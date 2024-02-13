Описание приготовления:
Куриные рулетики готовятся совсем несложно, и с ними справится даже молодая хозяйка. Начинка получается пикантной, но все прекрасно сочетается. Сыр должен хорошо плавиться. Если не любите маслины, замените их на оливки, а грибы возьмите по своему вкусу. Это могут быть вешенки, шампиньоны, лесные или замороженные. Подавать их лучше всего с овощами.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Рулеты / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Куриная грудка 500 Грамм (филе)
- Грибы 200 Грамм
- Маслины 50 Грамм (без косточек)
- Лук репчатый 1 Штука
- Сыр 100 Грамм
- Майонез 3 Ст. ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
172 ккал
Калорийность
18 г
Белки
7 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриные рулетики с грибами, маслинами и сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриных рулетиков с грибами, маслинами и сыром.
Репчатый лук почистите и мелко порежьте. В сковороду налейте растительное масло, выложите лук, нарезанные грибы и обжаривайте на среднем огне в течение 8 минут, перемешивая. Затем остудите.
Сыр натрите на средней терке, маслины разрежьте на части и смешайте все в миске.
Филе порежьте на пластины и отбейте с двух сторон. Курицу посолите и поперчите.
Добавьте в сырную массу обжаренные грибы с луком и перемешайте. Разложите начинку на отбитое филе с одной стороны.
Заверните рулетики, чтобы начинка была хорошо закрыта и выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания.
Чеснок измельчите, смешайте с майонезом и смажьте рулетики сверху.
Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время готовые рулетики достаньте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!