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Рецепт: Крабовый салат по-новому — с кукурузой и огурцом

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Рецепт: Крабовый салат по-новому — с кукурузой и огурцом

Ингредиенты:
крабовые палочки снежный краб — 200 гр.;
кукуруза консервированная — 4 ст. ложки;
яйца куриные — 2 шт.;
огурец свежий небольшой — 1 шт.;
майонез оливковый — по вкусу;
укроп — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Давно всем известно, что в крабовых палочках нет крабов. Но тем не менее, из всего того, что предлагают нам производители, есть удачные экземпляры по своим вкусовым качествам. Когда чувствуется рыбный вкус фарша сурими. И очень удачные для приготовления салатов.

Мне понравились палочки снежный краб.

Удачные потому, что их можно красиво нарезать соломкой, что я и сделала на начальном этапе приготовления простейшего салата.

Рецепт: Крабовый салат по-новому - с кукурузой и огурцом

Выкладывала продукты слоями.

Рецепт: Крабовый салат по-новому - с кукурузой и огурцом

После нарезанных палочек добавила нарезанный свежей огурец.

Рецепт: Крабовый салат по-новому - с кукурузой и огурцом

Затем нарезала варёные яйца (салат будет вкусный и без них, если кто то захочет сделать салат постным).

Рецепт: Крабовый салат по-новому - с кукурузой и огурцом

Добавила кукурузу.

Рецепт: Крабовый салат по-новому - с кукурузой и огурцом

Заправила майонезом. Опять же есть вариант для поста, постный майонез.

Рецепт: Крабовый салат по-новому - с кукурузой и огурцом

Затем аккуратно перемешала. Посыпала укропом. Салат получился лёгкий и вкусный.

Рецепт: Крабовый салат по-новому - с кукурузой и огурцом

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.

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