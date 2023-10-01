Готовлю уже 2-й день подряд. Минтай в шубке: сочно, вкусно и аппетитно

Пескетарианство — это особый вид вегетарианства, при котором люди употребляют морепродукты. Это щадящее вегетарианство, оно позволяет не есть мясо людям, при этом оставаться в форме. Рыба содержит много полезных веществ и кислот. Эта причина является ключевой для тех, кто не может придерживаться обычного вегетарианства.
Однако, готовить рыбу бывает трудно. Часто мясо рыбы бывает пережаренное и сухое. По этой причине некоторые не любят готовить рыбные блюда.
Рецепт минтая в шубе поможет сделать рыбное филе вкусным и сочным.
Ингредиенты для минтая в шубе:
- минтай филе — 400 г;
- соль — ½ ч.л.;
- яйцо — 2 шт.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- картофель — 7 шт.;
- мука — 4 ст.л.
Приготовление минтая в шубе:
Очищаем филе минтая от черной пленки избавляем от костей, нарезаем небольшими кусочками.
Филе солим и перчим, перемешиваем.
Очищаем картофель от кожуры и натираем на крупных резцах терки. Солим и перчим картофельную массу.
Взбиваем в отдельной миске яйцо.
Обваливаем кусочки рыбы в яичную смесь, а затем в яичную. Покрываем кусочки рыбы картофельной массой каждый.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем рыбу в картофеле на поверхность.
Обжариваем рыбу в картофельной шубе с обеих сторон до золотистой корочки.
Получается вкусная и сочная рыба в картофельной шубе. Ее можно подать на ужин, сочетать с гарниром — рисом, овощным салатом.