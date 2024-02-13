Рецепт: Рулет из свинины — в духовке

Ингредиенты:

свинина мякоть — 1 кг.;

чеснок — 3 зубчика;

горчица в зернах — 1 ст.л.;

соль — 1 ч.л.;

перец черный молотый — 0,5 ч.л.

Способ приготовления: Мякоть свинина нарезаем толщиной примерно 0,7-1 сантиметр.

В небольшой тарелочке смешиваем выжатый через пресс чеснок, черный молотый перец, соль и зерновую горчицу.

Натираем полученной смесью мякоть свинины с обеих сторон и оставляем мариноваться минимум на 6 часов, я оставляла на ночь.

Когда мясо замаринуется, сворачиваем его туго рулетом и завязываем с помощью ниток.

Выкладываем завязанные рулеты в форму для запекания, закрываем фольгой и отправляем запекаться в духовку на 1,5-2 часа, затем фольгу убираем и оставляем еще на 30 минут, чтобы рулет подрумянился.

Когда рулет будет готов, даём ему остыть и снимаем с него нитки.

Рулет можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 3 ч.