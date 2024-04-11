Рецепт: Крабовый салат по-новому — с кукурузой и огурцом

Ингредиенты:

крабовые палочки снежный краб — 200 гр.;

кукуруза консервированная — 4 ст. ложки;

яйца куриные — 2 шт.;

огурец свежий небольшой — 1 шт.;

майонез оливковый — по вкусу;

укроп — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Давно всем известно, что в крабовых палочках нет крабов. Но тем не менее, из всего того, что предлагают нам производители, есть удачные экземпляры по своим вкусовым качествам. Когда чувствуется рыбный вкус фарша сурими. И очень удачные для приготовления салатов.

Мне понравились палочки снежный краб.

Удачные потому, что их можно красиво нарезать соломкой, что я и сделала на начальном этапе приготовления простейшего салата.

Выкладывала продукты слоями.

После нарезанных палочек добавила нарезанный свежей огурец.

Затем нарезала варёные яйца (салат будет вкусный и без них, если кто то захочет сделать салат постным).

Добавила кукурузу.

Заправила майонезом. Опять же есть вариант для поста, постный майонез.

Затем аккуратно перемешала. Посыпала укропом. Салат получился лёгкий и вкусный.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.