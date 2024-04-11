Блюда из кролика

Кролик – это диетическое мясо, которое можно использовать для приготовления различных блюд. Из кролика можно приготовить жаркое, тушеное мясо, паштет, котлеты и многое другое. Одним из самых популярных способов готовки кролика является жарка. Для этого мясо предварительно маринуют в специях и масле, затем обжаривают на сковороде до золотистой корочки. Мясо этого животного содержит много белка и мало жира, поэтому оно идеально подходит для здорового питания, детского питания и тех людей, которые придерживаются диет, особенно для сброса лишнего веса. Для приготовления кушаний из кролика вам понадобятся куски мяса, специи, овощи и травы. Кроличье мясо отличается нежным вкусом и ароматом, поэтому блюда из него всегда получаются особенно вкусными. Кролик отлично сочетается с овощами, такими как морковь, картофель, лук или грибы. Из них можно готовить разнообразные гарниры или добавлять в запеканки и рагу. Также кролика часто подают с кисло-сладкими соусами или жареными фруктами, что добавляет блюду изюминку. Обязательно разнообразьте свой рацион и облегчите меню, заменив жирную свинину с говядиной полезным кроликом!

Запеченный кролик в сметане в духовке

Запеченный кролик в сметане в духовке – это изысканное горячее блюдо, которое отличается сочным мясом кролика и нежным вкусом сметаны. Мясо остается сочным и ароматным за счет того, что готовится в духовке. Запеченный кролик прекрасно подойдет для торжественного ужина или праздничного стола, так как его просто готовить, но вкус выше всяких похвал.

Ингредиенты –+4 порц.

Кролик 1 кг

Сметана 150 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 1 шт.

Чеснок 2 зуб.

Лимон ⅓ шт.

Масло растительное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Пряные травы по вкусу

Шаги 4 ч.

Как приготовить вкусное блюдо из кролика? Первым делом тщательно промываем мясо, очищаем и ополаскиваем овощи под струей воды. Кролика натираем солью и ароматными травами, заливаем сметаной и хорошенько перемешиваем. Закрываем емкость крышкой либо затягиваем пищевой пленкой и ставим на полку холодильной камеры минимум на три часа, а лучше – на ночь. Очищенные корнеплоды разрезаем на крупные сегменты. Лук, морковь и мясо выкладываем в рукав для запекания, добавляем пластины чеснока и цитрусовый сок. Плотно связываем края пакета и перекладываем полуфабрикат на противень, делаем несколько проколов для выхода пара и запекаем 50 минут при 190 градусах. Сочного кролика дополняем свежими овощами и любимым гарниром. Приятного аппетита!

Тушеный кролик в сметане на сковороде

Тушеный кролик в сметане на сковороде – это блюдо для тех, кто ценит простоту и оригинальность. Кролик, приготовленный с добавлением кисломолочного продукта, приобретает неповторимый вкус и аромат. Простая технология приготовления делает этот рецепт доступным для всех. Такой деликатес можно подавать как горячим, так и холодным, что делает его универсальным для любого времени года.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кролик – 1,5 кг.

Сметана – 300 гр.

Вино белое сухое – 200 мл.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Бульон/вода – 300 мл.

Масло растительное – 3 ст.л.

Масло сливочное – 3 ст.л.

Тимьян – 1 ветка.

Соль – по вкусу.

Перец розовый горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Тушку кролика потрошим и разделываем на части, снимаем шелуху с чеснока и лука. Нарезаем луковицу перьями, чеснок мелко рубим.

2) В глубокой сковороде поочередно обжариваем мясо до золотистости на смеси растительного и сливочного масел.

3) Крольчатину перекладываем в другую емкость, а на той же сковороде пассеруем лук, заливаем вином и выпариваем на протяжении 6-7 минут.

4) К луку высыпаем горошины розового перца и чеснок, добавляем веточку тимьяна.

5) Вводим сметану и хорошенько перемешиваем состав.

6) Разбавляем соус водой либо бульоном и солим.

7) Выкладываем в сметанную смесь кролика и доводим до кипения, убавляем пламя до минимума и тушим под крышкой полтора-два часа.

Мягкую крольчатину подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тушеный кролик с картошкой

Тушеный кролик с картошкой – это изысканное блюдо, которое отлично подойдет для обеда или ужина. Мягкое мясо кролика, тушенное в сочном соусе, сочетается с нежными кусочками картофеля, создавая незабываемый вкусовой букет. При приготовлении этого блюда важно правильно дозировать специи и добавить немного зелени для особого аромата.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Кролик – 600 гр.

Картошка – 800 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Вода – 1 ст.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Промытое мясо разрубаем на сегменты среднего размера, очищаем картофель, морковь и лук, ополаскиваем овощи под струей воды.

2) Подрумяниваем крольчатину на разогретом подсолнечном масле со всех сторон. Не теряя времени, измельчаем овощи: картошку режем кубиками, лук – полукольцами, морковь – колечками.

3) Золотистое мясо перемещаем в казан либо кастрюлю, добавляем рубленый чеснок. А на той же сковороде 4-5 минут пассеруем морковку с репчатым луком.

4) Обжаренные лук с морковью и нарезанную картошку высыпаем к кролику, солим и перемешиваем. Вливаем стакан кипятка и томим блюдо под крышкой на медленном пламени около 45-50 минут.

5) По окончании термической обработки компоненты посыпаем черным перцем.

6) Не дожидаясь остывания подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Вкусный суп из кролика

Вкусный суп из кролика – это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить свой рацион и приготовить для членов своей семьи нечто оригинальное. Первое блюдо из кролика обладает ярким и насыщенным вкусом, который наверняка понравится всем, кто попробует хотя бы ложечку. Попробуйте добавить свежие травы или специи для особого аромата.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Кролик – 900 гр.

Вода – 2,5 л.

Лапша – 70 гр.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Картошка – 600 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Тушку тщательно промываем и зачищаем от прожилок и сухожилий. Очищаем и тщательно ополаскиваем овощи.

2) В кастрюлю отправляем крольчатину, одну крупно порезанную морковь, цельную головку лука, горошины перца, соль и лаврушку – доводим до кипения и томим на медленном огне до готовности мяса.

3) Параллельно готовим зажарку: на растительном масле пассеруем мелкие кубики лука и тертую морковь.

4) Произвольно нарезаем картофель, мелко шинкуем зелень и чеснок.

5) Готового кролика вытаскиваем из бульона, разбираем и возвращаем в кастрюлю вместе с овощами, отварную морковь и луковицу выбрасываем. Варим до мягкости картошки и вводим зелень с чесноком.

6) Доводи суп до кипения и даем настояться под крышкой еще 10-15 минут. Приятного аппетита!

Кролик, запеченный в рукаве в духовке

Кролик, запеченный в рукаве в духовке – это оригинальный способ приготовления мяса, который позволяет сохранить все полезные вещества, соки и вкусовые характеристики. Запекание в рукаве помогает сохранить сочность мяса и придает ему неповторимый аромат. Это блюдо будет прекрасным украшением вашего стола на праздник или семейный обед. Попробуйте подать его с овощным гарниром или свежим салатом.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Кролик – 1 кг

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – 50 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Розмарин – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Тушку кролика разрубаем на куски среднего размера, заливаем холодной водой и оставляем на 60 минут.

2) Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на разогретом растительном масле 2-3 минуты, после засыпаем мелкорубленый чеснок и смесь перцев. Перемешиваем и жарим еще 1-2 минуты.

3) Размягченный лук посыпаем листочками розмарина и полностью остужаем.

4) Вымоченное мясо промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками.

5) Натираем мясные кусочки перцем и солью, ориентируясь на свой вкус.

6) Добавляем остывшие овощи и хорошенько перемешиваем компоненты.

7) Крольчатину перекладываем в рукав и оставляем для маринования на час, затем перекладываем на противень и запекаем в течение 60 минут при температурной отметке в 180 градусов.

По истечении указанного времени пакет надрезаем и раскрываем. Распределяем ломтики сливочного масла и оставляем крольчатину в духовке еще на 10-15 минут.

9) Раскладываем кролика по тарелкам с гарниром и приступаем к дегустации. Приятного вам аппетита!

Кролик в соевом соусе

Кролик в соевом соусе – это необычное сочетание нежного мяса, насыщенного соевого соуса, а также натурального пчелиного меда, который отлично размягчает волокна. Приготовление кролика таким способом достаточно быстрое и легкое, поэтому это идеальный вариант для быстрого ужина.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кролик – 600 гр.

Лук репчатый – 5 шт.

Соус соевый – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – 1 ст.л. + для смазывания формы.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Компоненты согласно списку представленному выше выкладываем на рабочую поверхность.

2) Тушку разделываем на куски, промываем и обсушиваем любым удобным способом.

3) К крольчатине выдавливаем зубчики чеснока, вливаем соевый соус, мед, растительное масло, посыпаем солью и приправами, выкладываем горчицу.

4) Состав активно перемешиваем и оставляем полуфабрикаты при комнатной температуре на несколько часов.

5) Форму для запекания смазываем тонким слоем растительного масла и закрываем все дно луковыми кольцами.

6) На овощную «подушку» выкладываем мясо, затягиваем форму фольгой и ставим в духовку, предварительно прогретую до 180 градусов на 60 минут. Для получения корочки, за 5-10 минут до окончания термической обработки фольгу можно убрать.

7) Аппетитное блюдо сервируем и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Кролик с луком и морковью на сковороде

Кролик с луком и морковью на сковороде – это простое и вкусное блюдо, которое подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина. Кролик, обжаренный с измельченными корнеплодами, приобретает пикантный вкус и аромат, перед которым устоять просто невозможно. Обязательно попробуйте и насладитесь невероятным букетом вкусов и текстур!

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Кролик – 450 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Укроп сушеный – 1 ч.л.

Вода – 750-1000 мл.

Лавровый лист – 1 шт.

Масло растительное – 70 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Выпотрошенного кролика разделываем на порционные куски и тщательно промываем под струей воды.

2) Около 40 миллилитров растительного масла разогреваем в сковороде с высокими бортиками и выкладываем мясо.

3) Не теряя времени, мелко рубим головку лука, нарезаем морковь полукольцами.

4) Крольчатину подрумяниваем на среднем пламени с двух сторон. Золотистые кусочки мяса заливаем водой и доводим до кипения, затем засыпаем морковку и томим компоненты под крышкой 60-90 минут.

5) Измельченный лук обжариваем на остатках растительного масла 5-7 минут, часто помешивая.

6) Размягченный лук пересыпаем в основной состав вместе с лаврушкой и солью, прогреваем все вместе около 7 минут, по желанию дополняем сушеным укропом и распределяем по тарелкам. Приятного аппетита!

Тушеный кролик с овощами

Тушеный кролик с овощами – это блюдо, которое порадует вас своим нежным вкусом и чарующим ароматом. Кролик, приготовленный с различными овощами и зеленью, станет настоящим украшением вашего стола. Сочные овощи и нежное мясо кролика образуют неповторимое сочетание вкусов.

Время готовки – 3 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кролик – 1,5 кг

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.

Аджика сухая – 2 ч.л.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Кролика разрезаем на порционные куски, промываем в большом количестве воды и обсушиваем бумажными полотенцами. Выкладываем мясо в глубокую большую сковороду либо казан.

2) Засыпаем полукольца морковки и лука.

3) Добавляем крупные дольки помидора и полоски мякоти сладкого перца.

4) Посыпаем заготовку солью и ароматными специями, забрасываем лаврушку для яркости аромата.

5) Составляющие аккуратно перемешиваем и плотно закрываем крышкой, ставим на минимальное пламя и тушим три часа, больше не помешивая.

6) По истечении указанного времени, крольчатина в буквальном смысле слова тает во рту. Приятного вам аппетита!

Тушенка из кролика в домашних условиях

Тушенка из кролика в домашних условиях – это замечательный способ сохранить мясо кролика на долгое время. Тушенка получается нежной и ароматной, а технология приготовления позволяет сохранить все полезные вещества. Это блюдо отлично подойдет для тех, кто ценит домашнюю кухню и заботится о здоровье. Попробуйте подавать тушенку с картофельным пюре или свежими огурцами для свежести.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Кролик – 1,2 кг

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошек – 16 шт.

Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

1) Для ускорения процесса и своего же удобства все компоненты выкладываем на стол.

2) На дно двух чистых и сухих пол-литровых банок выкладываем по четыре горошины перца и одному лавровому листочку.

3) Снимаем мякоть с костей и режем на небольшие кусочки, выкладываем в стеклянные емкости до половины и посыпаем половиной чайной ложки соли.

4) Добавляем еще крольчатину, доходя доверху, и добавляем аналогичную порцию соли.

5) Также забрасываем 4 горошины перца.

6) Банки закрываем и ставим в глубокую жаропрочную посуду, вливаем воду так, чтобы жидкость доходила чуть больше, чем до середины заготовок.

7) Заполненные банки в воде переносим в холодную духовку, включаем нагрев на 150 градусов и засекаем полчаса. Затем поднимаем температуру до 180 градусов и готовим тушенку на протяжении 2,5 часов.

По истечении указанного времени, емкости закатываем при помощи специального ключа и накрываем полотенцем до полного остывания.

9) Остывшую заготовку переносим в место хранения. Приятного аппетита!

Как приготовить кролика в белом вине

Как приготовить кролика в белом вине – это изысканное блюдо, которое понравится даже самому изощренному гурману. Кролик, приготовленный в белом вине, обладает неповторимым вкусом и ароматом. Сочетание мяса и вина делает данное блюдо утонченным. Подавать рекомендуется с паштетом из фуа-гра или свежими фруктами для настоящего блаженства!

Время готовки – 9 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Кролик – 1 шт.

Мука – 4-5 ст.л.

Масло растительное – для обжаривания.

Вино белое – 500-700 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Травы прованские – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Кролика разрубаем на куски и выкладываем в глубокую посуду, заливаем вином и на всю ночь отправляем в холодильную камеру.

2) На следующий день вытаскиваем мясо и промакиваем бумажными полотенцами, натираем перцем и солью.

3) Каждый кусочек панируем в муке, излишки стряхиваем.

4) Обжариваем крольчатину на разогретом растительном масле с двух сторон до образования аппетитной корочки.

5) После мяса, пассеруем до прозрачности полукольца репчатого лука. Слоями выкладываем в форму кролика и лук, посыпаем ароматными травами.

6) Полуфабрикат заливаем вином, в котором мариновалось мясо, и закрываем емкость крышкой. Ставим в духовой шкаф, предварительно прогретый до отметки в 180 градусов.

7) Запекаем полтора часа и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!