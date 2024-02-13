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Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

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Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Описание приготовления:

Куриные рулетики готовятся совсем несложно, и с ними справится даже молодая хозяйка. Начинка получается пикантной, но все прекрасно сочетается. Сыр должен хорошо плавиться. Если не любите маслины, замените их на оливки, а грибы возьмите по своему вкусу. Это могут быть вешенки, шампиньоны, лесные или замороженные. Подавать их лучше всего с овощами.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Рулеты / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

  • Куриная грудка 500 Грамм (филе)
  • Грибы 200 Грамм
  • Маслины 50 Грамм (без косточек)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Сыр 100 Грамм
  • Майонез 3 Ст. ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

172 ккал

Калорийность

18 г

Белки

7 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром»

Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриных рулетиков с грибами, маслинами и сыром.

Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Репчатый лук почистите и мелко порежьте. В сковороду налейте растительное масло, выложите лук, нарезанные грибы и обжаривайте на среднем огне в течение 8 минут, перемешивая. Затем остудите.

Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Сыр натрите на средней терке, маслины разрежьте на части и смешайте все в миске.

Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Филе порежьте на пластины и отбейте с двух сторон. Курицу посолите и поперчите.

Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Добавьте в сырную массу обжаренные грибы с луком и перемешайте. Разложите начинку на отбитое филе с одной стороны.

Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Заверните рулетики, чтобы начинка была хорошо закрыта и выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания.

Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Чеснок измельчите, смешайте с майонезом и смажьте рулетики сверху.

Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время готовые рулетики достаньте и подавайте к столу.

Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром

Приятного аппетита!

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