасу мелко порежьте и добавьте в яичную массу.

Добавьте мелко порезанный зеленый лук и зелень.

Твердый сыр натрите на средней терке и добавьте в миску с яйцами, колбасой и луком. Все хорошо перемешайте.

В силиконовые формочки выложите яичную массу.

Форму с омлетом поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до готовности и золотистой корочки. Дайте омлету остыть до теплого состояния, достаньте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!