Рецепт: Рулет из свинины — в духовке

Ингредиенты:
свинина мякоть — 1 кг.;
чеснок — 3 зубчика;
горчица в зернах — 1 ст.л.;
соль — 1 ч.л.;
перец черный молотый — 0,5 ч.л.
Способ приготовления: Мякоть свинина нарезаем толщиной примерно 0,7-1 сантиметр.
В небольшой тарелочке смешиваем выжатый через пресс чеснок, черный молотый перец, соль и зерновую горчицу.
Натираем полученной смесью мякоть свинины с обеих сторон и оставляем мариноваться минимум на 6 часов, я оставляла на ночь.
Когда мясо замаринуется, сворачиваем его туго рулетом и завязываем с помощью ниток.
Выкладываем завязанные рулеты в форму для запекания, закрываем фольгой и отправляем запекаться в духовку на 1,5-2 часа, затем фольгу убираем и оставляем еще на 30 минут, чтобы рулет подрумянился.
Когда рулет будет готов, даём ему остыть и снимаем с него нитки.
Рулет можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 3 ч.