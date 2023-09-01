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Блюда из свинины на второе

На чтение: 11 минут
Блюда из свинины на второе

Блюда из свинины на второе – это универсальное кулинарное решение для вашего домашнего меню. Из сочной и сытной свинины можно приготовить большое количество горячих угощений. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей подборке из десяти простых и вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Свинина по-французски в духовке

Мясо по-французски из свинины в духовке – это аппетитное горячее блюдо для вашего домашнего обеда, ужина или праздника. Подавайте вкуснейшее угощение со свежими овощами или другими гарнирами по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Блюда из свинины на второе

Ингредиенты –+4 порц.

  • Свинина 800 гр.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Картофель 3 шт. (крыпных)
  • Помидоры 2 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 300 гр.
  • Приправа 1 ч.л.
  • Приправа для картофеля 1 ч.л.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Майонез 200 гр.
  • Вода 50 мл.
  • Укроп сушеный  по вкусу
  • Петрушка сушеная  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Блюда из свинины на второе

    Как быстро и вкусно приготовить блюдо из свинины на второе? Подмороженный кусок свиной мякоти нарезаем пластинками. Примерная толщина ломтиков – 1 см.

  2. Блюда из свинины на второе

    Раскладываем свиные кусочки на разделочную доску. Прикрываем мясо пищевой пленкой. Аккуратно отбиваем свинину кухонным молоточком с обеих сторон.

  3. Блюда из свинины на второе

    Дальше свиные кусочки натираем солью и чесночным перцем с обеих сторон.

  4. Блюда из свинины на второе

    Перекладываем подготовленное мясо на тарелку. Даем кусочкам пропитаться специями.

  5. Блюда из свинины на второе

    Очищаем картофель и режем его тонкими кружочками. Выкладываем продукт в глубокую миску. Посыпаем солью и специями для картофеля.

  6. Блюда из свинины на второе

    Поливаем картошку растительным маслом и перемешиваем для равномерного распределения соли и специй.

  7. Блюда из свинины на второе

    Для заправки выливаем майонез в глубокую тарелку. Дополняем его сушеным укропом и петрушкой. Перемешиваем.

  8. Блюда из свинины на второе

    Также в майонез добавляем немного кипяченой воды. Тщательно перемешиваем.

  9. Блюда из свинины на второе

    Противень обмазываем растительным маслом. Выкладываем на него картофель под размер мясных кусочков.

  10. Блюда из свинины на второе

    Обмазываем картофельный слой половиной майонезной заправки.

  11. Блюда из свинины на второе

    Репчатый лук режем полукольцами. Кладем половину лука на картофель.

  12. Блюда из свинины на второе

    Дальше раскладываем свиные кусочки и оставшийся репчатый лук.

  13. Блюда из свинины на второе

    Поливаем заготовки оставшейся заправкой из майонеза.

  14. Блюда из свинины на второе

    Закрываем угощение тонкими кружочками помидора. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

  15. Блюда из свинины на второе

    Спустя указанное время посыпаем заготовки тертым твердым сыром.

  16. Блюда из свинины на второе

    Запекаем блюдо еще 5 минут. Необходимо, чтобы сыр аппетитно расплавился.

  17. Блюда из свинины на второе

    Вкусное блюдо из свинины на второе готово. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Гуляш из свинины с подливкой на сковороде

Гуляш из свинины с подливкой на сковороде порадует вас невероятной сочностью и мягкостью. Такой продукт станет идеальным кулинарным решением для вашего семейного обеда. Подавайте вместе с картофельным пюре, крупами и другими гарнирами по вкусу. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,6 кг.
  • Паста томатная – 4 ст.л.
  • Сметана – 120 гр.
  • Вода – 1 ст.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Свинину размораживаем, промываем под водой и нарезаем небольшими кубиками.

Блюда из свинины на второе

Шаг 3. Разогреваем сковороду на плите. Выливаем сюда растительное масло и выкладываем мясные кусочки. Обжариваем их до легкого румянца около 15-20 минут.

Блюда из свинины на второе

Шаг 4. Посыпаем кусочки свинину мукой. Перемешиваем и обжариваем до появления приятного орехового аромата. Добавляем в блюдо соль, специи и обжариваем еще около 10 минут. Периодически помешиваем, чтобы избежать пригорания.

Блюда из свинины на второе

Шаг 5. Для подливки соединяем томатную пасту, кипяченую воду и сметану. Хорошенько перемешиваем.

Блюда из свинины на второе

Шаг 6. Вливаем подливку в мясо. Томим угощение на небольшом огне до полной готовности свинины. Мясо должно стать мягким и нежным.

Блюда из свинины на второе

Шаг 7. Гуляш из свинины с подливкой на сковороде готов. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Блюда из свинины на второе

Отбивные из свинины на сковороде

Отбивные из свинины на сковороде – это аппетитное горячее блюдо для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте сытное мясное угощение с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Для приготовления сочных отбивных берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,5 кг.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину полностью размораживаем, после необходимо разрезать на стейки равной толщины.

Блюда из свинины на второе

Шаг 2. Если вы используете очень свежее мясо, то сначала дайте ему немного времени дозреть. Для этого кусочки мяса обверните в бумагу для выпекания и положите в холодильник на 12 минут.

Блюда из свинины на второе

Шаг 3. Подготовленные куски выкладываем на рабочую поверхность с пищевой пленкой.

Блюда из свинины на второе

Шаг 4. Заворачиваем мясо пищевой пленкой и отбиваем его кухонным молоточком с обеих сторон.

Блюда из свинины на второе

Шаг 5. Отбитые мясные кусочки солим по вкусу и посыпаем черным молотым перцем.

Блюда из свинины на второе

Шаг 6. В глубокой миске взбиваем куриные яйца со щепоткой соли.

Блюда из свинины на второе

Шаг 7. На плоскую тарелку высыпаем муку. Обваливаем в ней мясные кусочки.

Блюда из свинины на второе

Шаг 8. После мясо погружаем в яичную смесь.

Блюда из свинины на второе

Шаг 9. Дальше свинину отправляем в сковороду с растительным маслом.

Блюда из свинины на второе

Шаг 10. Обжариваем угощение до румянца со всех сторон.

Блюда из свинины на второе

Шаг 11. Отбивные из свинины на сковороде готовы. Угощайтесь аппетитным мясным блюдом!

Блюда из свинины на второе

Шашлык из свинины в духовке

Шашлык из свинины в духовке – это простой и вкусный способ дополнить ваш домашний стол сытным мясным блюдом, которое никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Аппетитный свиной шашлык подавайте с овощами и любимыми соусами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,6 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 3 ст.л.
  • Приправа для шашлыка – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину предварительно размораживаем, промываем и нарезаем кусками среднего размера. Кладем их в глубокую миску.

Блюда из свинины на второе

Шаг 2. Репчатый лук режем кольцами, отправляем их в миску к мясу.

Блюда из свинины на второе

Шаг 3. Солим продукты и посыпаем специями для шашлыка.

Блюда из свинины на второе

Шаг 4. Дальше добавляем майонез, вливаем столовый уксус. Хорошо все перемешиваем для равномерного распределения специй.

Блюда из свинины на второе

Шаг 5. Накалываем свинину на деревянные шпажки. Можно добавить немного луковых колец. Кладем угощение в форму для запекания.

Блюда из свинины на второе

Шаг 6. Запекаем блюдо около 45-50 минут при температуре 200 градусов.

Блюда из свинины на второе

Шаг 7. Шашлык из свинины в духовке готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Блюда из свинины на второе

Свинина, запеченная целым куском в фольге в духовке

Свинина, запеченная целым куском в фольге в духовке – это яркое и вкусное блюдо для вашего домашнего обеда, ужина или праздничного стола. Подавайте сочное мясное угощение со свежими овощами, солениями и другими гарнирами по вкусу. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 1,2 кг.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Хмели-сунели – 1 ст.л.
  • Лист лавровый – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем кусок свинины, обсушиваем его и кладем в глубокую миску.

Блюда из свинины на второе

Шаг 2. Посыпаем мясо солью.

Блюда из свинины на второе

Шаг 3. Дальше добавляем черный молотый перец.

Блюда из свинины на второе

Шаг 4. Высыпаем к свинине ароматную приправу хмели-сунели.

Блюда из свинины на второе

Шаг 5. Также вы можете добавлять и другие специи по вкусу. Например, сушеный чеснок или прованские травы.

Блюда из свинины на второе

Шаг 6. Старательно вмешиваем соль и специи в мясной кусок.

Блюда из свинины на второе

Шаг 7. Отправляем к свинине лавровые листочки. Прикрываем мясо плоской тарелкой. Устанавливаем груз и убираем заготовку в холодильник. Маринуем несколько часов.

Блюда из свинины на второе

Шаг 8. Маринованный кусок мяса кладем на фольгу. Лавровые листочки убираем.

Блюда из свинины на второе

Шаг 9. Плотно обворачиваем свинину фольгой и кладем на противень.

Блюда из свинины на второе

Шаг 10. Запекаем блюдо 40 минут при температуре 200 градусов. После уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 30 минут.

Блюда из свинины на второе

Шаг 11. Аккуратно раскрываем фольгу и достаем мясо. Даем ему немного остыть.

Блюда из свинины на второе

Шаг 12. Свинина, запеченная целым куском в фольге в духовке, готова. Нарезайте блюдо и подавайте к столу!

Блюда из свинины на второе

Стейк из свинины на сковороде

Стейк из свинины на сковороде – это аппетитное ресторанное блюдо, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для приготовления сочного стейка берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Подавайте его к столу со свежими овощами и другими гарнирами по вкусу.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженную и промытую свинину режем на стейки. Кладем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Блюда из свинины на второе

Шаг 2. Натираем мясные кусочки солью и специями по вкусу.

Блюда из свинины на второе

Шаг 3. Промываем, обсушиваем укроп и мелко нарезаем его ножом.

Блюда из свинины на второе

Шаг 4. Оба стейка обмакиваем по краям в измельченный укроп.

Блюда из свинины на второе

Шаг 5. На мясные кусочки кладем продавленные зубчики чеснока.

Блюда из свинины на второе

Шаг 6. На разогретую сковороду с маслом кладем мясные куски. Лучше всего использовать сковороду-гриль. Жарим стейки на сильном огне по три минуты с обеих сторон.

Блюда из свинины на второе

Шаг 7. Стейк из свинины на сковороде готов. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Блюда из свинины на второе

Бефстроганов из свинины — классический рецепт

Бефстроганов из свинины – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Аппетитное горячее блюдо ярко дополнит ваш домашний обед. Подавайте вкуснейшее угощение с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сметана – 100 гр.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженную и промытую свинину режем кусочками равной толщины.

Блюда из свинины на второе

Шаг 2. Каждый кусок свинины отбиваем кухонным молоточком и режем его тонкими полосками.

Блюда из свинины на второе

Шаг 3. Отправляем свинину на сковороду, разогретую с растительным маслом. Готовим на умеренном огне.

Блюда из свинины на второе

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его ножом.

Блюда из свинины на второе

Шаг 5. Когда из мяса испарится лишняя жидкость, добавляем измельченный лук.

Блюда из свинины на второе

Шаг 6. Перемешиваем продукты и жарим до румянца. Солим и посыпаем черным молотым перцем.

Блюда из свинины на второе

Шаг 7. Добавляем в заготовку сметану.

Блюда из свинины на второе

Шаг 8. Перемешиваем угощение, закрываем его крышкой и уменьшаем огонь.

Блюда из свинины на второе

Шаг 9. Томим блюдо на небольшом огне около 15-25 минут.

Блюда из свинины на второе

Шаг 10. Бефстроганов из свинины по классическому рецепту готов. Можно подавать к столу!

Блюда из свинины на второе

Свинина с картошкой в горшочке в духовке

Свинина с картошкой в горшочке в духовке – это сытное и сочное угощение для вашего домашнего стола. Аппетитное блюдо отлично разнообразит ваш обеденный стол. Чтобы процесс приготовления прошел быстро и легко, следуйте простым шагам из нашей готовой кулинарной идеи.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Картофель – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Масло растительное – 20 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка. Овощи очищаем от кожуры и шелухи, и хорошо обдаем их водой.

Шаг 2. Картофель нарезаем дольками. Выкладываем в глубокую миску.

Блюда из свинины на второе

Шаг 3. Мелкими кусочками режем лук и морковку.

Блюда из свинины на второе

Шаг 4. Размороженную и промытую свинину режем небольшими кусочками. Отправляем их к овощам.

Блюда из свинины на второе

Шаг 5. Добавляем измельченные зубчики чеснока. Солим и перчим содержимое.

Блюда из свинины на второе

Шаг 6. Хорошенько размешиваем содержимое, чтобы все специи равномерно распределились.

Блюда из свинины на второе

Шаг 7. Обмазываем горшочки растительным маслом. Размещаем в них картофель со свининой и овощами. Заливаем все это кипяченой водой.

Блюда из свинины на второе

Шаг 8. Накрываем заготовку крышкой и убираем в разогретую до 190 градусов духовку на один час.

Блюда из свинины на второе

Шаг 9. Свинина с картошкой в горшочке в духовке готова. Можно подавать к столу!

Блюда из свинины на второе

Плов из свинины

Плов из свинины – это аппетитное горячее угощение для вашего сытного семейного обеда. Такой плов выйдет очень сочным, ярким по вкусу и ароматным. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и близких питательным вторым блюдом.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Свинина – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 500 гр.
  • Рис – 500 гр.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промываем и нарезаем небольшими кусочками. Выкладываем их в казан с растительным маслом. Обжариваем до появления румяной корочки.

Блюда из свинины на второе

Шаг 2. Очищенную морковку режем небольшими брусочками.

Шаг 3. Репчатый лук разделываем тонкими кольцами.

Блюда из свинины на второе

Шаг 4. В это время мясные кусочки приобретут привлекательный румянец.

Шаг 5. Выкладываем к мясу лук, перемешиваем и жарим до румянца овоща.

Блюда из свинины на второе

Шаг 6. Добавляем сюда морковь. Перемешиваем и обжариваем еще около 15 минут.

Шаг 7. Солим заготовку и посыпаем специями по вкусу, заливаем кипятком, чтобы он покрывал мясо на 2 см. Тушим около 20 минут на тихом огне.

Блюда из свинины на второе

Шаг 8. Очищаем зубчики чеснока и отправляем их в казан.

Шаг 9. Ровным слоем выкладываем в заготовку предварительно промытый рис.

Блюда из свинины на второе

Шаг 10. Доливаем блюдо кипятком, чтобы он покрывал рис на 1 см.

Блюда из свинины на второе

Шаг 11. Накрываем крышкой и томим на тихом огне до полной готовности риса и испарения всей влаги.

Блюда из свинины на второе

Шаг 12. Перемешиваем содержимое и настаиваем на самом слабом огне под крышкой 15 минут.

Блюда из свинины на второе

Шаг 13. Плов из свинины готов. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Блюда из свинины на второе

Жаркое по-домашнему из свинины

Жаркое по-домашнему из свинины порадует вас невероятной сочностью и нежностью. Такой продукт станет идеальным кулинарным решением для вашего семейного обеда. Подавайте со свежими овощами, солениями и другими дополнениями по вкусу. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг.
  • Картофель – 2 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину предварительно размораживаем и промываем. Нарезаем мясо небольшими кусочками.

Блюда из свинины на второе

Шаг 2. Тонкими полукольцами разделываем лук.

Блюда из свинины на второе

Шаг 3. Очищаем и промываем картошку. Режем овощ половинками или четвертинками.

Блюда из свинины на второе

Шаг 4. Казан прогреваем с растительным маслом. Кладем сюда лук и жарим его до мягкости.

Блюда из свинины на второе

Шаг 5. Отправляем к луку мясные кусочки. Перемешиваем и готовим до испарения лишней влаги.

Блюда из свинины на второе

Шаг 6. Морковку натираем на крупной терке.

Блюда из свинины на второе

Шаг 7. Отправляем морковь к остальным продуктам. Тушим около 10-15 минут.

Блюда из свинины на второе

Шаг 8.  Добавляем картофель, томатную пасту, соль и специи.

Блюда из свинины на второе

Шаг 9. Заливаем все это водой и томим на слабом огне полтора часа.

Блюда из свинины на второе

Шаг 10. Жаркое по-домашнему из свинины готово!

Блюда из свинины на второе

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