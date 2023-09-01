Вкуснота на завтрак за 5 минут. Быстро и вкусно: ешь хоть каждый день

Оладьи — это предки блинов. Столь странное рассуждение можно услышать от многих кулинаров. Однако, не стоит думать, что этот факт выдуман. Оладьи реально появились раньше, нежели блины. Вероятно, позднее люди просто решили размазать тесто по поверхности сковороды.

Оладьи были религиозным блюдом, затем подавались по праздникам и даже имели культурное значение. Существует много пословиц и поговорок, связанных с оладьями. Например — “Где блины, там и мы, а где оладьи — там и ладно” или “Хозяйка в дому, что оладушек в меду”.

Приготовим оладьи по одному из необычных рецептов.

Ингредиенты для оладий:

кефир — 300 мл;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ч. л.;

яйцо — шт.;

растительное масло — ст. л.;

разрыхлитель — ч. л.;

мука — 250 г;

яйца отварные — 4 шт.;

зеленый лук — пучок.

Приготовление оладий:

В миске соединяем кефир с солью и сахаром, перемешиваем. Разбиваем в кефир яйцо, вливаем растительное масло, смешиваем компоненты.

Высыпаем в кефир разрыхлитель, а затем просеиваем муку, замешиваем тесто для оладий.

Очищенные яйца нарезаем маленьким кубиком, мелко шинкуем зеленый лук.

Кладем яйца и лук в тесто, тщательно перемешиваем.

Выкладываем тесто в кондитерский мешок.

Разогреваем в сковороде растительное масло, при помощи кондитерского мешка создаем порции оладий на поверхности. Обжариваем на умеренном огне оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

Как итог, мы имеем пышные оладьи. Они сытнее обычных, так как имеют начинку из яиц и зеленого лука.