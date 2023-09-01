Блюда из свинины на второе – это универсальное кулинарное решение для вашего домашнего меню. Из сочной и сытной свинины можно приготовить большое количество горячих угощений. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей подборке из десяти простых и вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Свинина по-французски в духовке

Мясо по-французски из свинины в духовке – это аппетитное горячее блюдо для вашего домашнего обеда, ужина или праздника. Подавайте вкуснейшее угощение со свежими овощами или другими гарнирами по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 800 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Картофель 3 шт. (крыпных)

Помидоры 2 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 300 гр.

Приправа 1 ч.л.

Приправа для картофеля 1 ч.л.

Масло растительное 3 ст.л.

Соль по вкусу

Майонез 200 гр.

Вода 50 мл.

Укроп сушеный по вкусу

Петрушка сушеная по вкусу

Шаги 60 мин.

Как быстро и вкусно приготовить блюдо из свинины на второе? Подмороженный кусок свиной мякоти нарезаем пластинками. Примерная толщина ломтиков – 1 см. Раскладываем свиные кусочки на разделочную доску. Прикрываем мясо пищевой пленкой. Аккуратно отбиваем свинину кухонным молоточком с обеих сторон. Дальше свиные кусочки натираем солью и чесночным перцем с обеих сторон. Перекладываем подготовленное мясо на тарелку. Даем кусочкам пропитаться специями. Очищаем картофель и режем его тонкими кружочками. Выкладываем продукт в глубокую миску. Посыпаем солью и специями для картофеля. Поливаем картошку растительным маслом и перемешиваем для равномерного распределения соли и специй. Для заправки выливаем майонез в глубокую тарелку. Дополняем его сушеным укропом и петрушкой. Перемешиваем. Также в майонез добавляем немного кипяченой воды. Тщательно перемешиваем. Противень обмазываем растительным маслом. Выкладываем на него картофель под размер мясных кусочков. Обмазываем картофельный слой половиной майонезной заправки. Репчатый лук режем полукольцами. Кладем половину лука на картофель. Дальше раскладываем свиные кусочки и оставшийся репчатый лук. Поливаем заготовки оставшейся заправкой из майонеза. Закрываем угощение тонкими кружочками помидора. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Спустя указанное время посыпаем заготовки тертым твердым сыром. Запекаем блюдо еще 5 минут. Необходимо, чтобы сыр аппетитно расплавился. Вкусное блюдо из свинины на второе готово. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Гуляш из свинины с подливкой на сковороде

Гуляш из свинины с подливкой на сковороде порадует вас невероятной сочностью и мягкостью. Такой продукт станет идеальным кулинарным решением для вашего семейного обеда. Подавайте вместе с картофельным пюре, крупами и другими гарнирами по вкусу. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 0,6 кг.

Паста томатная – 4 ст.л.

Сметана – 120 гр.

Вода – 1 ст.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Свинину размораживаем, промываем под водой и нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 3. Разогреваем сковороду на плите. Выливаем сюда растительное масло и выкладываем мясные кусочки. Обжариваем их до легкого румянца около 15-20 минут.

Шаг 4. Посыпаем кусочки свинину мукой. Перемешиваем и обжариваем до появления приятного орехового аромата. Добавляем в блюдо соль, специи и обжариваем еще около 10 минут. Периодически помешиваем, чтобы избежать пригорания.

Шаг 5. Для подливки соединяем томатную пасту, кипяченую воду и сметану. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Вливаем подливку в мясо. Томим угощение на небольшом огне до полной готовности свинины. Мясо должно стать мягким и нежным.

Шаг 7. Гуляш из свинины с подливкой на сковороде готов. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Отбивные из свинины на сковороде

Отбивные из свинины на сковороде – это аппетитное горячее блюдо для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте сытное мясное угощение с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Для приготовления сочных отбивных берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 3 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину полностью размораживаем, после необходимо разрезать на стейки равной толщины.

Шаг 2. Если вы используете очень свежее мясо, то сначала дайте ему немного времени дозреть. Для этого кусочки мяса обверните в бумагу для выпекания и положите в холодильник на 12 минут.

Шаг 3. Подготовленные куски выкладываем на рабочую поверхность с пищевой пленкой.

Шаг 4. Заворачиваем мясо пищевой пленкой и отбиваем его кухонным молоточком с обеих сторон.

Шаг 5. Отбитые мясные кусочки солим по вкусу и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 6. В глубокой миске взбиваем куриные яйца со щепоткой соли.

Шаг 7. На плоскую тарелку высыпаем муку. Обваливаем в ней мясные кусочки.

Шаг 8. После мясо погружаем в яичную смесь.

Шаг 9. Дальше свинину отправляем в сковороду с растительным маслом.

Шаг 10. Обжариваем угощение до румянца со всех сторон.

Шаг 11. Отбивные из свинины на сковороде готовы. Угощайтесь аппетитным мясным блюдом!

Шашлык из свинины в духовке

Шашлык из свинины в духовке – это простой и вкусный способ дополнить ваш домашний стол сытным мясным блюдом, которое никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Аппетитный свиной шашлык подавайте с овощами и любимыми соусами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 0,6 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Приправа для шашлыка – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину предварительно размораживаем, промываем и нарезаем кусками среднего размера. Кладем их в глубокую миску.

Шаг 2. Репчатый лук режем кольцами, отправляем их в миску к мясу.

Шаг 3. Солим продукты и посыпаем специями для шашлыка.

Шаг 4. Дальше добавляем майонез, вливаем столовый уксус. Хорошо все перемешиваем для равномерного распределения специй.

Шаг 5. Накалываем свинину на деревянные шпажки. Можно добавить немного луковых колец. Кладем угощение в форму для запекания.

Шаг 6. Запекаем блюдо около 45-50 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 7. Шашлык из свинины в духовке готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Свинина, запеченная целым куском в фольге в духовке

Свинина, запеченная целым куском в фольге в духовке – это яркое и вкусное блюдо для вашего домашнего обеда, ужина или праздничного стола. Подавайте сочное мясное угощение со свежими овощами, солениями и другими гарнирами по вкусу. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 1,2 кг.

Соль – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Лист лавровый – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем кусок свинины, обсушиваем его и кладем в глубокую миску.

Шаг 2. Посыпаем мясо солью.

Шаг 3. Дальше добавляем черный молотый перец.

Шаг 4. Высыпаем к свинине ароматную приправу хмели-сунели.

Шаг 5. Также вы можете добавлять и другие специи по вкусу. Например, сушеный чеснок или прованские травы.

Шаг 6. Старательно вмешиваем соль и специи в мясной кусок.

Шаг 7. Отправляем к свинине лавровые листочки. Прикрываем мясо плоской тарелкой. Устанавливаем груз и убираем заготовку в холодильник. Маринуем несколько часов.

Шаг 8. Маринованный кусок мяса кладем на фольгу. Лавровые листочки убираем.

Шаг 9. Плотно обворачиваем свинину фольгой и кладем на противень.

Шаг 10. Запекаем блюдо 40 минут при температуре 200 градусов. После уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 30 минут.

Шаг 11. Аккуратно раскрываем фольгу и достаем мясо. Даем ему немного остыть.

Шаг 12. Свинина, запеченная целым куском в фольге в духовке, готова. Нарезайте блюдо и подавайте к столу!

Стейк из свинины на сковороде

Стейк из свинины на сковороде – это аппетитное ресторанное блюдо, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для приготовления сочного стейка берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Подавайте его к столу со свежими овощами и другими гарнирами по вкусу.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Укроп – 1 пучок.

Соль – 1 щепотка.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженную и промытую свинину режем на стейки. Кладем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Шаг 2. Натираем мясные кусочки солью и специями по вкусу.

Шаг 3. Промываем, обсушиваем укроп и мелко нарезаем его ножом.

Шаг 4. Оба стейка обмакиваем по краям в измельченный укроп.

Шаг 5. На мясные кусочки кладем продавленные зубчики чеснока.

Шаг 6. На разогретую сковороду с маслом кладем мясные куски. Лучше всего использовать сковороду-гриль. Жарим стейки на сильном огне по три минуты с обеих сторон.

Шаг 7. Стейк из свинины на сковороде готов. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Бефстроганов из свинины — классический рецепт

Бефстроганов из свинины – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Аппетитное горячее блюдо ярко дополнит ваш домашний обед. Подавайте вкуснейшее угощение с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана – 100 гр.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженную и промытую свинину режем кусочками равной толщины.

Шаг 2. Каждый кусок свинины отбиваем кухонным молоточком и режем его тонкими полосками.

Шаг 3. Отправляем свинину на сковороду, разогретую с растительным маслом. Готовим на умеренном огне.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его ножом.

Шаг 5. Когда из мяса испарится лишняя жидкость, добавляем измельченный лук.

Шаг 6. Перемешиваем продукты и жарим до румянца. Солим и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 7. Добавляем в заготовку сметану.

Шаг 8. Перемешиваем угощение, закрываем его крышкой и уменьшаем огонь.

Шаг 9. Томим блюдо на небольшом огне около 15-25 минут.

Шаг 10. Бефстроганов из свинины по классическому рецепту готов. Можно подавать к столу!

Свинина с картошкой в горшочке в духовке

Свинина с картошкой в горшочке в духовке – это сытное и сочное угощение для вашего домашнего стола. Аппетитное блюдо отлично разнообразит ваш обеденный стол. Чтобы процесс приготовления прошел быстро и легко, следуйте простым шагам из нашей готовой кулинарной идеи.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Картофель – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – 20 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка. Овощи очищаем от кожуры и шелухи, и хорошо обдаем их водой.

Шаг 2. Картофель нарезаем дольками. Выкладываем в глубокую миску.

Шаг 3. Мелкими кусочками режем лук и морковку.

Шаг 4. Размороженную и промытую свинину режем небольшими кусочками. Отправляем их к овощам.

Шаг 5. Добавляем измельченные зубчики чеснока. Солим и перчим содержимое.

Шаг 6. Хорошенько размешиваем содержимое, чтобы все специи равномерно распределились.

Шаг 7. Обмазываем горшочки растительным маслом. Размещаем в них картофель со свининой и овощами. Заливаем все это кипяченой водой.

Шаг 8. Накрываем заготовку крышкой и убираем в разогретую до 190 градусов духовку на один час.

Шаг 9. Свинина с картошкой в горшочке в духовке готова. Можно подавать к столу!

Плов из свинины

Плов из свинины – это аппетитное горячее угощение для вашего сытного семейного обеда. Такой плов выйдет очень сочным, ярким по вкусу и ароматным. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и близких питательным вторым блюдом.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 500 гр.

Рис – 500 гр.

Чеснок – 2 головки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промываем и нарезаем небольшими кусочками. Выкладываем их в казан с растительным маслом. Обжариваем до появления румяной корочки.

Шаг 2. Очищенную морковку режем небольшими брусочками.

Шаг 3. Репчатый лук разделываем тонкими кольцами.

Шаг 4. В это время мясные кусочки приобретут привлекательный румянец.

Шаг 5. Выкладываем к мясу лук, перемешиваем и жарим до румянца овоща.

Шаг 6. Добавляем сюда морковь. Перемешиваем и обжариваем еще около 15 минут.

Шаг 7. Солим заготовку и посыпаем специями по вкусу, заливаем кипятком, чтобы он покрывал мясо на 2 см. Тушим около 20 минут на тихом огне.

Шаг 8. Очищаем зубчики чеснока и отправляем их в казан.

Шаг 9. Ровным слоем выкладываем в заготовку предварительно промытый рис.

Шаг 10. Доливаем блюдо кипятком, чтобы он покрывал рис на 1 см.

Шаг 11. Накрываем крышкой и томим на тихом огне до полной готовности риса и испарения всей влаги.

Шаг 12. Перемешиваем содержимое и настаиваем на самом слабом огне под крышкой 15 минут.

Шаг 13. Плов из свинины готов. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Жаркое по-домашнему из свинины

Жаркое по-домашнему из свинины порадует вас невероятной сочностью и нежностью. Такой продукт станет идеальным кулинарным решением для вашего семейного обеда. Подавайте со свежими овощами, солениями и другими дополнениями по вкусу. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Картофель – 2 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Паста томатная – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину предварительно размораживаем и промываем. Нарезаем мясо небольшими кусочками.

Шаг 2. Тонкими полукольцами разделываем лук.

Шаг 3. Очищаем и промываем картошку. Режем овощ половинками или четвертинками.

Шаг 4. Казан прогреваем с растительным маслом. Кладем сюда лук и жарим его до мягкости.

Шаг 5. Отправляем к луку мясные кусочки. Перемешиваем и готовим до испарения лишней влаги.

Шаг 6. Морковку натираем на крупной терке.

Шаг 7. Отправляем морковь к остальным продуктам. Тушим около 10-15 минут.

Шаг 8. Добавляем картофель, томатную пасту, соль и специи.

Шаг 9. Заливаем все это водой и томим на слабом огне полтора часа.

Шаг 10. Жаркое по-домашнему из свинины готово!