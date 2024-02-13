Описание приготовления:

Куриные рулетики готовятся совсем несложно, и с ними справится даже молодая хозяйка. Начинка получается пикантной, но все прекрасно сочетается. Сыр должен хорошо плавиться. Если не любите маслины, замените их на оливки, а грибы возьмите по своему вкусу. Это могут быть вешенки, шампиньоны, лесные или замороженные. Подавать их лучше всего с овощами.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Рулеты / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Куриная грудка 500 Грамм (филе)

Грибы 200 Грамм

Маслины 50 Грамм (без косточек)

Лук репчатый 1 Штука

Сыр 100 Грамм

Майонез 3 Ст. ложки

Чеснок 1 Зубчик

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

172 ккал

Калорийность

18 г

Белки

7 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриных рулетиков с грибами, маслинами и сыром.

Репчатый лук почистите и мелко порежьте. В сковороду налейте растительное масло, выложите лук, нарезанные грибы и обжаривайте на среднем огне в течение 8 минут, перемешивая. Затем остудите.

Сыр натрите на средней терке, маслины разрежьте на части и смешайте все в миске.

Филе порежьте на пластины и отбейте с двух сторон. Курицу посолите и поперчите.

Добавьте в сырную массу обжаренные грибы с луком и перемешайте. Разложите начинку на отбитое филе с одной стороны.

Заверните рулетики, чтобы начинка была хорошо закрыта и выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания.

Чеснок измельчите, смешайте с майонезом и смажьте рулетики сверху.

Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время готовые рулетики достаньте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!